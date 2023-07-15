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МИД России прокомментировал предотвращение покушений на журналисток Симоньян и Собчак

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МИД России прокомментировал предотвращение покушений на журналисток Симоньян и Собчак

Российскими спецслужбами была предотвращена очередная попытка покушения на граждан РФ, организованная киевским режимом, спонсируемым Западом. Так оценило информацию о предотвращении попытки устранения журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак Министерство иностранных дел Российской Федерации.


В заявлении МИД РФ сообщается, что поводом для осуществления плана по физическому устранению журналисток стала их профессиональная деятельность в средствах массовой информации. По утверждению российского дипломатического ведомства, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян регулярно получает угрозы от украинских нацистов, ее внесли в различные списки действующих на Украине группировок.

В МИД сообщили, что это – не первая предотвращенная попытка покушения на Симоньян, организованная украинскими спецслужбами. По утверждению российского дипломатического ведомства, все происходящее свидетельствует о преступной сущности киевского режима, который несет прямую ответственность за совершение диверсий и покушений на территории Российской Федерации.

В то же время, отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства, Россия вряд ли получит соответствующую реакцию со стороны международных организаций. МИД РФ назвал бездействие и безразличие данных организаций к подобным действиям украинского режима «патологическим лицемерием», подчеркнув, что это уже стало своеобразной «политической традицией» западного либерализма.
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37 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:42
    +13
    Загадка, при чём тут Собчачка???
    Подозреваемые - неадекваты. Хранили кучу улик - нацистской символики. Или им подбросили?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:49
      +13
      Сама на себя и организовала.Ради пиара,а то эту лошадь забывать стали
    2. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 17:59
      +10
      Симоньян-то на 100% прокремлевская, а вот лошадка-то каким боком к ней примазалась, похоже заплатила, что бы засветиться.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 18:06
        +8
        Это кто же в МИДе такой "сердобольный", что Собчак приписал или так, пиара ради?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 18:26
          +5
          Тех, кто спасал мадам Собакину разжаловать в рядовые и уволить из органов, по причине утраты доверия.
          1. Бывший солдат
            Бывший солдат Сегодня, 18:58
            0
            Возможно так.
            Симоньян по заданию ГУРа,
            Собчак в инициативном порядке, ГУР не возражал
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 18:20
      +4
      У самого голова кругом. Вижу 2 варианта :
      а) больной на голову, решил истреблять ВСЕХ известных россиянок.
      б) она, что-то не внятно блеяла про Крым и ей решили припомнить.
      Антиресно, как Ксюха будет теперь, реагировать на Киев.?
      Как никик, жить хотца и естественная обида, что её хотели таво... :"чик, чирик"
      1. ettore
        ettore Сегодня, 18:24
        +1
        Цитата: vladcub
        Антиресно, как Ксюха будет теперь, реагировать на Киев.?
        Как никик, жить хотца и естественная обида, что её хотели таво... :"чик, чирик"

        А, никак, или так же как и современные евреи., то есть будет продолжать в том же духе и пиариться на этом, хотя есть небольшой шанс что затихнет и смоется из страны.
    4. Светлан
      Светлан Сегодня, 18:24
      +1
      Собчак имя известное. Настолько известное, что даже уже тут, на ВО, многие возбудились. А чем известнее имя, тем больше будет резонанс в обществе при его убийстве, чего Врагу и нужно.

      Важен резонанс на убийство а не убитая персона или её, этой персоны, в настоящий момент, качества. Важно заставить нас искать врагов внутри себя, а не на Украине.
    5. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 18:32
      +1
      Цитата: Румaтa
      Подозреваемые - неадекваты. Хранили кучу улик - нацистской символики. Или им подбросили?

      Там половина подозреваемых - несовершеннолетние...
      В ковбоев и индейцев играли, придypки малолетние.
      По Собачке я плакать бы не стал.
      А вот неонациста нужно кончать. Если нет смертной казни - пора отменять мораторий, объявленный в угоду Евросоюзу.
      Так логичнее будет, по моему... А после отмены - вздёрнуть и ту твapь, что взорвала Владлена Татарского! am
    6. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: Румaтa
      Загадка, при чём тут Собчачка???

      я так понял у всех один и тот же вопрос
    7. сайгон
      сайгон Сегодня, 18:43
      0
      Собственно вы правы ставя вопрос . однако причем тут обе ? Для меня лично вопрос стоит так накой и кому они свалились обе?
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 17:43
    +10
    Бедная Собчак, как же я волнуюсь за нее!
    Это была бы просто невосполнимая потеря.
    laughing
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 17:46
      +5
      Да, убийство Собчачки можно было и не предотвращать....................... laughing
      1. Deck
        Deck Сегодня, 17:52
        +4
        Да, убийство Собчачки можно было и не предотвращать


        Одобряете терроризм и политические убийства?
        1. Альф
          Альф Сегодня, 18:09
          +3
          Цитата: Deck
          Да, убийство Собчачки можно было и не предотвращать


          Одобряете терроризм и политические убийства?

          Только в данном случае.
      2. dump22
        dump22 Сегодня, 18:22
        +5
        А спорим, что наши спецслужбы ее охраняют гораздо надежнее, чем Симонян?
    2. Альф
      Альф Сегодня, 18:08
      +2
      Цитата: dump22
      Это была бы просто невосполнимая потеря.

      Для какой стороны ? laughing
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 18:20
        +7
        1. Это была бы большая потеря для ее крестного.
        Собчак и ее мама Нарусова до сих пор находятся под его покровительством.
        У мамы поэтому есть синекура в СФ (она сенатор от Тувы) и ей даже позволено иногда голосовать не как все остальные сенаторы. У дочки шикарный доходный бизнес и ее защищают от любых силовых наездов.

        2. Это была бы потеря для Израиля. Собчак является не только гражданином России, но и Израиля, благодаря чему может и сейчас беспрепятственно ездить по всему миру.
        1. Альф
          Альф Сегодня, 18:22
          +4
          Цитата: dump22
          Это была бы большая потеря для ее крестного.

          Да, да не забудем, КТО этот крестный...
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:45
    +6
    ну Симкой всё понятно...а вот с сосюндрой не понятна мразь пробандеровская...её давно пора б департировать в неньку
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:47
      +3
      Цитата: Крымский партизан 1974
      а вот с сосюндрой не понятна мразь пробандеровская...её давно пора б департировать в неньку

      Так может и хотели ее "похитить", а потом обменять, как кума. Она ж вроде крестница.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:48
    +6
    Бывают случаи, когда о человеке говорят или хорошо, или ничего.
    В данном случае я придержусь этого правила!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:52
      +3
      Да,ничего.Как о мертвеце..Теперь народ возбудился и вспомнил о существовании моральной у р о д к и
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:50
    +12
    Думал, что меня уже ничего не удивит... но покушение на Собчак? И, тем более, заказанное Киевом?!
    Теперь меня может удивить, пожалуй, только, если выяснится, что Зеленский - агент Кремля
    И внебрачный сын Меркель с Байденом )
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:02
      +5
      Цитата: sdivt
      Зеленский - агент Кремля

      Конечно агент. Нет сомнений. Он мстит бандэровцам за Холокост и Волынскую резню. Уничтожает из сотнями тыс.
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 18:40
      0
      внебрачный сын Меркель с Байденом

      Тимошенко и Лаврова
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    +2
    МИД России прокомментировал,как положено в дипломатии на основе Международных Законов.И это запад бесит.Актами возмездия МИД не занимается,о них мы даже не узнаем,хотя при СССР была такая структура.Общался с орденосцем,награды были им получены не 80 ых..После одной из африканских стран, очухался он на Кубе,а валили они американский десант.История об этом умалчивает.Например ,почему Вагнер находится до сих пор в состоянии- его нет ,на правовом поле.Вообще нет.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:01
    +3
    Между прочим, они саааамые прааативные в СМИ РФ. Если бы их просто отстранили от всего вместе со Скобой - я не против.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 18:23
    +2
    Российскими спецслужбами была предотвращена очередная попытка покушения на граждан РФ, организованная киевским режимом, спонсируемым Западом. Так оценило информацию о предотвращении попытки устранения журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак Министерство иностранных дел Российской Федерации.

    Не я понимаю Симоньян неугодна куевской хунте, но ксюша-вертихвостка то чем им не угодила? Она и Крым взад хотела отдать, когда на президента баллотировалась и вообще на всё согласная девица.
    Всё чудесатее и чудесатее. Или укробешенство всё прогрессирует? Так вроде бы уже и некуда, и так с переизбытком, аж злобной слюной давятся. what
  9. Сочи
    Сочи Сегодня, 18:31
    0
    Предотвратили на собчачку? А зачем ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:48
      0
      Земеля я от вас балдю! hi drinks ..---..Да достали вы уже с короткими коментариями.Ни чего не имею против,ВО патриотический портал.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:34
    0
    ну Маргошку понятно чего валить решили, а чем украм говорящая лошадь помешала?
  11. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 18:40
    0
    Симоньян то им чем не угодила? Глупая, недалекая и убогая. Да украина должна с нее пылинки сдувать и охрану негласную бросить что бы с ней не дай боже чего не случилось. С такими вот "патриотами" типа Симоньян и враг другом покажется.
  12. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:46
    0
    Да как бы все равно , что на ту, что на другую. Там в общем то хрень редки не слаще.
  13. valera75
    valera75 Сегодня, 18:48
    0
    Цитата: К-50
    Не я понимаю Симоньян неугодна куевской хунте, но ксюша-вертихвостка то чем им не угодила?

    Скорее всего внутри страны пятую колонну раскачивать,это повод для выхода на улицу и протестов.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:51
    0
    Интересно, а сами "террористы" знают, что они и Ксюшу-лошадь должны "ликвидировать" Или это МИД решил её польстить. "Смотрите, она хоть и гадит периодически на Россию, но украинцам она все равно не нравится".