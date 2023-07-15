«Русские глушат оружие, считавшееся неуязвимым»: в британской прессе оценили применение GPS на Украине

GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных. Через него наводятся бомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты GMLRS, которые в больших количествах используются ВСУ. Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие , иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми

Но просочившиеся весной [в прессу] отчеты Пентагона показали, что даже некоторое американское оружие, имеющее возможность бороться с помехами, не может им противодействовать

Инерциальная навигация эффективна, но она страдает от погрешностей: небольшие ошибки в измерении ускорения приводят к большим ошибкам в определении местоположения. Качественные ИНС чрезвычайно дороги

Такие продвинутые системы встречаются редко, но, вероятно, они станут более распространенными по мере того, как более мощные алгоритмы будут помещаться в меньшие и более дешевые чипы

Но недостатком визуального наведения (по крайней мере, для атакующего оружия) является то, что оно зависит от четкого обзора цели: ему может помешать дым, пыль, туман или другие препятствия

В этих условиях в отчетах Пентагона предлагается простое решение – бомбить глушители русских