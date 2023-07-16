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Глава Херсонской области сообщил о зачистке от украинских боевиков основания Антоновского моста

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Глава Херсонской области сообщил о зачистке от украинских боевиков основания Антоновского моста

Российские военные заблокировали остатки украинских боевиков в районе Антоновского моста, все попытки противника перебросить резервы на левый берег пресекаются. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.


Накануне руководство региона провело совещание с командованием группировки "Днепр" российской армии, на котором обсудили боевую остановку на Херсонском направлении. По словам Сальдо, в последний месяц ВСУ понесли большие потери, особенно среди наиболее подготовленных военнослужащих, которых перебрасывали на левый берег для создания плацдарма в районе Антоновского моста.

На сегодняшний день российские военные контролируют большую часть островов в дельте Днепра, уничтожая высадившиеся группы ВСУ. Однако часть островов находится под украинским контролем, также некоторые острова продолжают находиться в серой зоне, вот за них и идет основная борьба. Говоря о ситуации в районе Антоновского моста, Сальдо пояснил, что его основание зачищено, украинских боевиков блокировали в районе дач ниже по течению Днепра. Попытки командования ВСУ перебросить на левый берег значительные силы пресекаются, но отдельные лодки прорываются, доставляя боеприпасы и вывозя раненых, которых у ВСУ очень много.

У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются — недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта

- написал глава региона в своем ТГ-канале.

Однако обстановка на Херсонском направлении сложная, не исключается, что противник предпримет попытку прорыва с форсированием Днепра, такие планы у Киева имеются. Наши к встрече готовы, войска заняли прежние позиции, которые были подтоплены из-за прорыва дамбы Каховского водохранилища.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:53
    +2
    Это какое по счету сообщение о уничтожении всук?Пока наша армия не перейдет в наступление,эта "песня про десант"будет продолжаться
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:05
      0
      Ввязываться в это мочилово на островах и части левого берега Днепра с мясными штурмамии за болота и плавни. Зачем?
  2. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 07:58
    +2
    Всем понятно, что основная проблема - эту украинская артиллерия на правом берегу. Пока она не будет подавлена, об очистке островов говорить преждевременно. Правый берег выше, острова с него "как на ладони". Снарядов враг не экономит, в отличие от нас. ( Постоянное присутствие на островах приводит к большим потерям. А где нет наших бойцов, будут украинские.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:07
    +1
    тогда остается только надеяться, что зачистка начнется на другом берегу реки первой. например с вертолетов, самолетов, кассетных бомб.
    Разумнее сначала уничтожить артиллерию противника, а потом зачищать мост.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 08:14
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Это какое по счету сообщение о уничтожении всук?Пока наша армия не перейдет в наступление,эта "песня про десант"будет продолжаться

    Ну так там ж не полномасштабное вторжение ... несколько лодок ... под нашим огнём и прикрытием своей арты , высаживают бойцов ...те крысятся/окапываются где то на берегу
    Наши огнём и бомбами душат высадившихся ... но те не прекращают попытки "развить успех" и накопить там критическую массу
    Может это отвлечение внимания от чего то более важного . может какой "хитрый план" , что мы понять не можем ...