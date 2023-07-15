Губернатор Белгородской области: ПВО сбила 2 воздушные цели на подлете к городу

Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу

Над российским областным центром Белгородом сегодня сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ряд белгородских пабликов также сообщил о работе средств ПВО ВС РФ над городом. Сейчас оперативные службы работают в городе, пострадавших, судя по всему, нет.- написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.Помимо Белгорода, украинские формирования попытались сегодня атаковать с воздуха и город Токмак в Запорожской области. Около 18:00 средствами противовоздушной обороны была сбита над городом украинская ракета. Судя по всему, и в Токмаке не было пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинской ракеты.Между тем, вечером в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Однако о фактах прилетов ракет или ударов беспилотными летательными аппаратами украинские СМИ пока ничего не сообщают.Как известно, воздушную тревогу на Украине объявляют теперь в связи с любыми взлетами российских военных самолетов на аэродромах, находящихся в относительной близости от контролируемых киевским режимом территорий. ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военного назначения, стремясь уничтожать скопления военной техники, вооружений и боеприпасов, которые противник может задействовать в процессе контрнаступления.