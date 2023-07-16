Именно это и означает, что Россия в будущем освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков, больше не позволив украинцам занять их

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер не сомневается в успехе ВС РФ на поле боя. Отставной американский морпех-разведчик, в частности, сослался на то, что следующими городами, которые будут освобождены нашими бойцами, станут Днепропетровск, Харьков и Одесса. Об этом он поделился в беседе с каналом The Geopolitics In Conflict Show.Стоит отметить, что свои суждения Риттер связал со словами президента России Владимира Путина, заявившего как-то о том, что российские войска будут вынуждены отбросить ВСУ на расстояние, равное максимальной дальности действия натовских систем вооружения, которое достигает 150 км.Скотт Риттер:В итоге, резюмирует американский военный в отставке, президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся сесть за стол переговоров с Москвой, на чём будут настаивать западные страны, с целью сохранения контроля над территориями, находящимися под контролем киевского режима.Также в этом контексте было бы не лишним упомянуть и о заявлениях, сделанных ранее бывшим советником министра обороны США полковником Дугласом Макгрегором о том, что по итогам саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, альянс может попытаться устроить провокации в зоне боевых действий. В итоге, считает он, это подтолкнёт Россию на начало активных наступательных действий на Украине, в том числе и на Одессу. Макгрегор выразил уверенность, что у РФ на это имеются все необходимые ресурсы, признав однако, что российская армия до сих пор не взяла этот город под свой контроль лишь из-за нежелания обострять конфликт.