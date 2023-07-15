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Командир батальона ОБТФ «Каскад» РФ рассказал об исчезновении иностранной военной техники ВСУ с Угледарского участка фронта

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Командир батальона ОБТФ «Каскад» РФ рассказал об исчезновении иностранной военной техники ВСУ с Угледарского участка фронта

Украинские формирования убирают с некоторых направлений контрнаступления ВСУ военную технику американского и европейского производства. Об этом рассказал РИА Новости командир батальона оперативного-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».


По мнению офицера, противник постепенно выдыхается. Это можно сделать на основе анализа и сопоставления характера боевых действий в течение всего контрнаступления ВСУ.

Командир батальона ОБТФ «Каскад» РФ рассказал об исчезновении иностранной военной техники ВСУ с Угледарского участка фронта. Это может свидетельствовать об изменении тактики украинских формирований в последнее время в связи с высокими потерями и в личном составе, и в технике.

После того, как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем

- рассказал РИА Новости командир батальона.

Ранее, по словам офицера, противник предпочитал использовать иностранную военную технику для попыток продвижения. Украинские боевики подъезжали на иностранных бронемашинах, высаживались и пытались прорваться через российские линии обороны.

Комбат отметил, что сейчас обстановка на Угледарском участке Южно-Донецкого направления остается довольно сложной. Украинская артиллерия пытается обстреливать российские позиции по всей глубине обороны, но в ответ наши артиллеристы также ведут обстрелы мест размещения вражеской военной техники и личного состава.

Напомним, что ранее многие западные военные аналитики сообщали, что киевский режим переоценил военную технику американского и европейского производства. Ее присутствие в составе участвующих в контрнаступлении ВСУ бригад не привело к каким-либо значительным изменениям ситуации на фронте.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:44
    +5
    Скорее всего не выдыхается а перегруппировывается.Надо ждать удар в другом месте.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:52
      +1
      Перегрупировка и попытка собрать из того, что осталось, боеспособные подразделения, задача... так себе.
      Говорится, что за одного битого, двух не битых дают... далеко не всегда это приводит к нужному результату. Битые, они бывают очень разные... видели, знаем.
    2. mimolet
      mimolet Сегодня, 16:58
      -1
      ВОПРОС К ПУТИНУ. При при почти полностью сохранённых нашим Верховным укропской логистике, транспортных путях (прежде всего ж/д- ых) и активно функционирующего тыла, полностью заточенного на войну, войска и любые резервы передислоцируются, перегруппировываются и ротируются почти вплоть до самой ЛБС. Это большое преимущество укронацистов, почему-то им предоставляемое на протяжении всей войны. Сколько ещё?
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 17:07
        0
        У Президента есть приёмная, туда со своими вопросами. А здесь, этим, ты просто пытаешься привлечь к себе внимание. (Ах Моська, знать она сильна...)
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 17:04
      0
      Выдыхается, поэтому перегрурировывается и зализывает раны. Свежим и сильным, перегрпировка и вследствии этого потеря времени, не нужна
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:47
    +3
    Чудес не бывает... Значит перебросили на другое направление... Главное, чтоб без неожиданностей...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:53
      0
      По сообщениям подбита или уничтожена пятая часть боевых машин.Это довольно значительная часть за такое короткое время.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 17:00
        0
        Пятая часть по сообщениям New York Times (или Post - не помню) западной техники была выбита за первые 2 недели наступления. Сейчас началась 7-я неделя... Кроме западной техники была ещё не западная, которая идёт плюсом. Поэтому, лучше конечно расчитывать свои силы, думая, что выбито только 20, но на самом деле, скорее всего, уже за половину перевалило.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:56
    0

    Ультро-короткий комментарий! А что символы на картинке не учитыватся? Недоработка!
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:07
    0
    Бриты оказались прозорливее других, челенджеры передали, а пользоваться запретили