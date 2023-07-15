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Патриарх Кирилл призвал мировую общественность защитить взятого под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

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Патриарх Кирилл призвал мировую общественность защитить взятого под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Представителям мировых церквей, генеральным секретарям ООН, ОБСЕ и Совета Европы необходимо вмешаться в ситуацию с помещением под стражу митрополита Кирилла – наместника Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ). С таким обращением выступил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл.


Как отметил в своем обращении патриарх Кирилл, помещение под стражу может привести к самым печальным последствиям для митрополита Павла, вплоть до его смерти, поскольку состояние здоровья 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры оставляет желать лучшего.

Ранее стало известно, что Соломенский районный суд Киева принял решение поместить под стражу Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Он пробудет в следственном изоляторе до 14 августа, не исключено, что затем мера пресечения в виде содержания под стражей будет продлеваться до завершения следствия и вынесения приговора.

Единственная возможность для него изменить меру пресечения – внести залог в размере 33 миллиона гривен. Но такая сумма явно была выбрана украинским «правосудием» не случайно – это почти миллион долларов, и у митрополита, как он сам заявляет, таких денег просто нет.

Митрополита обвиняют в «разжигании религиозной розни» и оправдании политики Российской Федерации, в том числе и проведения специальной военной операции. Сам наместник лавры заявляет, что не поддерживал российскую политику и спецоперацию не одобрял.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Столичный благовестник
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17 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:11
    +6
    Интересно к какой "мировой общественности" он апеллирует?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:16
      +5
      К той по указке которой и взяли под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 16:27
        +5
        Цитата: Orange-Bigg
        К той по указке которой и взяли под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.


        О чем и речь. Та же "мировая общественность" зовет наших спортсменов выступать под белым флагом капитулянтов, и те едут. Парни под красным и триколором сидят в окопах, а эти под белым радуют "мировую общественность".
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 16:47
          0
          Представителям мировых церквей
          …, в Греции верующие понятия не имеют, что происходит с канонической православной церковью в стране 404: - ой, нам такого не рассказывают… Про остальных и речи быть не может -
          Цитата: Orange-Bigg
          по указке которой и взяли под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:21
      +3
      Цитата: ИванИванов
      Интересно к какой "мировой общественности" он апеллирует?

      Скорее ко всем мировым конфессиям. Киевский еврей сделал то, что не смогли сделать завоеватели за 1000 лет.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 16:39
        +1
        Цитата: tihonmarine

        Скорее ко всем мировым конфессиям. Киевский еврей сделал то, что не смогли сделать завоеватели за 1000 лет.

        Сделал все же не еврей, а три чувака в декабре 1991 : Ельцин, Кравчук, Шушкевич.

        И были они не евреи Что бы про них не говорили. Сделал все "три-- единый русский народ".... И по грехам своим несёт на себе последствия.
        Беды народов не от евреев, а от народной дури и грехов. Это библейская Истина.

        Сами евреи примерно 2000 лет назад сделали примерно то же..Предали все, что могли. ..

        И что характерно--через 33 года получили войну с Римом. А у нас 33 года исполняются в 2024 !
        Вот и проверим.....
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:31
      +2
      Интересно к какой "мировой общественности" он апеллирует?

      Отличный вопрос...??? Наверное к той, которая европейский нацизм взращивает... Они же сейчас при власти... Остальных просто не услышат...
      Если вам мешает язык,
      если вам мешают памятники,
      если вам мешают праздники,
      если вам мешает история,
      если вам мешает религия,
      если вам мешают названия
      улиц и городов,
      так может, это ВЫ - ОККУПАНТЫ и пришли на чужую землю?!"
  2. МЮД
    МЮД Сегодня, 16:15
    +2
    Глас воопиющего в пустыне.
    Мой коментарий короткий.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:19
    +2
    Сам наместник лавры заявляет, что не поддерживал российскую политику и спецоперацию не одобрял.

    Хм...интересные дела...кто ж тогда ему поможет...хотя в таких случаях говорят" Бог поможет" .
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:22
    +2
    Патриарх Кирилл призвал мировую общественность защитить взятого под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
    . Мировую общественность... ну да, ну да, все равно придётся самим там порядок наводить, везде, во всем.
  5. guest
    guest Сегодня, 16:26
    0
    генеральным секретарям ООН, ОБСЕ и Совета Европы необходимо вмешаться в ситуацию с помещением под стражу митрополита Кирилла

    Ну так по приказу указных персонажей и поместили под стражу митрополита.
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:27
    +1
    Единственная возможность для него изменить меру пресечения – внести залог в размере 33 миллиона гривен. Но такая сумма явно была выбрана украинским «правосудием» не случайно – это почти миллион долларов, и у митрополита, как он сам заявляет, таких денег просто нет.

    А РПЦ во главе с патриархом Кириллом внести залог желания не испытывает?
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Единственная возможность для него изменить меру пресечения – внести залог в размере 33 миллиона гривен. Но такая сумма явно была выбрана украинским «правосудием» не случайно – это почти миллион долларов, и у митрополита, как он сам заявляет, таких денег просто нет.

      А РПЦ во главе с патриархом Кириллом внести залог желания не испытывает?

      У Кирилла таких денег наверно тоже нет! laughing . Да и как расстаться с лимоном зеленых, нажитых непосильным трудом. Проще обратиться ко всем оонам и делу конец! Вроде и сделал богоугодное дело. Но не услышали голос предстоятеля РПЦ.
      В Бога верю! Попам нет!
  7. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:28
    +1
    Повторюсь:
    "Как там звучит про войну и позор? Специально нашел в первоисточнике:
    Дорогі брати і сестри! Вірні нашої Української Православної Церкви!
    Як Предстоятель Української Православної Церкви, звертаюся до вас та до всіх громадян України. Сталася біда. На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини.
    В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!
    Відстоюючи суверенітет та цілісність України, ми звертаємось також до Президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей.
    Закликаю всіх до здорового глузду, який навчає нас вирішувати свої земні проблеми у взаємному діалозі та взаємному розумінні, і щиро надіюсь, що Бог простить нам наші гріхи і мир Божий запанує на нашій землі та у всьому світі!
    + Онуфрій,
    Митрополит Київський і всієї України
    Предстоятель Української Православної Церкви
    http://orthodox.cn.ua/2022/02/24/zvernennya-blazhennishogo-mitropolita-kijivskogo-i-vsijeji-ukrajini-onufriya-do-virnix-ta-do-gromadyan-ukrajini/#2023-07-06
    Так что судьба Лавры была предопределена. К сожалению."
  8. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 16:29
    +2
    Зря старается! Наверное наше руководство в том числе и духовное до сих пор ничего и не поняли или не хотят понять... Они нас в дверь, а мы в окно!!!
  9. Privet
    Privet Сегодня, 16:37
    +1
    Вообще это слабость и позор для Кирилла, призывать какую-то мировую общественность, разве Иисус взывал к гражданскому обществу, Он обращался только к Отцу Своему, вот предстанет Кирилл, будет ответ держать, заодно и спросит за недругов этого наместника!
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:48
    0
    У него под началом много молодых и здоровых - автомат в руки и в "священный" крестовый поход.