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Илон Маск раскритиковал поставки США кассетных боеприпасов Украине: «Ничего хорошего не выйдет»

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Илон Маск раскритиковал поставки США кассетных боеприпасов Украине: «Ничего хорошего не выйдет»

Решение властей США передать Украине кассетные боеприпасы вызвало негативную реакцию американского предпринимателя, миллиардера Илона Маска. Собственник компаний Space X и Tesla опубликовал свое мнение по данному вопросу в социальных сетях.


Илон Маск напомнил, что США всегда осуждали применение кассетных боеприпасов и называли это «злом». Но теперь сам Вашингтон отправляет такие боеприпасы на Украину для их использования в боевых действиях.

Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие

- написал предприниматель.

По мнению Маска, последствия передачи Украине кассетных боеприпасов будут только негативными. Правда, он не стал уточнять, какие именно события могут стать результатом поставки таких боеприпасов. Вероятно, он подразумевает жертвы среди мирного населения и дальнейшую эскалацию конфликта.

Ничего хорошего из этого не выйдет

- заявил Илон Маск.

Ранее директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Министерства обороны США, что Украина получает кассетные боеприпасы не только от Соединенных Штатов, но и от других государств. Между тем, Германия, Австрия, Испания и даже такой верный союзник США как Великобритания выступили с критикой передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине.

Европейские страны делают вид, что «заботятся» о безопасности мирного населения Украины, хотя в действительности вряд ли им есть до этого вопроса дело. Но на критике поставок кассетных боеприпасов можно заработать некоторые политические очки в глазах большинства государств планеты, которые не поддерживают разжигание и ужесточение украинского конфликта
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7 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:09
    +1
    Все таки хотелось бы уточнить, какие страны посылают кассетные бомбы помимо США. А то может "другие страны тоже" только приснились дедушке?
  2. Седов
    Седов Сегодня, 19:10
    +2
    А тем временем: "В СБУ обвинили американскую компанию Starlink в «повышенных рисках для ВСУ от деятельности кибершпионов». Вот такой междусобойчик)
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:16
    +1
    старлинки поставлять фашистам..тоже ничего хорошего..Илон.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 19:16
    +2
    С Луны свалился только что? А кто Старлинк упырям предоставил,чем лучше кассетных бомб?
    И ни одна страна в Мире не использовала кассетные боеприпасы в таком количестве как штаты,начиная с Вьетнама!
    Как ты там сказал? Судьба не любит лицемерных? Но ведь ты лицемер,Маск!
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 19:27
    0
    Ну... Голобородько тоже был против войны и даже "взрывал" верховную Раду. И его даже выбрали в президенты, но он вместо рады взорвал мир.
    ..
    Короче не нужно обращать внимание на высказывания америанских деятелей. Стратегическая цель амеров известна.
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:41
    0
    Логично, что с разбросом боеприпасов ничего хорошего из этого не выйдет. То же самое относится и к урановым боеприпасам. Любой человек со здравым смыслом знает, что!
    Но что делать России, если украинцы используют кассетные боеприпасы, как на этой неделе.
    А то, что украинцы утверждают, что используют кассетные боеприпасы для мин, в военном отношении бесполезно. Значит ложь!
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:44
    0
    Цитата: Andrea
    С Луны свалился только что? А кто Старлинк упырям предоставил,чем лучше кассетных бомб?
    И ни одна страна в Мире не использовала кассетные боеприпасы в таком количестве как штаты,начиная с Вьетнама!
    Как ты там сказал? Судьба не любит лицемерных? Но ведь ты лицемер,Маск!

    ну да у вас одни лицемеры,
    только бизнес там вынужден считаться с указивками из белого дома

    то ли дело ваш сбербанк, сколько лет он не признавал Крым?
    а прокачка государством нефти через территорию врага, т.е его финансирование?
    это какой уровень лицемерия?

    маск в рядах лицемеров самый последний да и то со своей точкой зрения,
    которую не ссыт обнародовать, хотя понимает, что потом может аукнуться