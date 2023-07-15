Военное обозрение
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Военкоры показали кадры уничтоженных ударом ВС РФ бронированных машин ВСУ Oshkosh американского производства

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Военкоры показали кадры уничтоженных ударом ВС РФ бронированных машин ВСУ Oshkosh американского производства

ВСУ продолжают терять западную военную технику в результате ударов российской армии по участвующим в контрнаступлении украинским формированиям. На этот раз в сети появились кадры уничтоженных ударом ВС РФ бронемашин ВСУ Oshkosh американского производства.


На кадрах мы видим, как минимум, две бронемашины, полностью сгоревшие в результате российских ударов. К дальнейшей эксплуатации то, что осталось от этих машин, более непригодно. Также примечательно, что вокруг машин бродит человек в украинской военной форме, с характерными опознавательными синими и желтыми лентами ВСУ.

Напомним, что после начала специальной военной операции ВС РФ американское военное ведомство приступило к поставкам Украине разнообразной военной техники, включая и бронированные машины и тягачи Oshkosh, которые были переданы ВСУ в неизвестном количестве.




Украинские формирования активно использовали данные машины в боевых действиях в связи с потерей значительного количества старой военной техники еще советского производства, которая составляла основную часть в парках бронетехники ВСУ до начала конфликта.




Именно западная военная техника была задействована в процессе начавшегося в июне 2023 года контрнаступления ВСУ сразу на нескольких направлениях – Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском. Однако многие западные эксперты пришли к выводу, что киевский режим совершенно ошибочно счел европейские и американские бронемашины неким «чудо-оружием», способным прорвать российскую оборону. Как показали боевые действия, это оказалось совсем не так, и теперь украинское командование уже куда осторожнее использует западную военную технику, предпочитая атаки пехотными подразделениями.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:19
    +4
    Интересно утырочные родители успели на Украине назвать детишек "Ошкошами".Байрактары уже есть
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:29
    0
    А чего там в Думе решили? Выставку у посольств будут делать или нет?
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 18:41
      0
      Цитата: Егоза
      А чего там в Думе решили? Выставку у посольств будут делать или нет?

      А разве там что-нибудь решают? request Попиариться могут, а вот решать...