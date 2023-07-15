Российскими спецслужбами была предотвращена очередная попытка покушения на граждан РФ, организованная киевским режимом, спонсируемым Западом. Так оценило информацию о предотвращении попытки устранения журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак Министерство иностранных дел Российской Федерации.В заявлении МИД РФ сообщается, что поводом для осуществления плана по физическому устранению журналисток стала их профессиональная деятельность в средствах массовой информации. По утверждению российского дипломатического ведомства, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян регулярно получает угрозы от украинских нацистов, ее внесли в различные списки действующих на Украине группировок.В МИД сообщили, что это – не первая предотвращенная попытка покушения на Симоньян, организованная украинскими спецслужбами. По утверждению российского дипломатического ведомства, все происходящее свидетельствует о преступной сущности киевского режима, который несет прямую ответственность за совершение диверсий и покушений на территории Российской Федерации.В то же время, отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства, Россия вряд ли получит соответствующую реакцию со стороны международных организаций. МИД РФ назвал бездействие и безразличие данных организаций к подобным действиям украинского режима «патологическим лицемерием», подчеркнув, что это уже стало своеобразной «политической традицией» западного либерализма.