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Экс-советник главы Пентагона: В случае конфликта с США Россия заполнит Атлантику своими атомными подводными лодками

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Экс-советник главы Пентагона: В случае конфликта с США Россия заполнит Атлантику своими атомными подводными лодками

Если Россия вступит в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами, это может плохо закончиться для Вашингтона. К такому выводу пришел бывший советник министра обороны США, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, который дал интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.


По словам Макгрегора, самое глупое, что могут сделать США – угрожать России своим ядерным оружием. У Москвы есть собственный военный потенциал на этот счет, утверждает аналитик.

Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот

- заявил экс-советник главы Пентагона, анализируя перспективы российско-американского противостояния.

По мнению Макгрегора, у Соединенных Штатов сегодня нет таких возможностей, как у России. Значительная часть атомных подводных лодок ВМС США находится на ремонте и не может начать эксплуатироваться даже в случае крайней необходимости. Кроме того, не исключено, что в конфликт ввяжется Китай, который тоже обладает значительным военно-морским потенциалом.

Ранее другой американский аналитик, Скотт Риттер, заявил, что после провала санкционной политики Запада в отношении России, у США и НАТО остается лишь путь военного противостояния Москве. Но Североатлантический альянс к прямому вооруженному противостоянию с Российской Федерацией, считает бывший разведчик морской пехоты США, не готов.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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10 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:18
    +2
    после провала санкционной политики Запада в отношении России, у США и НАТО остается лишь путь военного противостояния Москве.

  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:21
    0
    Он оптимист... Наши подлодки уже там yes
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:24
    -5
    У нас есть буровая на апл.
    Просверлим со дна атлантики мантию и магма поглотит, высушит воду и сша испарятся.
    Континентальные державы будкт жить вечно.
    Перегородить стоки своих рек в океан.чтоб не засохнуть.
    И фсе-мы победили
  4. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 21:36
    +1
    что то все американские эксы тупые
    какой вооружённый конфликт?
    американцы даже с моджахедами в тапках справиться не смогли...
  5. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 21:44
    +5
    Откуда эти первые 4 комментатора сбежали?
    Кащенко? Нагорная?
    Один буробит про буровую на АПЛ, второй про наши АПЛ в атлантическом океане...
    Они вообще реально что нибудь знают о ВМФ РФ и его количественном составе?
    И о составе ВМС США?
    И о составе ВМС Британии, Франции?
    Пусть хотя бы прочитают реальность, и попробуют хоть немного подумать головой... А не только есть в нее.
  6. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 21:44
    -2
    Ну не так радужно конечно, они пасут наши АПЛ у Курильской гряды и в Баренце...тут у нас шансы минимальны, уж больно много у них "охотников"...но даже пара наших прорвавшихся ПЛАРБ разнесёт всю американскую цивилизацию на континенте к чертям...нам надо срочно распределять население и промышленность по всей территории равномерно, тогда ущерб нам от встречного удара будет минимальным....а то сгрудились все в кучу в ЦФО и риск потерять критическое большинство населения и промышленности у нас в разы выше....всем будет фигово...выиграют отсидевшиеся "в нейтралитете" ждуны с большой армией, так что ни нам, ни США не выгодно биться друг с другом ядеркой во благо доминирования других.
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 22:05
      +1
      «надо срочно распределять население и промышленность по всей территории равномерно» - предлагаете жителей Москвы, Питера, Нижнего переселить за Урал? good
      «но даже пара наших прорвавшихся ПЛАРБ» - ПЛАРБ не надо ни куда прорываться, им вполне достаточно успеть отстреляться, после этого они становятся для супостата неинтересны.
      1. У.Ченый
        У.Ченый Сегодня, 22:36
        0
        К сожалению, надо прорываться. У нашей Булавы недостаточная дальность, чтобы работать от пирса. Да и пары будет далеко не достаточно.
  7. SoboL
    SoboL Сегодня, 21:46
    -1
    !...Россия заполнит Атлантику своими атомными подводными лодками!
    Ну.., не всю feel. Но заполнит.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:27
    0
    К чему такие... агрессивные планы, рассуждения?
    Ядреные аргументы тем и примечательны, что они годны только пугать, сдерживать агрессивные планы противника, но никто не планирует, просто так, пускать их в ход... потому как потом уже никого не будет интересовать, кто прав, кто не прав, кто первый, а кто в ответ приложил...
    Мерится рентгенами, зивертами и прочим, это не комильфо!