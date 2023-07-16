Противник атаковал Севастополь морскими и воздушными беспилотниками

Вооруженные формирования Украины снова попытались атаковать Севастополь с помощью беспилотников, над городом сработала система противовоздушной обороны, были задействованы силы и средства Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Леонид Развозжаев в своем ТГ-канале.
Противник предпринял массированную атаку на Севастополь, по данным на данный час, российская ПВО сумела ее отразить, нейтрализовав, в общей сложности, шесть БПЛА. Одновременно была предпринята попытка атаковать корабли Черноморского флота на внешнем рейде с помощью надводных морских дронов. Сообщается, что БПЛА были замечены над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.
Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в р-не м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы
- заявил Развозжаев.
На данный момент сообщается, что один украинский воздушный беспилотник был сбит над морем, еще пять подавлены РЭБ. На внешнем рейде уничтожены два морских дрона. Нанести удары они не сумели, наши сработали на опережение.
Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчёркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь
- написал глава города в своем ТГ-канале.
Атаки на Севастополь Киев предпринимает регулярно, на Украине считают, что Крым является украинской территорией, поэтому можно предпринимать любые меры для того, чтобы "изгнать" с полуострова русских.