Министр обороны Великобритании заявил о планах осенью уйти с должности и из политики

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что собирается осенью 2023 года покинуть должность главы военного ведомства королевства и вообще уйти из политики. Об этом сообщает издание The Times.Ранее в британской прессе начали появляться публикации о возможном скором уходе с должности Бена Уоллеса – ветерана современного британского правительства. Уоллес «пережил» трех премьер-министров – Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака, занимая пост главы министерства обороны Соединенного королевства с 2019 года.Известно, что Риши Сунак вынашивает планы замены своей команды, стремясь сделать своеобразное обновление персонального состава правительства страны перед следующими парламентскими выборами. Поскольку Уоллес занимает пост главы Минобороны уже довольно долго, он – один из первых кандидатов на уход из правительства. Правда, не очень понятно, почему 53-летний Уоллес, довольно узнаваемый деятель, собирается вообще покинуть британскую политику.На пост министра обороны после ухода Уоллеса британская пресса прочит кого-то из нескольких основных кандидатов. Среди них – главный секретарь Королевской сокровищницы Великобритании Джон Глен, министр внешней торговли Анн-Мари Тревельян и министр безопасности Тим Тугендхат.В отличие от многих европейских министров обороны, Уоллес имел прямое отношение к военной службе, хотя и не сделал карьеры генерала или старшего офицера. Он окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был распределен в Шотландскую гвардию, где прослужил восемь лет. Ему довелось служить в Белизе, на Кипре, в Германии и Северной Ирландии. С военной службы Уоллес уволился в звании капитана, после чего занялся политикой.