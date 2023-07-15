После того, как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем

Украинские формирования убирают с некоторых направлений контрнаступления ВСУ военную технику американского и европейского производства. Об этом рассказал РИА Новости командир батальона оперативного-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».По мнению офицера, противник постепенно выдыхается. Это можно сделать на основе анализа и сопоставления характера боевых действий в течение всего контрнаступления ВСУ.Командир батальона ОБТФ «Каскад» РФ рассказал об исчезновении иностранной военной техники ВСУ с Угледарского участка фронта. Это может свидетельствовать об изменении тактики украинских формирований в последнее время в связи с высокими потерями и в личном составе, и в технике.- рассказал РИА Новости командир батальона.Ранее, по словам офицера, противник предпочитал использовать иностранную военную технику для попыток продвижения. Украинские боевики подъезжали на иностранных бронемашинах, высаживались и пытались прорваться через российские линии обороны.Комбат отметил, что сейчас обстановка на Угледарском участке Южно-Донецкого направления остается довольно сложной. Украинская артиллерия пытается обстреливать российские позиции по всей глубине обороны, но в ответ наши артиллеристы также ведут обстрелы мест размещения вражеской военной техники и личного состава.Напомним, что ранее многие западные военные аналитики сообщали, что киевский режим переоценил военную технику американского и европейского производства. Ее присутствие в составе участвующих в контрнаступлении ВСУ бригад не привело к каким-либо значительным изменениям ситуации на фронте.