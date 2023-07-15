ФСБ опубликовала подробности и кадры задержания готовивших покушение на Симоньян украинских агентов

Задержанные по делу о подготовке покушения на российских журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак уже начали давать показания. Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении подготовки к покушению и задержании причастных лиц.По данным оперативников ФСБ, покушения готовились силами участников одной из действовавших в России экстремистских группировок неонацистского толка. Они были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ).Один из задержанных рассказал, что им была создана неонацистская группировка «Параграф 88». Первоначально ее участники занимались стандартной для лиц подобных убеждений деятельностью - нападениями на людей с нерусской внешностью. Члены группировки вышли на связь со Службой безопасности Украины, после чего начали расклеивать листовки с фотографией начальника Главного управления разведки Украины генерал-майора Кирилла Буданова.Потом завербованные СБУ неонацисты осуществили поджоги релейных шкафов на железной дороге. Затем нацистам поручили организовать и провести устранение журналисток – Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.За каждое из покушений преступникам обещали по полтора миллиона рублей. Автомат с патронами и деньги были помещены в тайник, координаты которого куратор из СБУ скинул исполнителям. Преступники уже начали осуществлять разведку, отслеживая перемещения журналисток. Одного из преступников, 18-летнего парня по имени Михаил, как раз и задержали при попытке забрать из тайника автомат Калашникова, патроны к нему и деньги.По сообщению ряда СМИ, среди шестерых задержанных по данному делу участников неонацистской группировки есть несовершеннолетние лица. Сейчас со всеми задержанными работают оперативники и следователи, они будут привлечены к уголовной ответственности.