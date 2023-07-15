«Русские глушат оружие, считавшееся неуязвимым»: в британской прессе оценили применение GPS на Украине

GPS показал свою уязвимость на украинском ТВД, поэтому рассматриваются способы борьбы с российским средствами создания помех.
GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных. Через него наводятся бомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты GMLRS, которые в больших количествах используются ВСУ. Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие, иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми
- дается оценка в британском издании The Economist.
Как указывается, радиосигналы от спутников GPS слабые, а это означает, что неприятель может нарушить работу системы, заглушив ее радиопомехами. Для противодействия этому военные используют специальный сигнал M-Code, некоторые изделия имеют антенны, направленные вверх к источнику сигнала, и фильтры для защиты от помех.
Но просочившиеся весной [в прессу] отчеты Пентагона показали, что даже некоторое американское оружие, имеющее возможность бороться с помехами, не может им противодействовать
- поясняется в издании.
Генералы годами предупреждали Конгресс о том, что армия слишком сильно зависит от GPS. Обсуждались возможные альтернативы, в том числе ELoran, радионавигационная система, использующая более мощные наземные сигналы, которые гораздо сложнее подавить, но для которых требуется гораздо больше передатчиков. Однако она не совместима с GPS, и это предложение не ушло дальше прений.
Но имеются альтернативы, которые уже используются. Так, Россия применяет якобы закупленные у Ирана барражирующие боеприпасы Shahed-136 с инерциальной навигацией. Установленные на нах датчики измеряют ускорение БПЛА и используют его для расчета скорости и направления и, следовательно, того, где оно находится по отношению к начальной точке.
Инерциальная навигация эффективна, но она страдает от погрешностей: небольшие ошибки в измерении ускорения приводят к большим ошибкам в определении местоположения. Качественные ИНС чрезвычайно дороги
- отмечается в издании.
Другие подходы основаны на видимых ориентирах. Крылатая ракета Tomahawk была разработана до появления GPS и ориентируется в пространстве, сопоставляя свое движение с рельефом местности. Для окончательного захода на цель система управления сравнивает вид с видеокамеры со спутниковыми снимками местности. На Украину Tomahawk не поставлялись. Но некоторые небольшие дроны также могут ориентироваться визуально, используя видеопоток на протяжении всего полета.
Такие продвинутые системы встречаются редко, но, вероятно, они станут более распространенными по мере того, как более мощные алгоритмы будут помещаться в меньшие и более дешевые чипы
- полагает автор.
С его слов, последние модели квадрокоптеров американского производства Golden Eagle, поставляемых на Украину, имеют этот тип навигации без GPS. Некоторые источники утверждают, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» также используют его.
Но недостатком визуального наведения (по крайней мере, для атакующего оружия) является то, что оно зависит от четкого обзора цели: ему может помешать дым, пыль, туман или другие препятствия
- говорится в издании.
Армии мира работают над улучшением этих альтернатив GPS, например, используя квантовые датчики для повышения эффективности инерциальной навигации и разрабатывая новые системы, в том числе ИНС, основанную на магнитном поле Земли. Но для широкого внедрения альтернативных систем навигации потребуются годы.
В этих условиях в отчетах Пентагона предлагается простое решение – бомбить глушители русских
- отметил автор.