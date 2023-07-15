Состоялся телефонный разговор президентов Российской Федерации и Южно-Африканской Республики Владимира Путина и Сирила Рамафосы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, раскрыв некоторые подробности важных переговоров.Как отметил Владимир Путин в беседе с южноафриканским коллегой, обсуждение мирной инициативы группы африканских стран, включая ЮАР, по Украине продолжится на саммите «Россия – Африка», который состоится в конце июля 2023 года.В свою очередь, Сирил Рамафоса выразил свою признательность Путину за конструктивное обсуждение возможных способов разрешения украинского конфликта мирным путем во время своего визита в Санкт-Петербург.Путин и Рамафоса пришли к выводу о необходимости проведения во время саммита «Россия-Африка» отдельной встречи. На ней президенты обсудят двусторонние отношения России и ЮАР, а также основные события на международной арене.Кроме того, президент России рассказал по телефону главе ЮАР о невыполненных в рамках «зерновой сделки» обязательствах перед РФ. По словам Владимира Путина, так и не были устранены препятствия для экспорта продовольствия и сельскохозяйственных удобрений из России в страны Глобального Юга.В итоге, рассказал Владимир Путин Сирилу Рамафосе, не была достигнута основная цель зерновой сделки, ради которой она, собственно, и заключалась – обеспечение продовольствием и удобрениями нуждающихся стран, в первую очередь расположенных на Африканском континенте.