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Американская пресса: «Украина может сравняться по количеству танков с Россией»

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Американская пресса: «Украина может сравняться по количеству танков с Россией»

По данным западного аналитического центра IISS, Россия начала проведение спецоперации в феврале 2022 года, имея в наличии 3417 танков по сравнению с 987 танками Украины. Потери в ОБТ и постоянный поток военной помощи с Запада способствовали ликвидации данного разрыва.


Украина может быть близка к тому, чтобы сравняться с Россией по количеству танков. Но следует учитывать, что у РФ имеются неизмеримо большие запасы советских танков на хранении

- указывается в издании Business Insider.

Как говорится в американской прессе, спустя более 16 месяцев конфликта Украина находится на пути к тому, чтобы достичь паритета с Россией по размеру своего танкового парка на поле боя. Однако ВС РФ способны ввести в войска гораздо большее количество бронемашин.

Русские, как и Советы, никогда ничего не выбрасывали

- поясняет Марк Канчиан, полковник морской пехоты США.

Как отмечается в прессе, на протяжении всего конфликта Россия главным образом полагалась на четыре различные модели танков: Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90. При этом Т-72 составляли основную часть ее парка. Но с хранения начали сниматься более старые танки, включая Т-62, Т-55 и Т-54. При этом растет и количество украинских машин.

Конечно, приток западной бронетехники дает им [ВСУ] качественное преимущество

- считает Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, в очередной раз превознося западное «чудо-оружие».

При этом, со слов Райана, «несмотря на устаревшую конструкцию и некачественные системы», даже старый российский танк будет нежелательным зрелищем для украинского пехотинца. Но если ВСУ удастся взломать российские укрепления, «техническое преимущество украинских ОБТ может пригодиться».

Оказавшись на открытой местности, Украина может использовать эти танки и их превосходящую огневую мощь, чтобы захватить большую территорию

- заявил отставной военный.
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6 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 18:53
    +1
    Бедняги. Сплошные "если" и "может быть". Попытка сгладить когнитивный диссонанс...request
  2. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 18:54
    0
    - считает Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке

    Конечно, приток западной бронетехники дает им [ВСУ] качественное преимущество

    Он видимо новости совсем не смотрит.
  3. Седов
    Седов Сегодня, 18:56
    +1
    Конечно, приток западной бронетехники дает им [ВСУ] качественное преимущество
    - считает Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, в очередной раз превознося западное «чудо-оружие».
    Чего Запад так носится со своими танками для Украины? Они х@хлам их передают с запретом использования. Как в западном автосалоне при продаже какого-нибудь Майбаха: "Ты купи себе дорогущий танк и поставь в гараж. Не езди на нем. Начнут стрелять - не выезжай из гаража. Из мелкашки попадут - не дай Бог поцарапают. Электроника или оптика повредится и все. Ремонт дорогой. И вообще: просто говори, что он у тебя есть, и иногда на картинках показывай. Пускай завидуют. Но зато ты обладаешь премиум-классом" ) такая западная сказка о чудо- вундервафлях)
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:57
    +1
    . Украина может сравняться по количеству танков с Россией»

    Если танки всу вместе с уничтоженными посчитать, то наверное уже сравнялась
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:57
    0
    Ухры всегда лучшие в мире.
    Они и луну слепили из грунта вынутого под черное море. Ими же и выкопаного
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:59
    0
    Украина находится на пути к тому, чтобы достичь паритета с Россией по размеру своего танкового парка на поле боя.

    Ну это уже откровенный бред! Во многих прогнозах западных "экспертов" пытаюсь искать здравый смысл, но это явный маразм и просто болтовня ни о чём.