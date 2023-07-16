Противник атаковал Севастополь морскими и воздушными беспилотниками

Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в р-не м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы

Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчёркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь