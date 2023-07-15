Американская пресса: «Украина может сравняться по количеству танков с Россией»

По данным западного аналитического центра IISS, Россия начала проведение спецоперации в феврале 2022 года, имея в наличии 3417 танков по сравнению с 987 танками Украины. Потери в ОБТ и постоянный поток военной помощи с Запада способствовали ликвидации данного разрыва.
Украина может быть близка к тому, чтобы сравняться с Россией по количеству танков. Но следует учитывать, что у РФ имеются неизмеримо большие запасы советских танков на хранении
- указывается в издании Business Insider.
Как говорится в американской прессе, спустя более 16 месяцев конфликта Украина находится на пути к тому, чтобы достичь паритета с Россией по размеру своего танкового парка на поле боя. Однако ВС РФ способны ввести в войска гораздо большее количество бронемашин.
Русские, как и Советы, никогда ничего не выбрасывали
- поясняет Марк Канчиан, полковник морской пехоты США.
Как отмечается в прессе, на протяжении всего конфликта Россия главным образом полагалась на четыре различные модели танков: Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90. При этом Т-72 составляли основную часть ее парка. Но с хранения начали сниматься более старые танки, включая Т-62, Т-55 и Т-54. При этом растет и количество украинских машин.
Конечно, приток западной бронетехники дает им [ВСУ] качественное преимущество
- считает Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, в очередной раз превознося западное «чудо-оружие».
При этом, со слов Райана, «несмотря на устаревшую конструкцию и некачественные системы», даже старый российский танк будет нежелательным зрелищем для украинского пехотинца. Но если ВСУ удастся взломать российские укрепления, «техническое преимущество украинских ОБТ может пригодиться».
Оказавшись на открытой местности, Украина может использовать эти танки и их превосходящую огневую мощь, чтобы захватить большую территорию
- заявил отставной военный.