В среде украинских военнослужащих нарастает недовольство полным безразличием командования ВСУ к личному составу, его безопасности и нуждам. Telegram-каналы пишут, что в этот раз на командование пожаловались боевики территориальной обороны ВСУ из Житомира.
Как следует из сообщений украинских пабликов, проходящие службу в 139-м отдельном батальоне территориальной обороны, комплектовавшемся в Житомире, военные рассказывают волонтерам, как командование пренебрегает их безопасностью. Например, солдат территориальной обороны бросают на самые тяжелые участки боевых действий, невзирая на отсутствие нормальной подготовки.
Украинское командование отправляет парней на убой, никакой поддержки. Это просто ужас
- пишет в социальных сетях один из боевиков территориальной обороны Житомира.
139-й отдельный батальон территориальной обороны, о котором идет речь, был переброшен в район к северу от населенного пункта Новоселовское на Сватовском направлении. В последнее время российские войска наступают здесь достаточно активно. Однако украинское командование даже не удосужилось найти батальону командира. Уже две недели как батальоном никто не командует.
Боевики теробороны обращаются к командованию 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Черкасской области. Именно этой бригаде придали в качестве дополнительных сил житомирский батальон. Однако командование бригады не желает вникать в проблемы «теробороновцев», используя их просто как «пушечное мясо».