Военное обозрение
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Противник атаковал Севастополь морскими и воздушными беспилотниками

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Противник атаковал Севастополь морскими и воздушными беспилотниками

Вооруженные формирования Украины снова попытались атаковать Севастополь с помощью беспилотников, над городом сработала система противовоздушной обороны, были задействованы силы и средства Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Леонид Развозжаев в своем ТГ-канале.


Противник предпринял массированную атаку на Севастополь, по данным на данный час, российская ПВО сумела ее отразить, нейтрализовав, в общей сложности, шесть БПЛА. Одновременно была предпринята попытка атаковать корабли Черноморского флота на внешнем рейде с помощью надводных морских дронов. Сообщается, что БПЛА были замечены над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в р-не м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы

- заявил Развозжаев.

На данный момент сообщается, что один украинский воздушный беспилотник был сбит над морем, еще пять подавлены РЭБ. На внешнем рейде уничтожены два морских дрона. Нанести удары они не сумели, наши сработали на опережение.

Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчёркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь

- написал глава города в своем ТГ-канале.

Атаки на Севастополь Киев предпринимает регулярно, на Украине считают, что Крым является украинской территорией, поэтому можно предпринимать любые меры для того, чтобы "изгнать" с полуострова русских.
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24 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 06:30
    +4
    Твари поганые! Ну когда же будет адекватный ответ?? Тьфу!
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:54
      -1
      Цитата: Alien From
      Твари поганые! Ну когда же будет адекватный ответ?? Тьфу!

      Когда всё это закончится? Мне бы хотелось узнать ответ на этот вопрос. И есть ли в целях СВО брать Одессу? Ведь без этого угрозы с Черного моря будут только усиливаться. Понимают ли это наверху? Для меня это неочевидно.
      1. Sergei N 58912062
        Sergei N 58912062 Сегодня, 08:12
        0
        Брать нужно не только Одессу, а весь юго-восток минимум.
      2. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 08:17
        0
        Какими силами и средствами вы собираетесь брать Одессу?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:38
    +2
    Им дают возможность подготовится,отрабттать тактику.Идет поиск слабых мест.Результат слабой(мягко сксзано)политики и принимаемых решений с апреля 2014...
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:38
    +5
    решили опробовать "новинку" от США? Все равно сбивают! Ну что ты будешь делать! )))А если серьезно - спасибо ребятам ПВОшникам. Севастополь- русский город, город русских моряков. Как бы не переводили его гимн на украинский язык, он таким был, есть и будет.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:38
    +10
    18 июля, без зерновой сделки, разнести порты. А 19 опять согласиться на этот позор.
    Политики не решаются
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:44
      +5
      В прошлом году даже до этого зернового позора порты разрушить не получилось.Я не верю,что нет у нас такой возможности..Просто фаберже протухло.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 07:33
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        Просто фаберже протухл

        Ни чего личного, просто бизнес. Терминал для отгрузки российского аммиака в Одессе единственный. Почему его бандеровцы не уничтожили вместе с российским газопроводом думаю всем очевидно.
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:57
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        даже до этого зернового позора порты разрушить не получилось

        Мосты не можем, куда уж порты.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 06:39
    +1
    Наверняка все цели будут поражены. А вот черноморцам создать флот из дистанционно управляемых беспилотников не мешало бы. Хотя вот - кого им поражать ? разве что на случай захода НАТО-вского флота.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:13
      0
      Как раз для этого и нужны. Да и не только. Затопить в форваторе или у причала пару танкером мало не покажется.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:39
    +5
    Ещё раз к вопросу о зерновой сделке. Пока рейх имеет выход к морю, Россия имеет проблемы подобного характера.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:50
      0
      Цитата: Pharmacist
      Ещё раз к вопросу о зерновой сделке. Пока рейх имеет выход к морю, Россия имеет проблемы подобного характера.

      Верно лишь частично.
      Выход к морю есть и у Румынии, - может использоваться и он и проблемы сохранятся.

      Противник атаковал Севастополь морскими и воздушными беспилотниками

      Вооруженные формирования Украины снова попытались атаковать Севастополь..

      Правильным на мой взгляд было бы говорить: Протиивник используя вооружённые формирования Украины...
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 06:45
    +3
    Была у собаки хата , а у укры Крым! Ещё не хватало что-бы они своим рАгулизмом колхозным и свЫнячей мовой , загаживали Крым , впрочем как и всё черноморское побережье! За Збруч , мрази!!!
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:55
    +3
    Жидоукры опять поробовали нанести удар по Севастополю и Черноморскому флоту . И опять службы Черноморского флота МО ЛО ДЦЫ !!! Пора блокировать Одессву и Николаев . Да так , что бы ни один жидоукро човн не мог выйти от причала , и у причала топить к едрене фене жидоукров . Пора и зелю утопить в гальюне
  9. Ella34
    Ella34 Сегодня, 07:03
    +2
    Молодцы наши ПВО!!!! Теперь ждём ответку!!!!!
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:05
    +4
    Причалы на Украине в их портах выносить не надо,надо вынести буксиры и бобик здох.Посмотрите на их акватории в портах- без буксиров ни как.Да и последнее время балкеры грузятся неделями,такое впечатление что зерно в трюма вёдрами таскают.
  11. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:07
    +1
    Эх! Бабаклава..Был у нас ЭПРОН, но кто о нём помнит сейчас.. Человеки!!! Хоть книжку про ЭПРОН прочитайте.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:31
      0
      Откуда знаете "Бабуклаву"? У нас официантка в рейсе была с таким именем- "талерки"c первым ,вторым меняла.Давно это было.
    2. igorlvov
      igorlvov Сегодня, 07:32
      0
      ЭПРОН почил ещё в СССР в Балаклаве,а бабаклава у тебя на печке
  12. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 07:26
    +1
    до сих пор бахает, ещё один сбили, в 7.15 бахнуло,7 33 ещё бахнуло в стрелке,Взрывы, это "добивают" с вертолётов, упавшие на внешнем рейде БПЛА.

    Ожидается ещё минимум один.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:45
    0
    И после этого мы будем вести переговоры о продлении зерновой сделки? "...Старик-бродяга жалуется горько:" Вся наша жизнь-ошибка и позор..."
  14. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:57
    0
    Что, можно сказать про брандеры. Первый раз было неожиданностью и они повредили тральщик. Русские, как всегда быстро учатся и долго запрягают, а потом…
    Отработали алгоритм отражения атаки морскими беспилотниками. Четвертая неудачная атака с «территории украина».