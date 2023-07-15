Американская пресса: «Украина может сравняться по количеству танков с Россией»

Украина может быть близка к тому, чтобы сравняться с Россией по количеству танков. Но следует учитывать, что у РФ имеются неизмеримо большие запасы советских танков на хранении

Русские, как и Советы, никогда ничего не выбрасывали

Конечно, приток западной бронетехники дает им [ВСУ] качественное преимущество

Оказавшись на открытой местности, Украина может использовать эти танки и их превосходящую огневую мощь, чтобы захватить большую территорию