В последние недели в Купянске наблюдается повышенная концентрация формирований ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Диванный генштаб» со ссылкой на источники в среде местных жителей.Украинские боевики обосновываются в подвалах жилых домов. Пока они не выгоняют жильцов из квартир, однако чувствуется явно негативное отношение к местным жителям, сообщает источник. В ВСУ считают жителей Купянска «пророссийскими», называя их «ждунами» и «коллаборантами».Сами горожане прекрасно помнят, как под властью России в Купянске был порядок, а сейчас ситуация значительно ухудшилась. Например, украинская национальная полиция практически не работает в городе. Полицейские могут принимать заявления о преступлениях и правонарушениях, но по ним не отрабатывают.Большинство магазинов, как сообщают местные жители, не работает. Некоторые торговые точки разграблены. Но, что самое интересное, жители Купянска перестают платить украинские кредиты и коммунальные платежи, поскольку ожидают, что скоро город будет освобожден наступающими российскими войсками. Соответственно, они рассчитывают вернуться под власть России.Ситуация на Купянском направлении действительно складывается для ВСУ не лучшим образом. Здесь российские войска постепенно продвигаются, уничтожая и оттесняя украинские формирования. Ранее сообщалось, что из Купянска, Волчанска и даже из Харькова украинские власти спешно вывозят архивы и ту часть оборудования местных предприятий, которую еще не успели ранее перевезти на запад Украины.