ВСУ обстреляли два населенных пункта в приграничных районах Белгородской области

Сегодня под обстрелом украинских формирований оказались сразу два населенных пункта в находящихся у границы с Украиной муниципальных образованиях Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил глава региона, ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. В результате обстрела были повреждены забор и фасад местного сельскохозяйственного предприятия. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет. На месте происшествия сейчас работают представители экстренных служб.
Чуть позже ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. Здесь тоже обошлось без пострадавших. Но в одном частном домовладении из-за обстрела вылетели окна, был поврежден фасад дома. Представители окружной администрации сейчас осуществляют подомовой обход территории, чтобы собрать максимальную информацию о последствиях обстрела.
Вчера губернатор Белгородской области сообщал об обстреле хутора Церковный и села Нехотеевка, где также по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Село Журавлевка противник атаковал с беспилотника, сбросив два осколочных боеприпаса, а село Богун-Городок в Борисовском районе обстреляли из миномета.
В Валуйском городском округе обстрелу украинской артиллерии подверглись села Новопетровка и Долгое, в Шебекинском городском округе – села Новая Таволжанка и Середа, по которым выпустили 13 минометных снарядов в совокупности.