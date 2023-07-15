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Британия закупила систему противоракетной обороны Trophy для танков Challenger 3

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Британия закупила систему противоракетной обороны Trophy для танков Challenger 3

Британское правительство заключило контракт на сумму 20 млн фунтов стерлингов, предусматривающий закупку противоракетной системы активной защиты Trophy для проведения испытаний танков Challenger 3.


Уникальной особенностью КАЗ является его способность обнаруживать приближающуюся ракету менее чем за секунду и контратаковать [угрозу] собственными боеприпасами, определяя источник вражеского огня для немедленного реагирования

- указывается в издании UK Defence Journal.

На днях завершились испытательные стрельбы Challenger 3 [видимо, из новой 120-мм пушки L55A1]. Теперь предстоит протестировать системы, отвечающие за оборону нового танка 4-го поколения. Демонстрационный этап испытаний планируется начать в 2024 году, при этом они будут проходить как на заводе израильской компании Rafael Defence Systems, так и на полигонах Британии.

Закупка КАЗ укрепляет устойчивую уверенность Британии в сохранении наших ведущих в мире возможностей в области ведения сухопутной войны и помогают гарантировать, что Challenger 3 будет обладать исключительным потенциалом

- отметил Джеймс Картлидж, министр по оборонным закупкам.

Challenger 3 – это проект глубокой модернизации танков Challenger 2, который реализуется при участии немецкой компании Rheinmetall и британской BAE Systems.

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13 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 15:51
    0
    Не зря они не разрешают каклам вводить в бой свои "новинки" - наши парни давно ждут их чтобы спалить.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:55
    +1
    Все таки немцы гораздо элегантнее вписали Троффи а Лео2А8, чем британцы в свой танк.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:56
    -1
    Танки лучше всего бить сверху бронебойными корректируемыми бомбами с камерой.
    Такие, но с ИК головками делали ещё в древности, наверно ещё в 1960 годы.
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 16:10
      -1
      Цитата: Румaтa
      Танки лучше всего бить сверху бронебойными корректируемыми бомбами с камерой.
      Такие, но с ИК головками делали ещё в древности, наверно ещё в 1960 годы.

      А бомбу с чего скидывать?
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:22
        0
        А бомбу с чего скидывать?


        Зачем скидывать?!

        Запрыгиваешь на натовский танк с бомбой и со всей силы бросаете ее об верх башни и все, танку капец))
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:50
        0
        Цитата: Maxim G
        А бомбу с чего скидывать?

        Ну, да ударных БПЛА дикая нехватка.
        1. Maxim G
          Maxim G Сегодня, 17:08
          0
          Это верный способ потерять летательный аппарат, т.к. он входит в зону поражения ЗРК.

          Цитата: Румaтa
          ударных БПЛА
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    0
    Сейчас у пехоты достаточно средств противодействия и танками тоже...
    Вопрос в наличии этих средств в нужном объёме, уровне подготовки стрелка и правильной тактике применения... т. е. уровне подготовки командного состава подразделений.
    В общем, ничего нового, все как всегда, все как по учебнику.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:23
      0
      Сейчас у пехоты достаточно средств противодействия и танками тоже...


      Было бы всего достаточно, не было бы в сети кадров как украинские танки давят нашу пехоту в окопах.

      Противотанковые средства есть, но вот на всех кому нужно их уже не хватает.
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:29
    -2
    Когда уже Россия купит у Израиля КАЗ Трофи?!

    Позорники 30 лет мурыжат Арену при этом мы постоянно теряем бронетехнику в различных конфликтах.

    Где эти умники которые высказываются против Арены потомучто она якобы пехоту свою побьет?

    Надеюсь вы в пехоте сейчас в СВО или хотя бы в тех же танках.

    А ещё туда стоит посадить тех, кто орал, что Джавелины, Нлавы и Стугна ерунда, ничего страшного.

    Как?! Как можно иметь в разработке КАЗ для танка и не ставить его на машины 30 лет?!

    Да пусть его эффективность 30% или 20%, с учётом того, что мы потеряли больше 1000 танков это могло бы спасти сотни жизней и сотни танков будь у нас Арена на вооружении!!!
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 16:43
      +1
      А вы случаем не в Харькове мобилизованы - такой бред набрасывать могут только укры с их шизой
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 16:34
    0
    Во всей британской армии менее 250 танков!
    Это примерно хватит на ОДНУ нормальную танковую дивизию, у британцев эти танки разделены на две бронетанковые бригады.

    При таком количестве танков их качество роль не сильно играет.
    Так что любые модернизации мало им помогут.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: dump22
      Во всей британской армии менее 250 танков!
      Это примерно хватит на ОДНУ нормальную танковую дивизию, у британцев эти танки разделены на две бронетанковые бригады.

      У Британцев к 2030 году будет 1танковая и 2 тяжелых механизированых бригады. Они планирую иметь не более 200 танков.

      При таком количестве танков их качество роль не сильно играет.
      Так что любые модернизации мало им помогут.

      Так можно было бы рассуждать если бы рядом с британскими в случае б/д рядом не окажутся американские, немецкие , польские и танки других стран НАТО.