Перспективы использования ВСУ зенитных ракет 5В28 из состава ЗРК С-200ВМ для нанесения ударов по наземным целям

На Военном обозрении 13 июля вышла статья Романа Скоморохова Загадка, упавшая колом в землю, в которой он рассуждает о возможности применения украинских ЗРК С-200 для обстрела наземных целей.
Мне не известна военно-учётная специальность автора данной публикации, но, судя по всему, о советском ЗРК большой дальности С-200 в частности и системе ПВО страны вообще он имеет поверхностное и местами искажённое представление. В статье, посвящённой возможному применению снятых с боевого дежурства украинских дальнобойных зенитных ракет, Роман зачем-то приводит не имеющую к этому отношению информацию и, напротив, упускает важные технические детали и организационные нюансы.
Также из комментариев читателей, оставленных к статье Романа, следует, что не все из них понимают, что собой представлял ЗРК С-200ВМ, и какими возможностями он обладал.
Актуальное состояние украинских ЗРК С-200
После распада Советского Союза на Украине осталась мощная группировка сил ПВО, подобной которой не было ни в одной из союзных республик. Большим арсеналом противовоздушных средств обладала только Россия. В 1992 году воздушное пространство УССР защищали два корпуса (49-й и 60-й) 8-й отдельной армии ПВО. Кроме того, на территории Украины находился 28-й корпус ПВО 2-й отдельной армии ПВО.
Структура и вооружение зенитных ракетных войск, размещённых на Украине, были аналогичны принятым в войсках ПВО СССР. В 1991 году на территории Украины находилась техника и вооружение 18 зенитно-ракетных полков и зенитно-ракетных бригад, в которых было более 100 зенитно-ракетных дивизионов, вооружённых ЗРК: С-75М3, С-125М/М1, С-200ВМ и С-300ПТ/ПС.
По состоянию на 2010 год в работоспособном состоянии на Украине имелось примерно три десятка объектовых зенитных систем и комплексов средней и большой дальности: С-300ПТ/ПС и С-200ВМ.
В 2013 году Украина имела несколько дивизионов, вооружённых дальнобойными С-200ВМ. Поддержание в рабочем состоянии ЗРК С-200ВМ с жидкостными ракетами, в которых использовалось токсичное топливо и агрессивный пожароопасный окислитель, было возможно благодаря героическим усилиям расчётов и проведению восстановительного ремонта.
Уже 10 лет назад боевая ценность этих одноканальных ЗРК была невысокой, а эксплуатационные расходы очень значительными. Справедливости ради, стоит признать, что С-200ВМ являлся самым дальнобойным украинским средством ПВО. Но это обесценивалось плохим техническим состоянием аппаратной части комплексов и зенитных ракет, что обуславливалось высокой степенью износа, а также низкой помехозащищённостью и одноканальностью по цели.
Где-то в 2008 году «Укроборонпром» анонсировал программу восстановления и модернизации ЗРК С-200ВМ, но после анализа вариантов это признали нерациональным и ресурсы направили на поддержание в рабочем состоянии многоканальных ЗРС С-300ПТ/ПС с твердотопливными ЗУР.
В 2014 году начался вывод из эксплуатации украинских С-200ВМ, а в 2016 году формально выведен из боевого состава последний дивизион 540-го Львовского зенитного ракетного полка.
Есть основания полагать, что часть техники и ЗУР снятых с боевого дежурства С-200ВМ направили на хранение, и сейчас они могут быть переделаны для обстрела наземных целей. Впрочем, в этом имеется мало смысла, а почему – рассмотрим ниже.
Какие ЗУР из состава ЗРК С-200ВМ могут иметься в распоряжении ВСУ?
В своей статье Роман пишет:
«Ракета 5В21 в любой модификации имела полуактивную головку самонаведения…»
Вообще-то в составе ЗРК семейства С-200 использовались ЗУР разных модификаций: 5В21 (В-860) – для ЗРК С-200А, 5В21П (В-860П) – для ЗРК С-200В, и 5В28 (В-880) – для модернизированного ЗРК С-200ВМ. Теоретически модернизированная «Вега» может стрелять старыми ракетами, имеющими меньшую дальность, но такая возможность использовалась только для «утилизации» ЗУР на полигонах (во время учебно-контрольных пусков), которые не имели дальнейших перспектив эксплуатации в строевых дивизионах.
Зенитная ракета модификации 5В21, использовавшаяся в составе ЗРК С-200А, принятого на вооружение в конце 1960-х, как и другие ЗУР, применявшиеся в составе поздних вариантов С-200, была оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Но не понятно, какое отношение к возможным ударам по территории России имеют неоднократно упоминаемые Романом ЗУР 5В21, которые давно утилизированы и отстреляны на полигонах, и считались устаревшими уже в начале 1980-х?
В составе ЗРК С-200ВМ, доставшихся Украине в наследство от СССР, использовались ЗУР модификации 5В28(В-880) с дальностью стрельбы до 240 км, и в статье Романа, где он приводит фотографии якобы ракет 5В21, запечатлены именно они.
Якобы ЗУР 5В21 на стартовой позиции. На самом деле ракеты 5В28
Ну и ещё зачем-то фотография старта экспортной ракеты В-880Э из состава иранского ЗРК С-200ВЭ.
Старт иранской ракеты В-880Э
В Иране ракеты, поставленные в 1992 году, в ходе капитального ремонта существенно модернизировали, и они по внутренней начинке ещё больше отличаются от ЗУР 5В21, чем стандартные 5В28.
Цитата, Роман Скоморохов:
«Не исключено также, что Украина могла даже получить ракеты для С-200 из других источников. Хотя о такой передаче не было объявлено, потенциальные доноры существуют в Европе, причем Болгария и Польша являются текущими операторами.»
Такие поставки крайне маловероятны, и вот почему. Болгария, получившая в середине 1980-х два ЗРК С-200ВЭ (каналы), 1 ТП и 26 ракет В-880Э, в связи с высокими эксплуатационными расходами вывела их из эксплуатации более 20 лет назад и сейчас они неработоспособны. Польша имела два ЗРК С-200ВЭ (каналы), 1 ТП и 38 ракет В-880Э и даже в 2002 году модернизировала один комплекс до уровня S-200С Wega, но в 2014 году он снят с боевого дежурства. Даже если в Польше и Болгарии сохранились пригодные к восстановлению ракеты В-880Э, доставка их в Украину и реанимация будут сопряжены с большими трудностями, при отсутствии реальных боевых перспектив.
Радиолокационные средства ЗРК С-200ВМ
Рассматривая возможность применения украинских ЗРК С-200ВМ по земле, Роман упоминает радиолокационные средства, допуская ряд существенных неточностей:
«РЛС раннего обнаружения из состава комплекса С-200 типа П-14, П-35 имели превосходную дальность обнаружения, от 400 до 600 км (С-200 был комплексом большой дальности), РЛС раннего предупреждения 5Н87/5Н87М и П-15М работали на обнаружение низколетящих целей.»
Устаревшие РЛС П-14 и П-35, выпущенные в 1960-е годы, давно списаны. Упомянутые радиолокационные комплексы 5Н87/5Н87М (а не РЛС) включают в себя станции дежурного режима, а также радиовысотомеры и предназначены в основном для контроля средних и больших высот. Мобильные маловысотные РЛС П-15М на базе ЗиЛ-157, использовавшиеся по большей части в войсковой ПВО, давно выведены из эксплуатации, и совершенно не ясно, какое отношение они имеют к С-200.
Если мы ведём речь именно про украинские ЗРК С-200ВМ, то для обзора воздушной обстановки и точного измерения координат в радиотехнических подразделениях, придаваемых зенитным ракетным полкам, имелись радиолокаторы дежурного режима 5Н84А, П-37, 35Д6, а также радиовысотомеры ПРВ-13 и ПРВ-17.
Двухкоординатная РЛС 5Н84А «Оборона-14», работающая в метровом частотном диапазоне (фото которой в статье Романа имеется), уверенно обнаруживает истребитель, летящий на высоте 10 км на дальности более 300 км. Обновление информации происходит каждые 10 или 20 с.
РЛС 5Н84А
Украинский вариант 5Н84АМА, принятый на вооружение в 2011 году, имеет те же характеристики. В ходе модернизации осуществлён переход на модульную конструкцию и новую элементную базу, что позволило повысить надёжность станции и снизить энергопотребление. Увеличилось число рабочих частот и помехозащищённость. В настоящее время все украинские РЛС «Оборона-14» выведены из строя или уничтожены.
До начала «спецоперации» в украинских РТВ также имелись РЛС дежурного режима П-37, работающие в диапазоне частот 2830-3010 МГц и инструментальной дальностью до 350 км.
Роман не вспомнил о трёхкоординатной радиолокационной станции 35Д6, работающей в дециметровом частотном диапазоне. Эта РЛС является одной из лучших поздних советских и способна обнаруживать цели, летящие на малых высотах. Дальность обнаружения – до 360 км.
На РЛС 35Д6 антенный пост с поворотным устройством и кабина управления монтировались на едином полуприцепе.
РЛС 35Д6
Радиолокатор 35Д6 обладает хорошей помехозащищённостью, после доработки может применяться в составе современных автоматизированных систем и при необходимости работать в режиме автономного пункта управления.
РЛС П-37 и радиовысотомер ПРВ-13
Упоминая устаревшие и снятые с вооружения РЛС П-14 и П-35, Роман забыл про радиовысотомеры ПРВ-13 и ПРВ-17, которые работают в паре с двухкоординатными РЛС 5Н84А и П-37.
Радиолокатор подсвета цели ЗРК С-200ВМ
Именно при помощи радиовысотомеров осуществляется точное определение координат, необходимое для выдачи автоматизированного целеуказания операторам радиолокатора подсвета цели 5Н62В (антенный пост К-1В).
Рабочее место оператора РПЦ
Впрочем, как и на других советских объектовых ЗРК, операторы РПЦ модернизированной «Веги» имели возможность самостоятельного поиска цели в режиме «широкого луча». Но это требовало большего времени, чем при предварительном получении точного целеуказания.
Некоторые особенности боевого применения ЗРК С-200
Относительно боевого применения Роман пишет:
«…цель должна была находиться в луче РПЦ до момента подрыва БЧ ракеты. Это важно, поскольку обеспечить такие условия для наземной цели не так просто.»
Не то чтобы обеспечить поражение ЗУР из состава ЗРК С-200 наземной цели не просто, а невозможно. На этапе проектирования С-200А рассматривалась возможность обстрела крупных радиоконтрастных целей типа «железнодорожный мост» или «крейсер».
Кривизна земной поверхности на удалении более 70 км не позволяет обеспечить надёжную радиолокационную подсветку даже крупной наземной цели, а на небольшой дальности многочисленные отражения от складок местности и искусственных сооружений делают устойчивое наведение крайне проблематичным. Более того, даже при стрельбе по воздушным целям надёжное поражение объектов на высоте менее 300 м затруднено. В связи со всем этим режим «земля» для ЗРК С-200 не существует, и, соответственно, стрельба в штатном режиме по наземным и надводным целям ракетами 5В21, 5В21П и 5В28 не предусмотрена.
В случае если полуактивная радиолокационная головка самонаведения по какой-то причине перестаёт видеть цель, в течение 7-10 секунд на рули ракеты выдаётся команда «максимально вверх». Ракета уходит в верхние слои атмосферы, чтобы не поразить наземные объекты, и там осуществляется подрыв боевой части.
Отдельно стоит упомянуть о возможности нанесения ударов по земле ЗРК с радиокомандной системой наведения. В ряде источников говорится, что ЗРК С-75 поздних модификаций могли наносить удары по земле ракетами со «специальной» боевой частью. В СНР-125 маловысотных комплексов С-125М/М1А также имелся режим «земля», что позволяло обстреливать радиоконтрастные наземные и морские цели ракетами с осколочными и «специальными» боеголовками.
То же самое в полной мере относится к ЗРС советского производства С-300ПТ/ПС, в которых используются ракеты 5В55Р/РМ с радиокомандным наведением второго рода (с визированием через ракету). До начала «специальной военной операции» на учениях неоднократно осуществлялись учебно-тренировочные стрельбы российских ЗРС С-300ПС, с нанесением ударов по наземным целям с заранее известными координатами. При этом дальность стрельбы не превышает 50 км. Об отработке таких задач ранее неоднократно писали в официальных СМИ, например здесь.
Возможность и перспективы использования ЗУР 5В28 против наземных целей
Цитата, Роман Скоморохов:
«На бумаге в теории – да, 5В21 могла пролететь до 300 км.»
Не на бумаге и не в теории. Ракета комплекса С-200 способна пролететь более 500 км, и такие случаи известны. В конце 1980-х в ходе учебно-контрольных стрельб в Казахстане после отказа системы наведения ЗУР не самоликвидировалась и, вылетев за пределы полигона, упала на колхозное поле. При падении ракета не взорвалась, впоследствии была разобрана на месте и вывезена на полигон для утилизации.
Безусловно, оснастить ЗУР 5В28 или любую другую ракету этого семейства контактным взрывателем, который инициирует боевую часть при ударе о землю, несложно. Другой вопрос – куда полетит неуправляемая ракета с намертво законтренными рулями и куда она сможет попасть?
В феврале 1991 года во время операции Desert Storm иракцы пытались запускать в сторону войск многонациональных сил зенитные ракеты В-755 из состава ЗРК С-75М «Волга». Все ракеты упали в пустыне, не причинив вреда противнику. С полной уверенностью можно утверждать, что результат применения неуправляемых ЗУР 5В28 будет не лучше, и неуправляемые ракеты, запущенные в «белый свет как в копеечку», будут представлять опасность лишь для гражданского населения.
Для того чтобы появилась возможность наносить точные удары по конкретным объектам, в первую очередь требуется внести изменения в аппаратуру управления, отказавшись от радиолокационной полуактивной ГСН. Относительно легко зенитную ракету можно превратить в оперативно-тактическую путём совмещения бортовой аппаратуры управления с GPS навигатором, что уже активно используется на дронах-камикадзе. Также для того чтобы контролировать дальность стрельбы необходимо внедрить механизм отсечки топлива, чего на зенитной ракете нет.
Впрочем, это не самая большая проблема, которая возникает при переделке ЗУР в ОТР. Те, кто хотя бы немного знаком с ЗРК семейства С-200, знают, насколько это громоздкий и сложный комплекс. Фактически «двухсотка» является «полустационарным» ЗРК и разворачивается на хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях. Перебазирование С-200 возможно, но оно занимает много времени и очень трудоёмко.
Старт ракеты осуществляется с массивной пусковой установки 5П72В, на которой также проходит предстартовая подготовка. После пуска очередная ЗУР подаётся с одной из двух заряжающих машин 5Ю24.
Заряжание пусковой установки 5П72В ЗУР 5В28 при помощи заряжающей машины 5Ю24
Заряжающая машина 5Ю24 представляла собой раму на рельсовом ходу с передней и задней опорами для ракеты, механизмами и приводами передвижения ЗМ по рельсам, механизмами сцепления с ПУ 5П72В и досылки ракеты, обеспечивающими автоматический цикл заряжания, включая подъезд к ПУ и возвращение в исходное положение.
В связи с тем, что все существовавшие ранее стартовые позиции С-200ВМ в Украине ликвидированы, а сами пусковые установки 5П72В и заряжающие машины для них обладают крайне низкой мобильностью, обеспечить пуск ракет в прифронтовой полосе с использованием штатных средств ЗРК С-200ВМ будет очень непросто.
Логичным выглядит создание буксируемой или самоходной пусковой установки, установленной на колёсное или гусеничное шасси большой грузоподъёмности, но и в этом случае придётся преодолеть много технических сложностей.
В начале 2000-х в Ливии с участием иностранных специалистов предприняли попытку улучшить мобильность ЗРК С-200ВЭ путём размещения основных элементов комплекса на колёсной базе.
Для этого пусковую установку 5П72В установили на большегрузное шасси повышенной проходимости МАЗ-543, поместив ракету между кабинами, по типу ОТР Р-17. Радиолокатор наведения также смонтировали на МАЗ-543. Средства технического и материального обеспечения были размещены на базе автопоездов КрАЗ-255Б.
Однако ничего хорошего из этого не получилось. При пуске ракеты, стартующей под углом 48°, на МАЗ-543 воздействовали реактивные выхлопы твердотопливных ускорителей, из-за чего колёсный тягач выходил из строя. Кроме того, из-за высокого центра тяжести имелась склонность к опрокидыванию, а при транспортировке заправленной ракеты она испытывала слишком большие ударные нагрузки.
Меня очень повеселил комментарий одного читателя, цитата:
«Как, по-вашему, возможно ли применение С-200 с воздушного носителя и насколько при этом возрастёт дальность?»
К счастью, в воздушных силах Украины не существует самолёта, под который можно было бы подвесить ракету массой 7100 кг, длиной почти 11 м и диаметром 0,86 м. Для сравнения, широко распространённый истребитель МиГ-21Ф-13 имел такой же нормальный взлётный вес. Да и подвеска зенитной ракеты под воздушный носитель невозможна в принципе, так как ЗУР 5В28 заряжается на «пушку» сверху, что характерно для всех советских объектовых ЗРК первого поколения.
Для лучшего понимания габаритов ракеты – фото пусковой установки 5П72В и установленной на неё ЗУР 5В28 рядом с людьми. Также видны рельсы, по которым выезжают из железобетонного укрытия заряжающие машины 5Ю24
Что касается предстартовой подготовки, то следует понимать, что ракета не может находиться в снаряжённом и заправленном состоянии бесконечно долго, а компоненты реактивного топлива имеют определённые сроки хранения. Просроченные топливо и окислитель склонны к потере своих свойств и саморазложению, что чревато возникновением аварийных ситуаций при заправке и может привести к нештатному режиму работы ЖРД. В настоящее время Украина не располагает запасами свежего горючего ТГ-02 и окислителя АК-27, а налаживание их производства в условиях, когда промышленные предприятия и объекты энергетики подвергаются ударам крылатыми ракетами и беспилотниками, нереально.
Подготовка к пуску долго находившихся на хранении жидкостных зенитных ракет, произведённых около 40 лет назад и требующих заправки адскими компонентами, состоящими из очень агрессивного пожаро- и взрывоопасного окислителя и весьма токсичного топлива, является очень неординарной задачей. Для этого необходимо специальное оборудование технической позиции, а саму процедуру заправки расчёты осуществляют в костюмах химической защиты и в изолирующих противогазах. Пренебрежение средствами защиты кожи и органов дыхания и нарушение технологии заправки неизбежно приводит к тяжёлым последствиям.
В то же время на вопрос, возможно ли использовать зенитные ракеты комплекса С-200ВМ для обстрела наземных целей, следует ответить утвердительно. Но конвертация ЗУР 5В28 в ОТР потребует очень существенных материальных ресурсов и будет весьма трудоёмкой, что отрицательно скажется на критерии «стоимость-эффективность», при туманных перспективах боевого применения. Я далёк от того, чтобы недооценивать оружие противника, как и не являюсь сторонником тезиса «поздно, мало, бесполезно». Возможно, что украинские специалисты, среди которых немало тех, кто обладает высокой квалификацией, попытаются сделать из зенитных ракет оперативно-тактические, но боевая эффективность таких самоделок с учётом всех обстоятельств весьма сомнительна.
На мой взгляд, гораздо большую опасность для стационарных объектов в глубине российской территории представляют не переделанные зенитные ракеты, а тяжёлые БПЛА советского производства Ту-141 и Ту-143 или беспилотные учебно-тренировочные L-39 Albatros, оснащённые боевым зарядом, а также вновь создаваемые украинские и существующие западные дроны большой дальности.
Судя по имеющейся фотографии, сделанной за мгновение до падения неустановленного объекта в Брянской области, он по очертаниям больше похож на дальний разведывательный беспилотник Ту-141, чем на зенитную ракету 5В28.