Британия закупила систему противоракетной обороны Trophy для танков Challenger 3

Уникальной особенностью КАЗ является его способность обнаруживать приближающуюся ракету менее чем за секунду и контратаковать [угрозу] собственными боеприпасами, определяя источник вражеского огня для немедленного реагирования

Закупка КАЗ укрепляет устойчивую уверенность Британии в сохранении наших ведущих в мире возможностей в области ведения сухопутной войны и помогают гарантировать, что Challenger 3 будет обладать исключительным потенциалом