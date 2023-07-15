Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Великобритании заявил о планах осенью уйти с должности и из политики

9
Министр обороны Великобритании заявил о планах осенью уйти с должности и из политики

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что собирается осенью 2023 года покинуть должность главы военного ведомства королевства и вообще уйти из политики. Об этом сообщает издание The Times.


Ранее в британской прессе начали появляться публикации о возможном скором уходе с должности Бена Уоллеса – ветерана современного британского правительства. Уоллес «пережил» трех премьер-министров – Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака, занимая пост главы министерства обороны Соединенного королевства с 2019 года.

Известно, что Риши Сунак вынашивает планы замены своей команды, стремясь сделать своеобразное обновление персонального состава правительства страны перед следующими парламентскими выборами. Поскольку Уоллес занимает пост главы Минобороны уже довольно долго, он – один из первых кандидатов на уход из правительства. Правда, не очень понятно, почему 53-летний Уоллес, довольно узнаваемый деятель, собирается вообще покинуть британскую политику.

На пост министра обороны после ухода Уоллеса британская пресса прочит кого-то из нескольких основных кандидатов. Среди них – главный секретарь Королевской сокровищницы Великобритании Джон Глен, министр внешней торговли Анн-Мари Тревельян и министр безопасности Тим Тугендхат.

В отличие от многих европейских министров обороны, Уоллес имел прямое отношение к военной службе, хотя и не сделал карьеры генерала или старшего офицера. Он окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был распределен в Шотландскую гвардию, где прослужил восемь лет. Ему довелось служить в Белизе, на Кипре, в Германии и Северной Ирландии. С военной службы Уоллес уволился в звании капитана, после чего занялся политикой.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt Donald C Todd RLC
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:08
    +1
    Мне бы тоже уйти с работы. Да в могилу прилечь. Как хорошо бы было...
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 21:30
      +3
      аналогично
      даже почти такой же старый как и Уоллес
      только в могилу рановато am
      да и жрать будет не на что
  2. Седов
    Седов Сегодня, 21:09
    +1
    Министр обороны Великобритании заявил о планах осенью уйти с должности и из политики
    Так конечно он расстроился. Зеля его совсем загонял. В прошлом году одиннадцать часов в поезде трястись пришлось, только чтобы список получить..
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:10
    +2
    40 лет уже "дуб и сакура" Всеволода Овчиникова.
    Попугаи меняются, секретари остаются
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:12
    +5
    Он что-то чует...
    главное вовремя смыться wink
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 21:59
      0
      Цитата: Лешак
      Он что-то чует...
      Он чует, что мелкобританию даже назначение премьер-министром Риши Сунака НЕ спасёт, скоро мелкобритания станет... колонией Индии. lol
      Экономика Индии к 2075 году станет второй по величине в мире, достигнув 52,5 трлн долл, обогнав экономику Японии (7,5 трлн долл), Еврозоны (30,3 трлн) и США (51,5 трлн), а также приблизится к экономике Китая (57 трлн долл) — прогноз Goldman Sachs.
      В настоящее время экономика Индии является пятой по величине в мире после США, Китая, Германии и Японии.
      Источник: https://t.me/shuohuaxia/11524
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:25
    +2
    Правильно! Устал человек от общества Зели...
    Наконец-то будет иметь каждый вечер заслуженную пинту стаута yes
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:28
      +2
      Цитата: Rage66
      Правильно! Устал человек от общества Зели...

      Вот уйдет на пенсию, вот тогда все и выскажет! )))
  6. Vovanya
    Vovanya Сегодня, 22:18
    +1
    Жаль, а вдруг умного назначат на его место.