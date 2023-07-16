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Американский генерал: Русские создали «очень качественную» линию обороны, в которую упёрлась украинская армия

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Американский генерал: Русские создали «очень качественную» линию обороны, в которую упёрлась украинская армия

Контрнаступление украинской армии забуксовало из-за российской линии обороны, ВСУ не сумели преодолеть "качественные" инженерные сооружения, созданные русской армией. С таким заявлением выступил бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт.


По мнению американского генерала, российские военные создали "очень качественную" линию обороны, которую и не могут преодолеть украинские войска. В интервью The Wall Street Journal Киммит заявил, что украинская армия атакует по трем направлениям: в районе Бахмута, под Запорожьем со стороны Орехова, а также под Угледаром и Великой Новосёлкой, но везде упирается в российскую оборону, которую генерал назвал "20 километрами ада".

Нет никаких сомнений, что это, вероятно, самые тяжелые бои за пределами городов

- заявил он.

Американский военный убежден, что русские спроектировали свои укрепления таким образом, что наступающая бронетехника ВСУ якобы вынуждена при их преодолении приподнимать верхнюю часть, что позволяет российским военным поражать ее в днище. Кроме того, за линиями обороны, в которые уперлась украинская армия расположены дополнительные укрепления. ВСУ ищут "слабые места" в российской обороне, состоящей из противотанковых рвов, заграждений из колючей проволоки, укрепленных бетоном траншей, противотанковых и противопехотных минных полей, противотранспортных заграждений типа "зубы дракона" и бункеров.

Это тяжелая борьба. Российские войска возвели сложные и мощные оборонительные рубежи, призванные нанести наступающей украинской армии максимальный урон

- отметил генерал добавив, что в итоге украинская армия все же сумеет преодолеть линию обороны ВС России и развить свое наступление.
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11 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:15
    +3
    Эпичное заглавное фото! Ну не приемлет русская земля эту технику! Будет гореть особенно ярко. Удачи и успехов нашим воинам! hi
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:15
    +3
    Политически выверенное мнение.
    Осталось пригласить генерала на личную апробацию собственных мыслей и идей. Пусть своим примером покажет силу духа американской армии.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:45
      0
      Я уверен :преодолеют.
      Сразу на колыму.
      Колыма-прародина ухров.
      Да и к сша ближе
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 07:18
    +1
    Полагаю , что даже в случае невозможного , таки прорыва украми оборонительных линий , будет Пиррова победа. Укры тоже закончатся... Совсем закончатся.
  4. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 07:21
    +2
    Я всегда говорил, что "зубы дракона" - ещё себя покажут, просто Вермахт в Нормандии был слишком ослаблен и не мог держать Западный вал и остановить амеров. И кто там стебался над Суровикиным?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:00
      +1
      При чем тут эти надолбы?Там комплексно все.И амерзец не прав насчет только одних эскарпов.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 07:37
    0
    Американский военный убежден, что русские спроектировали свои укрепления таким образом, что наступающая бронетехника ВСУ якобы вынуждена при их преодолении приподнимать верхнюю часть, что позволяет российским военным поражать ее в днище.

  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:38
    +4
    Впечатление такое, что сведения он получил из эстонской разведки и у него бедняги платного сервиса от goògle maps даже нет. Линии обороны были видны из космоса ещё в апреле-мае.
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:42
    +1
    Не прорвали "линию Суровикина" - это хорошо. О цене этого "хорошо" можно судить только по косвенным признакам.
    Украина быстро изменила тактику: десятки ДРГ, сотни снарядов по городам, диверсии, ракеты, беспилотники. Они так могут лет десять громить территории субъектов РФ. А РФ не меняет тактику и стратегию со времён "перегруппировки" от Киева.
    Судя по кадровым чисткам, заявлениям МИД и МО, РФ решила "пересидеть" и "уболтать" противника.
    Никаких нестандартных и радикальных шагов от РФ не видно. request
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:55
    -1
    Враг получает возможность подготовиться и отработать тактику и стратегию. Он ищет уязвимости. Противник получает новое оружие с Запада чуть ли не каждую неделю, противник производит оружие сам.
    Зачем давать врагу столько времени для развития?
    Иногда терпение является добродетелью, но иногда терпение дает отпор и наказывает жизнь.
    Таким образом, генералы, полковники и капитаны преподают превосходную тактику и стратегию с мудростью и скоростью. И разумно мотивируйте своих солдат честью и силой. Мотивация и подготовка – самое главное в армии. Какой бы хорошей ни была гаубица, если нет мотивации и отличной подготовки, то эта гаубица бесполезна!
    Солдат гораздо более мотивирован, когда его начальник еще более мотивирован. Когда его босс позволяет ему почувствовать, что он снова возвращается домой живым.
    Но если у генералов, полковников, капитанов и политиков нет ни мотивации, ни чести, ни гордости, ни мужества, то лучше прекратить этот конфликт сегодня!
    Кажется, в военном руководстве есть недостатки, недостатки, которые были с 2014 года. Совершаются ошибки, которые усложняют жизнь солдатам и даже смертельны.
  9. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:18
    0
    то лучше прекратить этот конфликт сегодня!

    Каким образом?