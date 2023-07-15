Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие

Ничего хорошего из этого не выйдет

Решение властей США передать Украине кассетные боеприпасы вызвало негативную реакцию американского предпринимателя, миллиардера Илона Маска. Собственник компаний Space X и Tesla опубликовал свое мнение по данному вопросу в социальных сетях.Илон Маск напомнил, что США всегда осуждали применение кассетных боеприпасов и называли это «злом». Но теперь сам Вашингтон отправляет такие боеприпасы на Украину для их использования в боевых действиях.- написал предприниматель.По мнению Маска, последствия передачи Украине кассетных боеприпасов будут только негативными. Правда, он не стал уточнять, какие именно события могут стать результатом поставки таких боеприпасов. Вероятно, он подразумевает жертвы среди мирного населения и дальнейшую эскалацию конфликта.- заявил Илон Маск.Ранее директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Министерства обороны США, что Украина получает кассетные боеприпасы не только от Соединенных Штатов, но и от других государств. Между тем, Германия, Австрия, Испания и даже такой верный союзник США как Великобритания выступили с критикой передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине.Европейские страны делают вид, что «заботятся» о безопасности мирного населения Украины, хотя в действительности вряд ли им есть до этого вопроса дело. Но на критике поставок кассетных боеприпасов можно заработать некоторые политические очки в глазах большинства государств планеты, которые не поддерживают разжигание и ужесточение украинского конфликта