Перспективы использования ВСУ зенитных ракет 5В28 из состава ЗРК С-200ВМ для нанесения ударов по наземным целям

Актуальное состояние украинских ЗРК С-200

Какие ЗУР из состава ЗРК С-200ВМ могут иметься в распоряжении ВСУ?

«Ракета 5В21 в любой модификации имела полуактивную головку самонаведения…»



Якобы ЗУР 5В21 на стартовой позиции. На самом деле ракеты 5В28



Старт иранской ракеты В-880Э

«Не исключено также, что Украина могла даже получить ракеты для С-200 из других источников. Хотя о такой передаче не было объявлено, потенциальные доноры существуют в Европе, причем Болгария и Польша являются текущими операторами.»

Радиолокационные средства ЗРК С-200ВМ

«РЛС раннего обнаружения из состава комплекса С-200 типа П-14, П-35 имели превосходную дальность обнаружения, от 400 до 600 км (С-200 был комплексом большой дальности), РЛС раннего предупреждения 5Н87/5Н87М и П-15М работали на обнаружение низколетящих целей.»



РЛС 5Н84А



РЛС 35Д6



РЛС П-37 и радиовысотомер ПРВ-13



Радиолокатор подсвета цели ЗРК С-200ВМ



Рабочее место оператора РПЦ

Некоторые особенности боевого применения ЗРК С-200

«…цель должна была находиться в луче РПЦ до момента подрыва БЧ ракеты. Это важно, поскольку обеспечить такие условия для наземной цели не так просто.»

Возможность и перспективы использования ЗУР 5В28 против наземных целей

«На бумаге в теории – да, 5В21 могла пролететь до 300 км.»



Заряжание пусковой установки 5П72В ЗУР 5В28 при помощи заряжающей машины 5Ю24

«Как, по-вашему, возможно ли применение С-200 с воздушного носителя и насколько при этом возрастёт дальность?»



Для лучшего понимания габаритов ракеты – фото пусковой установки 5П72В и установленной на неё ЗУР 5В28 рядом с людьми. Также видны рельсы, по которым выезжают из железобетонного укрытия заряжающие машины 5Ю24