Украинское командование отправляет парней на убой, никакой поддержки. Это просто ужас

В среде украинских военнослужащих нарастает недовольство полным безразличием командования ВСУ к личному составу, его безопасности и нуждам. Telegram-каналы пишут, что в этот раз на командование пожаловались боевики территориальной обороны ВСУ из Житомира.Как следует из сообщений украинских пабликов, проходящие службу в 139-м отдельном батальоне территориальной обороны, комплектовавшемся в Житомире, военные рассказывают волонтерам, как командование пренебрегает их безопасностью. Например, солдат территориальной обороны бросают на самые тяжелые участки боевых действий, невзирая на отсутствие нормальной подготовки.- пишет в социальных сетях один из боевиков территориальной обороны Житомира.139-й отдельный батальон территориальной обороны, о котором идет речь, был переброшен в район к северу от населенного пункта Новоселовское на Сватовском направлении. В последнее время российские войска наступают здесь достаточно активно. Однако украинское командование даже не удосужилось найти батальону командира. Уже две недели как батальоном никто не командует.Боевики теробороны обращаются к командованию 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Черкасской области. Именно этой бригаде придали в качестве дополнительных сил житомирский батальон. Однако командование бригады не желает вникать в проблемы «теробороновцев», используя их просто как «пушечное мясо».