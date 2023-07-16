Военное обозрение
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Боевые машины на военном параде во Франции

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Боевые машины на военном параде во Франции

Примечательным аспектом военного парада в честь Национального дня Франции, ежегодно отмечаемого 14 июля, является показ боевой мощи страны, проявляющейся в демонстрации танков и бронемашин.


Как отмечается в обзоре западной прессы, на этот раз центральное место заняла техника, созданная в ходе реализации программы Scorpion, - бронеавтомобили Serval, Jaguar и Griffon.

Jaguar EBRC 6x6 является одной из самых передовых машин в своем классе. Он вооружен 40-мм пушкой, противотанковыми ракетами и дистанционно управляемым 7,62-мм пулеметом. Griffon 6x6 оснащен дистанционным управляемым модулем, снаряженным 40-мм автоматическим гранатометом или 12,7-мм пулеметом. Впервые был публично представлен Serval 4x4. Это последнее дополнение к программе Scorpion предназначено для транспортировки войск и оснащено боевой информационной системой SICS, позволяющей полностью интегрировать его в цифровую систему командования французской армии.

Были продемонстрированы передаваемые на Украины боевые машины, такие как AMX-10RCR, гаубица CAESAR и зенитно-ракетный комплекс SAMP-T.

AMX-10RCR, колесная разведывательная машина 6x6 и истребитель танков, вооружена 105-мм пушкой, которая эффективна против большинства типов бронетехники. Ее амфибийные возможности и высокая мобильность позволяют активно маневрировать на поле боя.

SAMP-T наземного базирования обеспечивает прикрытие от самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет.

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2 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:04
    +1
    Угроза для России со стороны Франции при Макроне возрасла чрезввчайно, сравнима она разве что: с 1812 и 1854-1855 гг.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:07
    0
    Любят тепло. Рвскрас южный.
    Как в москву ходили 200лет назвд? Болотного камуфляжв нет