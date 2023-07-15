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Пентагон ищет способы поражения российских ударных беспилотников автономного действия

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Пентагон ищет способы поражения российских ударных беспилотников автономного действия

Российские войска в ходе военного противоборства с ВСУ активно применяют ударные беспилотники «Герань-2». На этом фоне Минобороны США начал искать способы их поражения.


Чтобы противостоять сложной угрозе, исходящей от БПЛА автономного действия, наиболее проявившей себя на Украине за последний год, Пентагон решает, как их победить

- отмечается в американской прессе по поводу испытаний, развернувшихся на полигоне Юма в Аризоне.

Компании представили свои средства борьбы с БПЛА так называемой «3-й группы», то есть запрограммированные на полет без контроля со стороны оператора после запуска.

В ходе испытаний состоялась демонстрация мощной микроволновой системы мобильного радиочастотного подавителя UAS от Lockheed Martin (MORFIUS) и двух кинетических изделий – легкой многоцелевой ракеты Thales (LMM) и усовершенствованной системы высокоточного оружия поражения (APKWS).

MORFIUS – это БПЛА, который подлетает близко к вражеской цели и поражает ее с помощью электромагнитного импульса. LMM – это ракета с лазерным наведением, которая уничтожает угрозы боевой частью, срабатывающей от бесконтактного взрывателя, когда она оказывается достаточно близко к цели. APKWS создана на базе 70-мм ракеты Hydra с комплектом лазерного наведения и бесконтактным взрывателем.

Возможности всех этих изделий были протестированы на дальности примерно в 4 км.
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11 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:10
    0
    Вот почему за укрорейх вся западная и даже частью восточная(япония корея) псина пашет, а мы сами за себя уже 1.5 лет.
    1. Комментарий был удален.
    2. mimolet
      mimolet Сегодня, 16:50
      0
      Потому что ВСЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ С ЗАПАДОМ ПРОИГРАЛИ ВЧИСТУЮ. Когда нежелание, малодушие и лень (а то и забугорный интерес) прикрывают дежурными фразами: "Да что нам санкции - кто их принял, те пусть и отменяют". И в лучшем случае выражали обеспокоенность и чертили "красные линии"(где они?). А в информационной работе вовне (в инфовойне) не только нет успешных действий, но до сих пор не создано даже единого координирующего органа, ответственного за неё (кто-то в АП сильно противится?). Потому значительная часть западных людей обманута, дезориентирована и искренне теперь считают нашу страну и нас агрессорами и оккупантами. А прозападные власти, насаженные у них (впрочем, как, отчасти, и у нас), могут всё больше нагнетать градус войны, приближаясь к предельному
  2. Aken
    Aken Сегодня, 16:22
    +2
    А чего их побеждать? Окраинцы же все сбивают из автоматов. Ни один не долетает.
    Справедливости ради надо сказать, когда они только появились, наши златоусты взахлёб рассказывали, что Герань сбить невозможно.
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 16:35
      +1
      НЕ ВРАТЬ, ХОТЯ БЫ ЗДЕСЬ. А то всё сплошное "королевство кривых зеркал". И в укропии, и у нас. И объяснять это росвласти и МО (тому же Конашенкову). Что им самим это выходит дороже. Когда нет реальной картины и связи с народом. Когда народ дезориентирован и верит всё меньше
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 16:43
        +1
        Цитата: mimolet
        Что им самим это выходит дороже. Когда нет реальной картины и связи с народом. Когда народ дезориентирован и верит всё меньше

        Проблема только в одном - там, наверху, давно плевать, что думает народ.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:45
      0
      наши златоусты взахлёб рассказывали, что Герань сбить невозможно.
      Сказать такое про "Герань" конечно мог, полный и...т , но ещё нелепее прислушиваться к таким дуракам. Могу лишь предположить, что на Украине не хватает обычных зениток и многоствольных систем ПВО. Не стрелять же по этой "балалайке" ракетами С-200 или из "Бук-1", отсюда и "невозможность" сбить "Герань". Хорошо у нас есть "Панцирь", вот и США решили сделать нечто подобное. Технически это не проблема, только время и деньги. winked
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:10
        0
        Вот так и говорили.
        Для автомата слишком быстро летит, для ЗРК слишком низко и медленно.
        Окраинцы тоже это слышали и тоже поверили.
        Я видел кадры, какие изумлённые у них были морды, когда смогли сбить из автоматов. Сами себе не верили.
        А потом ничего, привыкли, наловчились
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:24
    +1
    Пентагон ищет способы поражения российских ударных беспилотников автономного действия
    . Так этим все сейчас занимаются! Как сделать дёшево, эффективно...
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 16:34
    0
    Извечное противостояние меча и щита.
    Рано или поздно Герани утратят эффективность.
    Но к тому времени "наши ребята еще чего-нибудь придумают".
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 16:41
    0
    На случай глобальной войны необходимо разработать тактику уничтожения спутников навигации. Разумеется, противник предпримет аналогичную тактику, в результате чего высокоточное оружие всех воюющих сторон останется без средств спутниковой навигации. Воевать придется по старинке. А проиграет та сторона, которая окажется в большей зависимости от навигации, чем противник.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: km-21
      На случай глобальной войны необходимо разработать тактику уничтожения спутников навигации. Разумеется, противник предпримет аналогичную тактику, в результате чего высокоточное оружие всех воюющих сторон останется без средств спутниковой навигации. Воевать придется по старинке. А проиграет та сторона, которая окажется в большей зависимости от навигации, чем противник.

      Дык уже на учениях матрасники отметились, навигацию им отключили и выдали карты с компасом. Заблудились на фиг. А уж про всякую там артиллерию с хаймарсами вообще молчу, без спутников будет полный швах. А нашим пацанам по фиг, буссоль поставят и лупят. Со второго/третьего выстрела ещё и попадают.)))