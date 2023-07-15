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От абордажа до торпед: в западной прессе рассмотрели сценарии блокады ВС РФ «зерновой сделки»

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От абордажа до торпед: в западной прессе рассмотрели сценарии блокады ВС РФ «зерновой сделки»

На Западе ожидается выход России из «зерновой сделки» и последующая блокада судоходства в Черном море. При этом ВС РФ имеют различные способы помешать украинским морским перевозкам.


Различные сценарии блокады рассмотрели в издании Covert Shores. Как указывается, ВМФ РФ может задействовать надводные боевые корабли, включая несколько ракетных корветов [МРК], остающихся в Черном море. Но, по всей видимости, торговые суда, идущие из Украины, будут передвигаться вдоль побережья незалежной, а затем Румынии. Это вынудит российские корабли сближаться с ними, что создаст угрозы со стороны имеющихся на вооружении ВСУ ПКР Harpoon и «Нептун», а также артиллерии, авиации и морских беспилотников.

Украине было бы гораздо сложнее противостоять подводным лодкам. Северная акватория Черного моря имеет относительно небольшую глубину, но у ВСУ нет противолодочного оружия. Поэтому российские субмарины будут недосягаемы для ВСУ, находясь под водой. Зато их торпеды прекрасно подойдут для нападения на торговые суда.

Россия может применять самолеты для пресечения судоходства. Автор полагает, что с этой целью будут использоваться не Ту-22М, а истребители-бомбардировщики [видимо, Су-34]. Возможно, что их полеты заставят ВСУ переместить часть средств ПВО, что может быть выгодно для ВС РФ, хотя и создаст определенные риски для ее авиации.

Российские войска могут задействовать в морской блокаде батареи ПКР «Бастион-П» и «Бал», если торговые суда станут ходить в открытых водах.

При этом российские войска не обязательно будут заниматься уничтожением торговых судов. Вполне возможно, что в международных водах будут осуществляться операции по абордажу с применением боевых кораблей и вертолетов.

Автор допускает возможность атаки судов без взятия на себя ответственности. Для этого могут использоваться быстроходные катера или морские беспилотники, в том числе копии тех, которые пытались применять ВСУ против российских кораблей. Не стоит сбрасывать со счетов и спецназ: боевые пловцы могут совершать рейды в Одессу.

Также могут применяться морские мины, в установке которых Москва может обвинить Киев.

Вероятен сценарий, при котором нападения на торговые суда будут происходить не в Черном, а в Средиземном море. Тем более российские корабли и подлодки базируются в сирийском Тартусе.

Как указывается в прессе, в качестве цели могут стать и расположенные на Украине зерно хранилища. Но забывают, что это не метод России бить по гражданским целям.
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19 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 22:52
    +10
    а вариант уничтожения портовой инфраструктуры не рассматривается?
    1. marchcat
      marchcat Вчера, 22:58
      -2
      Также могут применяться морские мины, в установке которых Москва может обвинить Киев.
      Киев уже всё сделал и разбросал мины, где не попадя. Ну если только еще добавить, для уверенности, что враг не пройдёт.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Вчера, 23:02
      -2
      Хм... Увы, но есть такая область как -Калининградская, вот за это "Фаберже" и держат "партнёры"...
      1. Sergey39
        Sergey39 Вчера, 23:32
        +1
        Это- Ваши фантазии с Фаберже в Калининградской области. Кто, захочет прямой конфликт на Балтике?
    3. kapitan92
      kapitan92 Вчера, 23:03
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      а вариант уничтожения портовой инфраструктуры не рассматривается?

      good
      Простой, надежный вариант!
      А еще проще, пустить инфо, красиво и" грамотно оформленную", что наши ПЛ заминировали фарватер и коридор. fellow
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 23:11
        0
        Цитата: kapitan92
        Простой, надежный вариант!

        лучшее ПВО наши танки на их аэродромах
    4. Сергей Валов
      Сергей Валов Вчера, 23:14
      +3
      Вполне достаточно пары ракет «случайно» залетевших в торговый порт ночью. После этого ни один судовладелец своё судно туда не отправит.
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 23:19
        +3
        Цитата: Сергей Валов
        Вполне достаточно пары ракет «случайно» залетевших в торговый порт ночью. После этого ни один судовладелец своё судно туда не отправит.

        Даже мопедов будет достаточно.
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:06
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      а вариант уничтожения портовой инфраструктуры не рассматривается?

      Не рассматривается. Для Кремля это непреодолимая красная линия.)))
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 22:55
    +1
    На Западе ожидается выход России из «зерновой сделки» и последующая блокада судоходства в Черном море. При этом ВС РФ имеют различные способы помешать украинским морским перевозкам.
    А что, судоходство в Чёрном море, это только в Одессу и обратно?
    1. д^Амир
      д^Амир Вчера, 23:37
      -1
      ну портовая инфраструктура каждого отдельно взятого порта и его терминалов заточена на определенные типы грузов и из чего нибудь типа нашего Приморска зерно просто не отправишь, нет физической возможности, а в случае дУкраины какая разница при современных средствах поражения??? тут только если автотранспортом в молдову или куда еще в ту сторону и там перегружать внезапно могучий урожай
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:10
      0
      Цитата: rocket757
      А что, судоходство в Чёрном море, это только в Одессу и обратно?

      Ещё в Рени.
  3. ктоты
    ктоты Вчера, 23:06
    -2
    Да нассат в штаны наши политики, а как говорят что деньги не пахнут , так и обоссаное пойдет
  4. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 23:06
    +4
    Кофейная гуща в помощь при гадании ответных шагов ВМС РФ. Даже в ГШ МО РФ (собственно чему подчиняются ВМФ РФ) не знают что будет завтра. Также подходят карты таро и пасьянс... recourse
  5. nellyjuri
    nellyjuri Вчера, 23:06
    0
    Что за фантазии? Самое простое сейчас это обесточить портовые терминалы. Это элементарно. Правда за несколько дней восстановят. Но тогда надо рубить же головные распредузлы Одессы и Ильичёвска. Это уже останутся города без электричества. И самое главное, что портовые краны речные, они суммарной мощности 400-600 кВт, в зависимости от компоновки, а приморские я думаю и того больше в разы. То есть дизелем не обойдёшься. Точнее столько дизелей не найти. Выйдут из положения фашисты? Тогда херачить краны и терминалы. И никаких судов под загрузку там не будет уже.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 23:12
      +2
      Цитата: nellyjuri
      Тогда херачить краны и терминалы.

      лучше сразу с них начинать
  6. bk0010
    bk0010 Вчера, 23:20
    +1
    Меры, позволяющие решить задачу без постоянного значительного отвлечения сил.
    1. Разнести портовые терминалы. Пусть лопатами попробуют судно загрузить.
    2. Накидать мин и топить тральщики.
    3. Сжечь склады с зерном.
    4. Утопить судно-другое на входе в порт, топить тех, кто будет их пытаться поднять.
  7. Серж9901
    Серж9901 Вчера, 23:25
    -3
    Про "разбить" , "блокировать" , "торпеды" - не забывайте про наше руководство . Блокировать могут наш ЧФ , утопить Москву, т. е. только в нашу сторону .А против "партнеров" - и "торпеды" - это же не гуманно , как вы так плохо могли про нас подумать ? Там вариантов мирного договора уже несколько , небось . Только зачем было начинать , пока неясно .
  8. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 00:01
    0
    Белые перчатки пора снимать. А они скоро своими STORM S. начнут стрелять куда угодно....