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Американский аналитик: У НАТО остался только военный вариант действий против России

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Американский аналитик: У НАТО остался только военный вариант действий против России

Как показали события последнего года, Россия успешно функционирует и в условиях введенных странами Запада санкций. Это свидетельствует о том, что единственным путем решения конфликта с РФ для НАТО остается путь прямой конфронтации. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show американский аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.


Отставной американский офицер считает, что российская экономика в условиях санкций не только не пострадала, но стала еще более сильной, чем была до них. Риттер назвал современное состояние российской экономики самым лучшим в истории российского государства.

Они расправились со всеми санкциями, а это означает, что остался только военный вариант, но Североатлантический альянс не готов к нему

- подчеркнул американский аналитик.

Риттер отметил, что за полтора года боевых действий Россия смогла истощить военно-промышленные комплексы стран Запада. Сейчас западные государства уже понимают, что ситуация на Украине складывается не в их пользу. Но власти США не могут признать реальность – крушение своих планов относительно российско-украинского противостояния. Поэтому сейчас, считает Риттер, Вашингтон искусственно затягивает украинский конфликт, продолжая снабжать ВСУ различным вооружением.

В свою очередь, эксперты издания Defense News Максимилиан Бремер и Келли Грико раскритиковали идею поставок истребителей F-16 Украине. По их мнению, эти поставки не позволят ВСУ получить преимущество, но могут способствовать лишь ужесточению действий России и более масштабным потерям украинской армии.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Норвегии / https://www.forsvaret.no
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11 комментариев
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  1. Andrea
    Andrea Сегодня, 19:27
    0
    Ну надо же! Ещё даже не воевали,а уже в заднице! what
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:30
      0
      Этот же известный предсказатель краха НАТО и США и Украины. Всегда пальцем в небо конечно.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 19:33
        +4
        До этого его в заголовках именовали "американским экс-разведчиком", но, видимо, даже в таком виде он уже примелькался, опять пришлось переименовывать.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 19:40
          +1
          Цитата: военком Котёнок
          видимо, даже в таком виде он уже примелькался, опять пришлось переименовывать.

          правды ради и первое и второе правда, исходя из открытых источников
          1. Комментарий был удален.
          2. военком Котёнок
            военком Котёнок Сегодня, 19:50
            +1
            Да как бы речь не о том, что это неправда. А о том, что сочетание слов "Скотт Риттер" пытаются по возможности подальше задвинуть. Уж как минимум не ставить заголовок.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 20:17
              0
              Ну,если его ставить в заголовок,то люди сразу поймут,что этот экс снова начнет ванговать на кофейной гуще
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:43
    +1
    Изначально было понятно, что обеспечить победу Украины НАТО не может; это всё равно, как выпустить на спаринг боксёра в лёгком весе против Майка Тайсона в середине 90-х. Прямой же ввод войск=III Мировой войне.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 19:47
      +3
      Обеспечить победу НАТО не может, но и поражение Украины скорее всего не допустит. Однако, некоторые территории Украина скорее всего потеряет.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:19
        -1
        Про "поражение не допустит",я бы не согласился.Но видя как водят за нос нашего Главкома все,кому не лень,то скорее всего Вы правы
      2. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 20:22
        0
        Обеспечить победу НАТО не может, но и поражение Украины скорее всего не допустит.


        Еще неизвестно чего Европе нужно больше бояться- победы Украины или России. Украинские политики каждый первый неадекват с завышенными амбициями даже на пустом месте с разбитой экономикой и отсутствием побед на фронтах. Будучи принятыми в НАТО они обязательно споются с султаном Эрдоганом и тогда европейской части НАТО мало не покажется. Спокойно и ровно они сидеть не будут. США следует подумать об этом.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:57
    -1
    Цитата: Алексей Лантух
    Обеспечить победу НАТО не может, но и поражение Украины скорее всего не допустит. Однако, некоторые территории Украина скорее всего потеряет.

    Не некоторые, а весьма существенные; тем дольше будут продолжаться боевые действия, тем большебудет санитарная зона.