Военное обозрение
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«Русские глушат оружие, считавшееся неуязвимым»: в британской прессе оценили применение GPS на Украине

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«Русские глушат оружие, считавшееся неуязвимым»: в британской прессе оценили применение GPS на Украине

GPS показал свою уязвимость на украинском ТВД, поэтому рассматриваются способы борьбы с российским средствами создания помех.


GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных. Через него наводятся бомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты GMLRS, которые в больших количествах используются ВСУ. Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие, иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми

- дается оценка в британском издании The Economist.

Как указывается, радиосигналы от спутников GPS слабые, а это означает, что неприятель может нарушить работу системы, заглушив ее радиопомехами. Для противодействия этому военные используют специальный сигнал M-Code, некоторые изделия имеют антенны, направленные вверх к источнику сигнала, и фильтры для защиты от помех.

Но просочившиеся весной [в прессу] отчеты Пентагона показали, что даже некоторое американское оружие, имеющее возможность бороться с помехами, не может им противодействовать

- поясняется в издании.

Генералы годами предупреждали Конгресс о том, что армия слишком сильно зависит от GPS. Обсуждались возможные альтернативы, в том числе ELoran, радионавигационная система, использующая более мощные наземные сигналы, которые гораздо сложнее подавить, но для которых требуется гораздо больше передатчиков. Однако она не совместима с GPS, и это предложение не ушло дальше прений.

Но имеются альтернативы, которые уже используются. Так, Россия применяет якобы закупленные у Ирана барражирующие боеприпасы Shahed-136 с инерциальной навигацией. Установленные на нах датчики измеряют ускорение БПЛА и используют его для расчета скорости и направления и, следовательно, того, где оно находится по отношению к начальной точке.



Инерциальная навигация эффективна, но она страдает от погрешностей: небольшие ошибки в измерении ускорения приводят к большим ошибкам в определении местоположения. Качественные ИНС чрезвычайно дороги

- отмечается в издании.

Другие подходы основаны на видимых ориентирах. Крылатая ракета Tomahawk была разработана до появления GPS и ориентируется в пространстве, сопоставляя свое движение с рельефом местности. Для окончательного захода на цель система управления сравнивает вид с видеокамеры со спутниковыми снимками местности. На Украину Tomahawk не поставлялись. Но некоторые небольшие дроны также могут ориентироваться визуально, используя видеопоток на протяжении всего полета.

Такие продвинутые системы встречаются редко, но, вероятно, они станут более распространенными по мере того, как более мощные алгоритмы будут помещаться в меньшие и более дешевые чипы

- полагает автор.

С его слов, последние модели квадрокоптеров американского производства Golden Eagle, поставляемых на Украину, имеют этот тип навигации без GPS. Некоторые источники утверждают, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» также используют его.

Но недостатком визуального наведения (по крайней мере, для атакующего оружия) является то, что оно зависит от четкого обзора цели: ему может помешать дым, пыль, туман или другие препятствия

- говорится в издании.

Армии мира работают над улучшением этих альтернатив GPS, например, используя квантовые датчики для повышения эффективности инерциальной навигации и разрабатывая новые системы, в том числе ИНС, основанную на магнитном поле Земли. Но для широкого внедрения альтернативных систем навигации потребуются годы.

В этих условиях в отчетах Пентагона предлагается простое решение – бомбить глушители русских

- отметил автор.

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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:23
    +2
    Неуязвимого оружия не существует.Однако,судя по точности и результату удара глушить все не получается
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 20:39
      -1
      глушилки не сработали
      потеряли ещё одного генерал лейтенанта sad
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:28
    -1
    Заглушить гражданское и военное две большие разницы,проходили в зоне учениий НАТО в Норвегии ,проблем не было,переключались на дублер глонасс
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:33
    +1
    GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных. Через него наводятся бомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты GMLRS, которые в больших количествах используются ВСУ. Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие, иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми

    - дается оценка в британском издании The Economist.
    Так собственно для выцполнения подобных задач отечественные силы РЭБ и предназначены и судя по отзывам потребителей излучения РЭБ работа проводится успешно. Желательно аппаратуры побольше, но желательно без выявления всех возможностей отечественных сил РЭБ с тем чтобы сюрприз оставался сюрпризом...
  4. certero
    certero Сегодня, 20:34
    -1
    Hummercy как летают и попадают в цель так и попадают. Дроны противника как летают над головами так и летают. Статья конечно льстит ура патриотам но от реального положения дел она очень далека
  5. Седов
    Седов Сегодня, 20:46
    0
    Что-то у полосатых и мелкобриттов совсем все плохо последнее время. Великое чудооружие оказывается совсем вобщем-то средненьким.. "Опять русский левша полосатых топором сделал". А на носу Китай, и оказывается соваться туда полосатым совсем уж не с чем. Опять головняк для конгресса.