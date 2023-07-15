Они расправились со всеми санкциями, а это означает, что остался только военный вариант, но Североатлантический альянс не готов к нему

Как показали события последнего года, Россия успешно функционирует и в условиях введенных странами Запада санкций. Это свидетельствует о том, что единственным путем решения конфликта с РФ для НАТО остается путь прямой конфронтации. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show американский аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Отставной американский офицер считает, что российская экономика в условиях санкций не только не пострадала, но стала еще более сильной, чем была до них. Риттер назвал современное состояние российской экономики самым лучшим в истории российского государства.- подчеркнул американский аналитик.Риттер отметил, что за полтора года боевых действий Россия смогла истощить военно-промышленные комплексы стран Запада. Сейчас западные государства уже понимают, что ситуация на Украине складывается не в их пользу. Но власти США не могут признать реальность – крушение своих планов относительно российско-украинского противостояния. Поэтому сейчас, считает Риттер, Вашингтон искусственно затягивает украинский конфликт, продолжая снабжать ВСУ различным вооружением.В свою очередь, эксперты издания Defense News Максимилиан Бремер и Келли Грико раскритиковали идею поставок истребителей F-16 Украине. По их мнению, эти поставки не позволят ВСУ получить преимущество, но могут способствовать лишь ужесточению действий России и более масштабным потерям украинской армии.