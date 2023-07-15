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Президент России рассказал по телефону главе ЮАР о невыполненных в рамках «зерновой сделки» обязательствах перед РФ

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Президент России рассказал по телефону главе ЮАР о невыполненных в рамках «зерновой сделки» обязательствах перед РФ

Состоялся телефонный разговор президентов Российской Федерации и Южно-Африканской Республики Владимира Путина и Сирила Рамафосы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, раскрыв некоторые подробности важных переговоров.


Как отметил Владимир Путин в беседе с южноафриканским коллегой, обсуждение мирной инициативы группы африканских стран, включая ЮАР, по Украине продолжится на саммите «Россия – Африка», который состоится в конце июля 2023 года.

В свою очередь, Сирил Рамафоса выразил свою признательность Путину за конструктивное обсуждение возможных способов разрешения украинского конфликта мирным путем во время своего визита в Санкт-Петербург.

Путин и Рамафоса пришли к выводу о необходимости проведения во время саммита «Россия-Африка» отдельной встречи. На ней президенты обсудят двусторонние отношения России и ЮАР, а также основные события на международной арене.

Кроме того, президент России рассказал по телефону главе ЮАР о невыполненных в рамках «зерновой сделки» обязательствах перед РФ. По словам Владимира Путина, так и не были устранены препятствия для экспорта продовольствия и сельскохозяйственных удобрений из России в страны Глобального Юга.

В итоге, рассказал Владимир Путин Сирилу Рамафосе, не была достигнута основная цель зерновой сделки, ради которой она, собственно, и заключалась – обеспечение продовольствием и удобрениями нуждающихся стран, в первую очередь расположенных на Африканском континенте.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:21
    +5
    Все вокруг ,да около.Нет ,сказать четко-зернового позора боььше не будет!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:27
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Нет ,сказать четко-зернового позора боььше не будет!

      Приходится ждать 17 числа. Чего раньше выскакивать? Вдруг передумает? (((
    2. monetam
      monetam Сегодня, 15:56
      +1
      Да потому что добрый Главком. Всё надеется на то, что вот, страны НАТО одумаются и примут ( то есть выполнят) в последний момент российские условия по возобновлению сделки.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:19
        +2
        Главком добрый по отношению к нашим врагам?Несчастная Россия,еще один "николашка кровавый"... sad
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:29
    +5
    Президент России рассказал по телефону главе ЮАР о невыполненных в рамках «зерновой сделки» обязательствах перед РФ

    Сколько можно униженно оправдываться?
    Нищих нахрен с поля!
  3. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 15:30
    0
    Так и не понимаю, как так получилось, что нам нужны какие-то сделки, чтобы доставлять свое продовольствие до покупателей? Бери да вези. Слышал только про проблемы со страхование. Она не решается разве? Что там сложного?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 15:47
      +2
      Слышал только про проблемы со страхование. Она не решается разве? Что там сложного?
      Похоже, своего гражданского флота уже нет, а нанять кого-нибудь без страховки не получится. Пусть tralflot разъяснит, он ближе к морским перевозкам.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 16:54
        0
        А ему по таким вопросам сказать нечего hi
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:36
    +3
    не забыл пожаловаться
    "а они меня за нос водили"
  5. Комментарий был удален.
  6. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:03
    +1
    И большинство олигархов стали терпилами.Думали войти в дружную западную семью.Вошли.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:06
    +1
    Не по телефону и не о зерновой сделке говорить нужно, г-н Гарант а в режиме савраски бегать по миру искать союзников.
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:53
    0
    Дожили, а главному пингвину в Антарктиде он ничего рассказать не хочет? Ладно во времена апартеида ЮАР что-то из себя представляла и таки не мало в некоторых вопросах, а сейчас чего им рассказывать. laughing