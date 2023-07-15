Патриарх Кирилл призвал мировую общественность защитить взятого под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Представителям мировых церквей, генеральным секретарям ООН, ОБСЕ и Совета Европы необходимо вмешаться в ситуацию с помещением под стражу митрополита Кирилла – наместника Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ). С таким обращением выступил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Как отметил в своем обращении патриарх Кирилл, помещение под стражу может привести к самым печальным последствиям для митрополита Павла, вплоть до его смерти, поскольку состояние здоровья 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры оставляет желать лучшего.Ранее стало известно, что Соломенский районный суд Киева принял решение поместить под стражу Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Он пробудет в следственном изоляторе до 14 августа, не исключено, что затем мера пресечения в виде содержания под стражей будет продлеваться до завершения следствия и вынесения приговора.Единственная возможность для него изменить меру пресечения – внести залог в размере 33 миллиона гривен. Но такая сумма явно была выбрана украинским «правосудием» не случайно – это почти миллион долларов, и у митрополита, как он сам заявляет, таких денег просто нет.Митрополита обвиняют в «разжигании религиозной розни» и оправдании политики Российской Федерации, в том числе и проведения специальной военной операции. Сам наместник лавры заявляет, что не поддерживал российскую политику и спецоперацию не одобрял.