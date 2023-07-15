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Великобритания подготовила 18 тысяч украинских военнослужащих в рамках операции «Интерфлекс»

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Великобритания подготовила 18 тысяч украинских военнослужащих в рамках операции «Интерфлекс»

К настоящему времени в учебных центрах на территории Великобритании подготовлены 18 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявило Министерство обороны Соединенного королевства, отчитываясь о результатах операции «Интерфлекс».


В сообщении британского военного ведомства утверждается, что операция «Интерфлекс» подразумевает осуществление под руководством Лондона пехотной подготовки добровольцев для ВСУ. Эта операция стартовала 26 июня 2022 года, то есть чуть более года назад, и была направлена на обучение украинских солдат более эффективным навыкам поведения на поле боя.

В мае 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что всего в Великобритании прошли обучение около 15 тысяч украинских военных. Таким образом, за июнь это количество увеличилось примерно на 3 тысячи человек.

Однако, судя по результатам контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях, обучение в британских учебных центрах не превратило украинских военных в неких «суперсолдат». ВСУ несут очень большие потери на всех направлениях, а западные эксперты отмечают, что киевский режим слишком переоценил и военную технику европейского и американского производства, и качество подготовки своих солдат в тренировочных лагерях стран НАТО.

Ускоренные курсы подготовки вряд ли позволяют сделать хороших солдат из вчерашних гражданских, попавших под принудительную мобилизацию, особенно если речь идет о военных специалистах или о младшем командном составе.
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8 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:53
    0
    И не могут понять англосаксы, что русские воюют не по их правилам! ))) Поэтому, готовь- не готовь....
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:03
      0
      Цитата: Егоза
      И не могут понять англосаксы, что русские воюют не по их правилам! ))) Поэтому, готовь- не готовь....

      Ну знаете ли, ваш противник тоже не стандартно воюет. А вообще по хорошему речь идет о том что 18тыс человек прошли 4х месячный КМБ на британских островах. По израильским правилам до распределения в линейные батальоны им пройти бы еще 4х месячный курс "продвинутой подготовки", но у Украины на это видимо нет времени. Отсюда зачастую и видны на видео у многих украинских военных серьзные пробелы в пехотной подготовке.
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:02
    +2
    Можно ли подготовить бойца за пару-месяцев? Нет. Поэтому это только распил бабла и освоение бюджета.

    А идущим на мясо русских мужиков, которым внушили, что они украинцы, жаль. Жёнам, их не дождаться.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:06
    +1
    За пару недель из "тракториста" не сделать "гармониста". Да и методы преподаваемые наглами не работают в полноценной войне которой и является СВО.
  4. kwwk
    kwwk Сегодня, 20:09
    +2
    Лучше бы данное министерство королевства отчиталось бы о том, сколько еще из 18 т находятся в боевых порядках.
    1. spech
      spech Сегодня, 20:18
      +2
      и где англия в последний раз Побеждала (в одиночку), про Аргентмну молчу, там сшп очень помогли.
  5. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 20:17
    0
    судя по новостям в телеграмме, это обучение такое себе обучение, 2/3 это психологическая подготовка уровня "что мол вот надави на русню и она побежит", остальное в рамках КМБ на минималках. Это со слов пленных всушников которые прошли эту подготовку :)
  6. certero
    certero Сегодня, 20:46
    0
    Мне кажется странным что Британия готовят украинских военных. чему они могут их научить если Британия с равным противником воевала в прошлом веке более 40 лет назад.
    Мне кажется это сейчас украинцы могут британских готовить как оно воевать с врагом у которого есть все средства поражения