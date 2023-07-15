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Боевики территориальной обороны ВСУ из Житомира пожаловались на командование: «Никакой поддержки, отправляют на убой»

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Боевики территориальной обороны ВСУ из Житомира пожаловались на командование: «Никакой поддержки, отправляют на убой»

В среде украинских военнослужащих нарастает недовольство полным безразличием командования ВСУ к личному составу, его безопасности и нуждам. Telegram-каналы пишут, что в этот раз на командование пожаловались боевики территориальной обороны ВСУ из Житомира.


Как следует из сообщений украинских пабликов, проходящие службу в 139-м отдельном батальоне территориальной обороны, комплектовавшемся в Житомире, военные рассказывают волонтерам, как командование пренебрегает их безопасностью. Например, солдат территориальной обороны бросают на самые тяжелые участки боевых действий, невзирая на отсутствие нормальной подготовки.

Украинское командование отправляет парней на убой, никакой поддержки. Это просто ужас

- пишет в социальных сетях один из боевиков территориальной обороны Житомира.

139-й отдельный батальон территориальной обороны, о котором идет речь, был переброшен в район к северу от населенного пункта Новоселовское на Сватовском направлении. В последнее время российские войска наступают здесь достаточно активно. Однако украинское командование даже не удосужилось найти батальону командира. Уже две недели как батальоном никто не командует.

Боевики теробороны обращаются к командованию 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Черкасской области. Именно этой бригаде придали в качестве дополнительных сил житомирский батальон. Однако командование бригады не желает вникать в проблемы «теробороновцев», используя их просто как «пушечное мясо».
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13 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:28
    +3
    Боевики территориальной обороны ВСУ из Житомира пожаловались на командование: «Никакой поддержки, отправляют на убой»


    Хотели воевать?Вот теперь воюйте.Ешьте полной ложкой или лучше половником свой контрнаступ вместе со всеми его прелестями.Назвались героями.Проявляйте свой героизм. Или нет?Перехотелось к Бандере.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:38
      +1
      Перехотелось к Бандере.

      Да уж... Как-то больше не спешат...
      Укры,
      Ваш папка Адольфыч, а мамка Бандера
      И вы рождены от Шакала с Иудой -
      Изгнав, растоптав православную веру,
      Безверье вы сеете нынче повсюду…
      Прах предков, предав и забыв обещанья
      Бороться с нацизмом совместно всегда,
      Скажу я украинцы вам на прощанье –
      Лишь вы виноваты, что в доме беда!!!
      Стреляя в Донбасс, там людей убивая,
      К себе притащили вы эту войну…
      Воюйте и дальше, страну разрушая,
      И ваши потомки же вас проклянут!!!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:40
      +3
      Вообще то это уже было Год назад.И что дальше?Они побросали оружие и поплелись к нам в плен?Нет,нанесли сильный удар под Изюмом и Харьковом..Эти заявления яйца выеденного не стоят
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:40
      0
      Хотели воевать?Вот теперь воюйте.Ешьте полной ложкой или лучше половником свой контрнаступ вместе со всеми его прелестями.Назвались героями.Проявляйте свой героизм. Или нет?Перехотелось к Бандере.

      Коломойский. (тот что Сергей) его классно подставил.
      И ушел в "горизонт" - молодец Коломойский.
      _
      Шикарно. Вот, дорогие мои что значит образование Советского Союза.
    4. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:58
      0
      Хорошего года без солнца западенцам. Чукотка ждет.
      Магадан уже не достойны.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:29
    +8
    Ну мы это уже полтора года слышим. Кто-то еще здесь верит и, тем более, сочувствует? А как все начинеалоь "ой у них снаряды/солдаты кончаются, одумаются, киев пойдут, с логистикой проблемы, ремонтировать негде.."
    1. бухач
      бухач Сегодня, 16:42
      +2
      Ну,в принципе,если бы Запад не стоял за спиной укров то так бы всё и было,это так же как во Вьетнаме происходило и в Афганистане,без поддержки из-за бугра местные любой масти быстро сдулись.
  3. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 16:30
    +2
    Уже две недели как батальоном никто не командует.

    Однако командование бригады не желает вникать в проблемы «теробороновцев», используя их просто как «пушечное мясо».

    То есть, каким-то образом боевые задачи/приказы до батальона как-то доводятся.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:32
    +2
    "В руках автомат
    Потому что солдат!!!"
    Так то думать раньше надо было, когда скакали на площадях...
    Впрочем, думать никогда не поздно... если есть чем!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:34
      +5
      Чего там думать, общественное мнение у них сугубо антироссийское, делятся на два лагеря - кто сам готов москлив резать и кто чужими руками. Вменяемые давно переместились оттуда.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:58
        0
        Да орать/говорить они могут что угодно... вот когда до реального дела доходит, когда их любимую шкурку коцать начинает, да так, что не факт, что копыта целыми удастся унести, вот тогда все и проявляется, как оно есть.
        Впрочем, их начальники, хозяева, тоже не дурни, все это знают и стараются повязать "пушечное мясо", да и все остальное стадо, большой кровью, которую им припомнят потом, те кто не с ними, те кто пострадал от них, те кто уцелел.
        В общем, просто не будет... будет жёстко, кроваво.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:04
    0
    Уже две недели как батальоном никто не командует.

    Ну - вы не хотели быть типа рабами как москали, вы ж - потомки казачьей вольности? what А кто ж настоящему козаку указ-то? belay Вот вами никто и не командует, ибо - воля!! laughing
  6. grem
    grem Сегодня, 17:07
    0
    Украинское командование отправляет парней на убой, никакой поддержки. Это просто ужас

    А куды вас еще направлять ? НА ОТКОРМ ЧТО ЛИ ? Ви воины хохлосаксы ..Передовой отряд Крестового похода на Русь ! Гордитесь этим хе хе
    Вас в Ватикане отпоют и грехи отпустят ..Гордитесь !!!!