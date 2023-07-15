Американская пресса: В первые 2 недели контрнаступления были повреждены или уничтожены 20 процентов задействованной военной техники ВСУ

Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении неожиданно и для киевского режима, и для Запада привело к очень серьезным потерям не только в личном составе украинских формирований, но и в военной технике, в том числе западного производства. Такой вывод можно сделать, анализируя не только информацию российских военных источников, но и западную прессу.
Как пишет издание The New York Post, ссылаясь на американских военных чиновников, только в первые 2 недели контрнаступления были повреждены или уничтожены 20 процентов задействованной в наступательных действиях военной техники ВСУ. В это число, как пишет издание, входят танки и бронетранспортеры американского и европейского производства, на которые так рассчитывал Киев перед началом контрнаступления.
Издание утверждает, что в последующие недели потери техники снизились примерно до 10 процентов. Однако все равно они остаются внушительными. Из-за риска потерять большую часть военной техники, украинское командование бросает на российские позиции пехоту, не считаясь с потерями личного состава во время «мясных штурмов».
Сейчас ВСУ были вынуждены несколько замедлить темпы контрнаступления, поскольку стало очевидно, что прежняя стратегия не помогает пробить российскую линию обороны, а лишь способствует росту бессмысленных потерь среди личного состава.
Западная военная техника благополучно уничтожается артиллерийским огнем российских войск, а также ударами армейской авиации с воздуха. Ранее многие эксперты заявляли, что Киев переоценил возможности бронемашин и танков западного производства и ошибочно оценил реальный военный потенциал российской армии.