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В Британии начались испытания нового бронетранспортера Boxer

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В Британии начались испытания нового бронетранспортера Boxer

Boxer, новое поколение вездеходных бронированных машин британской армии, должно пройти серию промышленных испытаний, начиная с этого месяца. Boxer позиционируется как высокомобильная, защищенная модульная колесная машина 8х8, предназначенная для выполнения различных функций в составе механизированной пехоты.


Британская армия выбрала Boxer в 2018 году для замены БМП Warrior. В соответствии с контрактом, заключенным с немецким производителем Boxer, в стране будут созданы мощности по его выпуску.

Машины Boxer предназначены для включения в состав боевых групп бронетанковой бригады. Структура этих групп рассчитана на быстрое развертывание на больших расстояниях и действия в различных условиях местности. Машины будут использоваться для переброски войск на передовую.

Он станет отличным дополнением к вооруженным силам. Его низкая потребность в материально-техническом обеспечении, радиус действия и мобильность обеспечивают его актуальность для любого глобального сценария, требующего быстро развертываемой массы пехоты

- заявляют военные британской прессе.

Армия получит четыре варианта Boxer: бронетранспортер для пехоты, специализированный БТР, командный пункт и медицинская машина.

Несколько стран НАТО, включая Германию, Нидерланды и Литву, уже имеют на вооружении ряд вариантов Boxer.

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3 комментария
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 16:43
    0
    Какие же это новые бронетранспотеры, если их поставка в Бундесвер началась еще в 1991 году?

    5 ноября 2019 года было объявлено о подписании сделки на приеобретение этих машин на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
    Предусмотривалось четыре основных варианта - БТР (MIV-PM), КШМ (MIV-CC), БММ (MIV-A), БРЭМ (MIV-REP), в количестве 523 единиц.
    Поставки были запланированы на 2023 год.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:53
    0
    Трусы такие есть... Правда не кружевные... А нашим как-то пофиг какие и чьи БТРы жечь...
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:04
    0
    В такой бы окраске и на укроину good Хотя прецеденты емнип уже были, когда камуфляж был под другой ТД wassat