Впервые запечатлено уничтожение украинского танка М-55

Впервые мы стали свидетелями уничтожения украинского танка M-55S. По всей видимости, российская армия поразила его с помощью управляемого снаряда калибра 152 мм «Краснополь»

В сети выложены кадры, на которых запечатлено первое задокументированное уничтожение танка М-55, состоящего на вооружении украинской армии.Поражение украинской бронемашины произошло вблизи Кременной, в Луганской республике.- указывается в издании Army Recognition.Танк M-55S представляет собой глубокую модернизацию Т-55. Проект был разработан в 1990-е годы. Танк оснащен новой 105-мм пушкой Royal Ordnance L7 с гильзой, имеющей тепловую изоляцию. M-55S обладает дополнительной броней из пассивной динамической защиты, которая покрывает как башню, так и корпус.Усовершенствования включают цифровой баллистический компьютер, стабилизацию оружия , прицел Fotona SGS-55, оснащенный лазерным дальномером, командирский прицел Fotona COMTOS-55, улучшенный двигатель, новые гусеницы и детектор лазерного излучения LIRD-1A, подключенный к дымовому гранатомету IS-6.Работы по модернизации Т-55 до уровня M-55S выполнялись в Словении. Армия страны приобрела в общей сложности 30 таких танков, которые были приняты на вооружение в 1999 году, и как минимум 28 из них были отправлены на Украину.