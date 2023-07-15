К настоящему времени в учебных центрах на территории Великобритании подготовлены 18 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявило Министерство обороны Соединенного королевства, отчитываясь о результатах операции «Интерфлекс».В сообщении британского военного ведомства утверждается, что операция «Интерфлекс» подразумевает осуществление под руководством Лондона пехотной подготовки добровольцев для ВСУ. Эта операция стартовала 26 июня 2022 года, то есть чуть более года назад, и была направлена на обучение украинских солдат более эффективным навыкам поведения на поле боя.В мае 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что всего в Великобритании прошли обучение около 15 тысяч украинских военных. Таким образом, за июнь это количество увеличилось примерно на 3 тысячи человек.Однако, судя по результатам контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях, обучение в британских учебных центрах не превратило украинских военных в неких «суперсолдат». ВСУ несут очень большие потери на всех направлениях, а западные эксперты отмечают, что киевский режим слишком переоценил и военную технику европейского и американского производства, и качество подготовки своих солдат в тренировочных лагерях стран НАТО.Ускоренные курсы подготовки вряд ли позволяют сделать хороших солдат из вчерашних гражданских, попавших под принудительную мобилизацию, особенно если речь идет о военных специалистах или о младшем командном составе.