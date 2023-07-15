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В США началось серийное производство легких танков M10 Booker

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В США началось серийное производство легких танков M10 Booker

Американская компания General Dynamics Land Systems, известная производством многих типов бронированных боевых машин, таких как танки M1 Abrams и колесные бронетранспортеры Stryker, начала выпускать легкие танки M10 Booker, предназначенные для огневой поддержки пехоты.


Как сообщается в издании Shephard Media, первый контракт на сумму в $257,6 млн предусматривает выпуск первой серийной партии из 26 экземпляров. Эти машины будут производиться в рамках так называемой стадии LRIP (Low Rate Initial Production), то есть войдут в состав «партии внедрения».

M10 Booker был разработан в рамках программы Mobile Protected Firepower для поддержки подразделений легкой пехоты.

В M10 используется корпус, спроектированный с нуля, на котором установлена башня, являющаяся уменьшенным и лишенным массивных модулей композитной брони вариантом башни танка M1A2 Abrams. В качестве основного вооружения выступает 105-мм пушка М35, соединенный с ней 7,62-мм универсальный пулемет М240 и закрепленный у командирского люка 12,7-мм крупнокалиберный пулемет М2А1.

Машина названа в честь двух американских военных-однофамильцев. Один из них, штаб-сержант Stevon A. Booker, погиб в Ираке в 2003 году, второй, рядовой Robert D. Booker, - в Тунисе в 1943 году.

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17 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 21:00
    +1
    легкий танк под 40 тонн - мда. Ну в сравнении с их жиртрестами по 60 тонн да
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 21:01
      0
      Нам каждую неделю будут сообщать эту радостную весть?
    2. Дмитрий_Кук
      Дмитрий_Кук Сегодня, 21:21
      +1
      Весь западный мир борется с ожирением.Нифига не помогает.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:01
    +2
    Давайте порадуемся, что американцы еще ничего не начинали и продолжают разрабазаривать деньги на мертвые проекты. За здоровье американских распильщиков!
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:30
      +2
      Не удивлюсь если через некоторое время на этом сайте "эксперты" начнут громко ругать наш Оборонпром и кричать о великолепии этих танкеток. Все это уже проходили. То Меркавы нам подавай и сверхтяжелые БМП, то БМП-3 чудо техники, а что завтра будет один Бог знает...
  3. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 21:06
    +1
    Американская компания General Dynamics Land Systems, известная производством многих типов бронированных боевых машин, таких как танки M1 Abrams и колесные бронетранспортеры Stryker, начала выпускать легкие танки M10 Booker, предназначенные для огневой поддержки пехоты.

    В качестве основного вооружения выступает 105-мм пушка М35, соединенный с ней 7,62-мм универсальный пулемет М240 и закрепленный у командирского люка 12,7-мм крупнокалиберный пулемет М2А1.
    /

    БТР/БМП (Грифон, Ягуар, VBCI, Страйкер и т.д.) с защитой от 14,5 мм, с 25-40 мм пушкой, ПТРК, 7,62 мм разве не универсальнее и полезнее танков будут (хоть ОБТ, хоть легких, хоть горных).
    Если учесть, что без КАЗов ПТРК уничтожит бронемашину не зависимо от бронирования (и смысл тогда в тяжелой танковой броне).

    Хотелось бы мнение специалистов услышать.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:56
      +2
      Хотелось бы мнение специалистов услышать.
      ... а тут не надо быть экспертом и с семью пядями во лму,...танковый КУВ решение всех проблем...в этом плане РФ впереди планеты вся...да и давно танкисты РФ сетуют...на кой нам ломики и кумы, нам нужно ОФ и Инвары
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 22:00
        +1
        Цитата: Крымский партизан 1974
        ... а тут не надо быть экспертом и с семью пядями во лму

        Хотелось бы мнение специалистов услышать.

        А не местных специалистов во всем и ни в чем.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:06
    +2
    Такой же расходный материал, как и все остальное...
    На поле боя, сейчас, доминирует артиллерия, всех видов в сочетании с современными, эффективными средствами разведки, целеуказания... ещё и дроны, разных видов, также мины и прочее.
    Даже тяжело бронированной технике, на поле боя не развернутся.... остальное, бронированной поменьше, горят как дрова.
    В общем, после текущего конфликта, тактику применения будут... если не менять совсем, то в значительной степени.
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:11
    +1
    Концепция ОБТ- отменяется что-ли?..
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:21
      +1
      Полное название вот:
      Combat Vehicle, Full Tracked, Light Armored: 105mm, M10, Booker.
      У них до этого страйкер мгс был, у него на проходимость ныли, на пушку нет. Вот теперь страйкер, но на гусеницах.
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 21:56
      +1
      Цитата: Бензорез
      Концепция ОБТ- отменяется что-ли?..

      Почему?
      ОБТ остаётся ОБТ.
      М10 Букер же по чтению американской же военной прессы, это штурмовая поддержка пехоты.
      Аналог тяжёлой БМП с хорошим стволом.
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 22:34
      0
      Конфликт в самом разгаре, не все аспекты, нюансы, подверглись серьёзному исследованию и осмыслению... преждевременно ждать уже готовых выводов, изменений.
      Тяжёлая бронированная техника найдёт применение на поле боя, тем более, её могут/будут модернизировать, готовить к применению по новым правилам, к новой ситуации на поле боя.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 21:40
    +1
    Папуасов кошмарить вполне сойдет и такое. А прорывать укрепленную линию обороны и ОБТ не слишком справляются, как показал "контрнаступ".
  7. Алексей Зезин
    Алексей Зезин Сегодня, 21:47
    -1
    Американцы молодцы не то что наше ворьё. Армату показали в 2014году и где она? Американцы с нуля создали новый танк, провели все необходимые испытания и в серию запустили. Учитесь!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 22:09
      +3
      Американцы с нуля создали новый танк, провели все необходимые испытания и в серию запустили.
      ...по тексту " башня, являющаяся уменьшенным и лишенным массивных модулей композитной брони вариантом башни танка M1A2 Abrams. В качестве основного вооружения выступает 105-мм пушка М35,"...м35 это орудие с невысоким импульсом разработки 1980-го года.... ты в своём уме про "с нуля"...да это чистой воды распил бабла
    2. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 22:23
      0
      2С25 «Спрут-СД» (индекс ГАБТУ — объект 952) — российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка.

      Разработана в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода и екатеринбургском ОКБ-9 под научным руководством климовского Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочМаш). Главный конструктор шасси — А. В. Шабалин, 125-мм орудия 2А75 — В. И. Наседкин. САУ 2С25 «Спрут-СД» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты.