Сегодня в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении вновь продолжались ожесточенные бои. Российские войска отразили несколько атак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».По информации военных корреспондентов, украинские формирования пошли на штурм с нескольких сторон. Они рассчитывали, что такая тактика позволит им добиться успеха. Но наши бойцы отразили все штурмы противника. В отражении украинских атак участвовала и российская артиллерия. В итоге ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отойти.Как мы видим, украинское командование каждый день направляет солдат на «мясные штурмы», совершенно не считаясь с потерями. Вчера российские войска тоже отразили ряд атак украинских формирований. Более того, ВС РФ смогли успешно контратаковать к западу и северо-западу от Клещеевки, в результате чего были отбиты около 500 метров, ранее контролировавшихся украинскими боевиками. Теперь там закрепились российские бойцы.Впрочем, в ближайшее время штурмы российских позиций продолжатся. Об этом может свидетельствовать, к примеру, переброска целого батальона из состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ к Дылеевке. Это подразделение командование украинских сил, вероятно, собирается задействовать в очередных атаках российских позиций.Помимо Клещеевки, украинские формирования пытаются атаковать в районе Берховки и Роздоловки. Но здесь наши войска также успешно отражают «мясные штурмы» противника, сегодня обстановка у этих населенных пунктов была относительно спокойной, если сравнивать с окрестностями Клещеевки. Но российская и украинская артиллерии продолжают активные обмены ударами, обстреливая позиции друг друга.