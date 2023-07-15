Папа Римский пообещал заняться вопросом освобождения заключенного под стражу митрополита УПЦ Павла

Папа Франциск считает, что аресты по политическим и религиозным мотивам недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин, в данном случае – митрополита Павла

Вопросом освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из Украинской православной церкви займется сам папа Римский Франциск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который общается с Франциском.По мнению понтифика, наместник Киево-Печерской лавры был арестован по политическим и религиозным мотивам. Папа Римский считает такие действия украинских властей в отношении митрополита недопустимыми.- рассказал Севастьянов РИА Новости Глава союза староверов также отметил, что папа Римский пообещал вмешаться, а как он это сделает, ему неизвестно. Возможно, что Франциск сделает официальное заявление, направит письмо украинским властям или будет действовать через дипломатические каналы Ватикана.Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также к главам мировых церквей, включая и папу Римского, с просьбой принять меры в связи с помещением под стражу митрополита Павла. Напомним, что 62-летний наместник Киево-Печерской лавры был решением суда заключен под стражу до середины августа, его обвинили в разжигании религиозной розни и одобрении действий России, что сам митрополит отрицает.Изменить меру пресечения суд сможет лишь в том случае, если митрополит внесет около 1 млн долларов залога. Но Павел утверждает, что таких денег у него нет, да и вопросом принципа является освобождение церковного деятеля без всяких залогов.