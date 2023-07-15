От абордажа до торпед: в западной прессе рассмотрели сценарии блокады ВС РФ «зерновой сделки»

На Западе ожидается выход России из «зерновой сделки» и последующая блокада судоходства в Черном море. При этом ВС РФ имеют различные способы помешать украинским морским перевозкам.
Различные сценарии блокады рассмотрели в издании Covert Shores. Как указывается, ВМФ РФ может задействовать надводные боевые корабли, включая несколько ракетных корветов [МРК], остающихся в Черном море. Но, по всей видимости, торговые суда, идущие из Украины, будут передвигаться вдоль побережья незалежной, а затем Румынии. Это вынудит российские корабли сближаться с ними, что создаст угрозы со стороны имеющихся на вооружении ВСУ ПКР Harpoon и «Нептун», а также артиллерии, авиации и морских беспилотников.
Украине было бы гораздо сложнее противостоять подводным лодкам. Северная акватория Черного моря имеет относительно небольшую глубину, но у ВСУ нет противолодочного оружия. Поэтому российские субмарины будут недосягаемы для ВСУ, находясь под водой. Зато их торпеды прекрасно подойдут для нападения на торговые суда.
Россия может применять самолеты для пресечения судоходства. Автор полагает, что с этой целью будут использоваться не Ту-22М, а истребители-бомбардировщики [видимо, Су-34]. Возможно, что их полеты заставят ВСУ переместить часть средств ПВО, что может быть выгодно для ВС РФ, хотя и создаст определенные риски для ее авиации.
Российские войска могут задействовать в морской блокаде батареи ПКР «Бастион-П» и «Бал», если торговые суда станут ходить в открытых водах.
При этом российские войска не обязательно будут заниматься уничтожением торговых судов. Вполне возможно, что в международных водах будут осуществляться операции по абордажу с применением боевых кораблей и вертолетов.
Автор допускает возможность атаки судов без взятия на себя ответственности. Для этого могут использоваться быстроходные катера или морские беспилотники, в том числе копии тех, которые пытались применять ВСУ против российских кораблей. Не стоит сбрасывать со счетов и спецназ: боевые пловцы могут совершать рейды в Одессу.
Также могут применяться морские мины, в установке которых Москва может обвинить Киев.
Вероятен сценарий, при котором нападения на торговые суда будут происходить не в Черном, а в Средиземном море. Тем более российские корабли и подлодки базируются в сирийском Тартусе.
Как указывается в прессе, в качестве цели могут стать и расположенные на Украине зерно хранилища. Но забывают, что это не метод России бить по гражданским целям.