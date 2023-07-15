Военное обозрение
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ВСУ обстреляли два населенных пункта в приграничных районах Белгородской области

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ВСУ обстреляли два населенных пункта в приграничных районах Белгородской области

Сегодня под обстрелом украинских формирований оказались сразу два населенных пункта в находящихся у границы с Украиной муниципальных образованиях Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Как отметил глава региона, ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. В результате обстрела были повреждены забор и фасад местного сельскохозяйственного предприятия. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет. На месте происшествия сейчас работают представители экстренных служб.

Чуть позже ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. Здесь тоже обошлось без пострадавших. Но в одном частном домовладении из-за обстрела вылетели окна, был поврежден фасад дома. Представители окружной администрации сейчас осуществляют подомовой обход территории, чтобы собрать максимальную информацию о последствиях обстрела.


Вчера губернатор Белгородской области сообщал об обстреле хутора Церковный и села Нехотеевка, где также по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Село Журавлевка противник атаковал с беспилотника, сбросив два осколочных боеприпаса, а село Богун-Городок в Борисовском районе обстреляли из миномета.


В Валуйском городском округе обстрелу украинской артиллерии подверглись села Новопетровка и Долгое, в Шебекинском городском округе – села Новая Таволжанка и Середа, по которым выпустили 13 минометных снарядов в совокупности.
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2 комментария
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 17:29
    +1
    Там не в двух, побольше .................
  2. Седов
    Седов Сегодня, 18:01
    0
    Пора бы центр Киева начинать планомерно обстреливать. Чтоб прочувствовалось.