Глава Херсонской области сообщил о зачистке от украинских боевиков основания Антоновского моста

У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются — недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта

Российские военные заблокировали остатки украинских боевиков в районе Антоновского моста, все попытки противника перебросить резервы на левый берег пресекаются. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.Накануне руководство региона провело совещание с командованием группировки "Днепр" российской армии, на котором обсудили боевую остановку на Херсонском направлении. По словам Сальдо, в последний месяц ВСУ понесли большие потери, особенно среди наиболее подготовленных военнослужащих, которых перебрасывали на левый берег для создания плацдарма в районе Антоновского моста.На сегодняшний день российские военные контролируют большую часть островов в дельте Днепра, уничтожая высадившиеся группы ВСУ. Однако часть островов находится под украинским контролем, также некоторые острова продолжают находиться в серой зоне, вот за них и идет основная борьба. Говоря о ситуации в районе Антоновского моста, Сальдо пояснил, что его основание зачищено, украинских боевиков блокировали в районе дач ниже по течению Днепра. Попытки командования ВСУ перебросить на левый берег значительные силы пресекаются, но отдельные лодки прорываются, доставляя боеприпасы и вывозя раненых, которых у ВСУ очень много.- написал глава региона в своем ТГ-канале.Однако обстановка на Херсонском направлении сложная, не исключается, что противник предпримет попытку прорыва с форсированием Днепра, такие планы у Киева имеются. Наши к встрече готовы, войска заняли прежние позиции, которые были подтоплены из-за прорыва дамбы Каховского водохранилища.