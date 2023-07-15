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Telegram-каналы: Жители Купянска перестают платить украинские кредиты, ожидая скорого освобождения города ВС РФ

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Telegram-каналы: Жители Купянска перестают платить украинские кредиты, ожидая скорого освобождения города ВС РФ

В последние недели в Купянске наблюдается повышенная концентрация формирований ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Диванный генштаб» со ссылкой на источники в среде местных жителей.


Украинские боевики обосновываются в подвалах жилых домов. Пока они не выгоняют жильцов из квартир, однако чувствуется явно негативное отношение к местным жителям, сообщает источник. В ВСУ считают жителей Купянска «пророссийскими», называя их «ждунами» и «коллаборантами».

Сами горожане прекрасно помнят, как под властью России в Купянске был порядок, а сейчас ситуация значительно ухудшилась. Например, украинская национальная полиция практически не работает в городе. Полицейские могут принимать заявления о преступлениях и правонарушениях, но по ним не отрабатывают.

Большинство магазинов, как сообщают местные жители, не работает. Некоторые торговые точки разграблены. Но, что самое интересное, жители Купянска перестают платить украинские кредиты и коммунальные платежи, поскольку ожидают, что скоро город будет освобожден наступающими российскими войсками. Соответственно, они рассчитывают вернуться под власть России.

Ситуация на Купянском направлении действительно складывается для ВСУ не лучшим образом. Здесь российские войска постепенно продвигаются, уничтожая и оттесняя украинские формирования. Ранее сообщалось, что из Купянска, Волчанска и даже из Харькова украинские власти спешно вывозят архивы и ту часть оборудования местных предприятий, которую еще не успели ранее перевезти на запад Украины.
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:48
    0
    Telegram-каналы: Жители Купянска перестают платить украинские кредиты, ожидая скорого освобождения города ВС РФ
    . Картинка занимательная получается!!! Кто то лампочки днем включал, хотел нанести вред "агрессору", а когда время по счетам пришло, то в укрэнерго не оценил их порыв патриотизма и счета выставили как за своё!!!
    Вот посмотри на таких деб/Б/ил в и диву даешся, куда у людей мозги делись, в ж ж ж переместились, стекли, т. с.
  2. koramax81
    koramax81 Сегодня, 20:49
    -1
    Обратная сторона медали. Ненадолго отдать город украинцам - после чего местные жители "сравнив прелести" по другому будут относится к России
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:49
    0
    Дай Бог, чтобы освобождение Купянска произошло быстрее, но пока предпосылок к этому мало. Продолжаются ожесточенные бои и продвижение ВС РФ идёт медленно.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:50
    0
    Это лучше чем в Сумах, где принудительно "эвакуируют" людей. И уж просто издевательство...
    Сообщается, что с сегодняшнего дня начал курсировать поезд Сумы — Киев. Отправление 6:47, прибытие в 11:41.
    По прибытии на вокзале эвакуируемым в отделении «Укрпочты» будут выплачивать помощь. Дети и инвалиды получат по 3 тысяч гривен (около 7 тыс. рублей, – прим. «РВ»), все остальные граждане — по 2 тысячи.
    Переселенцев планируется размещать в модульном городке Вышгородского района.
    Источник: https://rusvesna.su/news/1689420465

    На 2 тысячи неделю прожить можно (в основном на еду). а дальше?
  5. 2я19
    2я19 Сегодня, 20:50
    0
    Все-таки интересна натура человеческая. Город исчезнет как таковой, а оно про кредиты.