Экс-советник главы Пентагона: В случае конфликта с США Россия заполнит Атлантику своими атомными подводными лодками

Если Россия вступит в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами, это может плохо закончиться для Вашингтона. К такому выводу пришел бывший советник министра обороны США, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, который дал интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.
По словам Макгрегора, самое глупое, что могут сделать США – угрожать России своим ядерным оружием. У Москвы есть собственный военный потенциал на этот счет, утверждает аналитик.
Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот
- заявил экс-советник главы Пентагона, анализируя перспективы российско-американского противостояния.
По мнению Макгрегора, у Соединенных Штатов сегодня нет таких возможностей, как у России. Значительная часть атомных подводных лодок ВМС США находится на ремонте и не может начать эксплуатироваться даже в случае крайней необходимости. Кроме того, не исключено, что в конфликт ввяжется Китай, который тоже обладает значительным военно-морским потенциалом.
Ранее другой американский аналитик, Скотт Риттер, заявил, что после провала санкционной политики Запада в отношении России, у США и НАТО остается лишь путь военного противостояния Москве. Но Североатлантический альянс к прямому вооруженному противостоянию с Российской Федерацией, считает бывший разведчик морской пехоты США, не готов.