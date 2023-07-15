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Американская пресса: В первые 2 недели контрнаступления были повреждены или уничтожены 20 процентов задействованной военной техники ВСУ

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Американская пресса: В первые 2 недели контрнаступления были повреждены или уничтожены 20 процентов задействованной военной техники ВСУ

Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении неожиданно и для киевского режима, и для Запада привело к очень серьезным потерям не только в личном составе украинских формирований, но и в военной технике, в том числе западного производства. Такой вывод можно сделать, анализируя не только информацию российских военных источников, но и западную прессу.


Как пишет издание The New York Post, ссылаясь на американских военных чиновников, только в первые 2 недели контрнаступления были повреждены или уничтожены 20 процентов задействованной в наступательных действиях военной техники ВСУ. В это число, как пишет издание, входят танки и бронетранспортеры американского и европейского производства, на которые так рассчитывал Киев перед началом контрнаступления.

Издание утверждает, что в последующие недели потери техники снизились примерно до 10 процентов. Однако все равно они остаются внушительными. Из-за риска потерять большую часть военной техники, украинское командование бросает на российские позиции пехоту, не считаясь с потерями личного состава во время «мясных штурмов».

Сейчас ВСУ были вынуждены несколько замедлить темпы контрнаступления, поскольку стало очевидно, что прежняя стратегия не помогает пробить российскую линию обороны, а лишь способствует росту бессмысленных потерь среди личного состава.

Западная военная техника благополучно уничтожается артиллерийским огнем российских войск, а также ударами армейской авиации с воздуха. Ранее многие эксперты заявляли, что Киев переоценил возможности бронемашин и танков западного производства и ошибочно оценил реальный военный потенциал российской армии.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:45
    +3
    украинское командование бросает на российские позиции пехоту, не считаясь с потерями личного состава во время «мясных штурмов».

    Нуууу! Для кассетных боеприпасов эта пехота самое оно.
    1. grem
      grem Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: Румaтa
      украинское командование бросает на российские позиции пехоту, не считаясь с потерями личного состава во время «мясных штурмов».

      Нуууу! Для кассетных боеприпасов эта пехота самое оно.

      Да и без кассет их из арты и пулеметов мочат ..Гоу гоу комон бэби..
      Код памяти сработал у русских в памяти ..!!!

      Бегите твари ..
  2. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:52
    +6
    Неожиданно??????? Штурм укреп. районов без разминирования, вверх тактического таланта
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 16:01
      +1
      Ну натовская подготовка! Разминирование бронетехникой! Сбивание ракет самолетами и остановка летящих пуль тушками солдат good Им точно в ната нада!
    2. kulemin0025gmail.com
      kulemin0025gmail.com Сегодня, 16:05
      0
      Нууу? Дебилам наверное виднее winked Мне так кажется laughing
    3. grem
      grem Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: tarakan
      Неожиданно??????? Штурм укреп. районов без разминирования, вверх тактического таланта

      Чаек хитрый ,как и на майдане ..Зрачки расширены и прут дуром на мины и пулеметы Прказы Зеленского (глвнокомандуещего ) и Резник (министра обороны) ..Два еврея в европе сидят и приказы отдают на атаку мясную
      Вперед !!! Транш идет новый нам ..На гиляку и опять транш капает
      Нато с нами хе хе

      Нас за шо уже не прокатит ..Донбасс ждет рывка !!!
      ВОТ ВИДЕО ключевое !!!! хохлосаксы все влаги собрали ..
      жАЛЬ ЧТО ЭТИХ не перестреляли вместе с журналюгами ..Может и не было всего этого теперь ?
  3. Комментарий был удален.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:03
    +3
    Похоже они сильно занизили потери. Кому хочется признавать что их бьют и их планы провалились.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:07
    0
    Потери большие... теперь вопрос, а что дальше они намерены делать?
    1. Световит
      Световит Сегодня, 16:30
      0
      Выбрали вариант мясных штурмов, разминируют проходы для натовской техники тушками бесплатных тарасов. Благо если за потери господской техники ругают, то на отловленных мыкол и тарасов всем плевать.
  6. dzvero
    dzvero Сегодня, 16:09
    0
    ...Киев переоценил возможности бронемашин и танков западного производства и ошибочно оценил реальный военный потенциал российской армии

    Валят на Киева, а западные советнички в штабе ВСУ нипричем?