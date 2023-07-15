Итоги запрета Германии: Таиланд намерен заменить немецкие двигатели китайскими при закупке подлодок у КНР

Согласно источникам во флоте Таиланда, комиссия ВМС намерена рекомендовать двигатели китайского производства в качестве замены немецких силовых установок для подводных лодок класса S26t Yuan, выпускаемых в Китае

Комиссия сочла проект подводной лодки важным для защиты морских интересов страны, и закупки подводных лодок должны продолжаться

При закупке у КНР подлодок типа S26T Yuan Таиланд столкнулся с запретом со стороны властей Германии передавать дизельные двигатели MTU 396 Китаю, «поскольку они предназначались для военных целей». Это в итоге создало угрозу срыва контракта.- говорится в издании Bangkok Post.Комиссия, занимающаяся проблемами с двигателем подводной лодки, ожидает сертификации изделия CHD620 китайского производства военным ведомством КНР, прежде чем подготовить окончательный отчет.- отметил источник.С его слов, двигатель предназначен для генератора, вырабатывающего электроэнергию для подзарядки батарей.В последнее время немецкая промышленность теряет ключевых клиентов в военной отрасли. Первым ударом для нее стал отказ поставлять силовые установки семейства MTU для нужд российского флота. После этого список стран, лишенных доступа к ним, постоянно расширяется в рамках санкционной политики Берлина.