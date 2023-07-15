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Итоги запрета Германии: Таиланд намерен заменить немецкие двигатели китайскими при закупке подлодок у КНР

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Итоги запрета Германии: Таиланд намерен заменить немецкие двигатели китайскими при закупке подлодок у КНР

При закупке у КНР подлодок типа S26T Yuan Таиланд столкнулся с запретом со стороны властей Германии передавать дизельные двигатели MTU 396 Китаю, «поскольку они предназначались для военных целей». Это в итоге создало угрозу срыва контракта.


Согласно источникам во флоте Таиланда, комиссия ВМС намерена рекомендовать двигатели китайского производства в качестве замены немецких силовых установок для подводных лодок класса S26t Yuan, выпускаемых в Китае

- говорится в издании Bangkok Post.

Комиссия, занимающаяся проблемами с двигателем подводной лодки, ожидает сертификации изделия CHD620 китайского производства военным ведомством КНР, прежде чем подготовить окончательный отчет.

Комиссия сочла проект подводной лодки важным для защиты морских интересов страны, и закупки подводных лодок должны продолжаться

- отметил источник.

С его слов, двигатель предназначен для генератора, вырабатывающего электроэнергию для подзарядки батарей.

В последнее время немецкая промышленность теряет ключевых клиентов в военной отрасли. Первым ударом для нее стал отказ поставлять силовые установки семейства MTU для нужд российского флота. После этого список стран, лишенных доступа к ним, постоянно расширяется в рамках санкционной политики Берлина.
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4 комментария
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 18:42
    0
    Адекватно, логично и закономерно. Когда же до Запада дойдет, что вводя ограничения они лишаются клиентов? Рубить сук можно.. Только в Украине.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:59
      0
      Только в Украине.

      Может только на Украине?
      А в остальном полностью согласен. yes
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:45
    0
    Бриты строго следят за пропорциями с германией. Молодцы.
    Где можно гадят.
    Не могут вреред вырваться, так притормозят конкурентов из 19в
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:53
    0
    Для " профессионалов" ,вы представляете замену этой батарейки на причале? wassat