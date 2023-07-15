Военкоры показали кадры уничтоженных ударом ВС РФ бронированных машин ВСУ Oshkosh американского производства

ВСУ продолжают терять западную военную технику в результате ударов российской армии по участвующим в контрнаступлении украинским формированиям. На этот раз в сети появились кадры уничтоженных ударом ВС РФ бронемашин ВСУ Oshkosh американского производства.
На кадрах мы видим, как минимум, две бронемашины, полностью сгоревшие в результате российских ударов. К дальнейшей эксплуатации то, что осталось от этих машин, более непригодно. Также примечательно, что вокруг машин бродит человек в украинской военной форме, с характерными опознавательными синими и желтыми лентами ВСУ.
Напомним, что после начала специальной военной операции ВС РФ американское военное ведомство приступило к поставкам Украине разнообразной военной техники, включая и бронированные машины и тягачи Oshkosh, которые были переданы ВСУ в неизвестном количестве.
Украинские формирования активно использовали данные машины в боевых действиях в связи с потерей значительного количества старой военной техники еще советского производства, которая составляла основную часть в парках бронетехники ВСУ до начала конфликта.
Именно западная военная техника была задействована в процессе начавшегося в июне 2023 года контрнаступления ВСУ сразу на нескольких направлениях – Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском. Однако многие западные эксперты пришли к выводу, что киевский режим совершенно ошибочно счел европейские и американские бронемашины неким «чудо-оружием», способным прорвать российскую оборону. Как показали боевые действия, это оказалось совсем не так, и теперь украинское командование уже куда осторожнее использует западную военную технику, предпочитая атаки пехотными подразделениями.