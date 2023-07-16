Западная пресса: Украинская армия оказалась не готова вести контрнаступление через минные поля российской армии

Минные поля, установленные российскими войсками перед линией обороны, являются основной проблемой, которую не в силах решить украинская армия. Сразу несколько западных изданий подняли тему минных заграждений в своих публикациях.
По данным американского издания Washington Post, украинская армия не готова вести контрнаступление с преодолением минных полей. К тому же западная бронетехника, на которую в Киеве делали основную ставку, оказалась весьма уязвима. Большое количество немецких танков и американских БМП было потеряно именно на минных полях, подрыв одной машины останавливает всю колонну техники, чем и пользуются российские военные, уничтожая их артиллерией и авиацией.
Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard — которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины
- пишет издание.
А по мнению немцев, минные заграждения российской армии "вызывают страх" у украинских военных. Немецкое издание Der Spiegel называет украинское наступление "мучительным" по причине того, что ВСУ приходится преодолевать минные поля, теряя технику и солдат при попытке их разминировать. К тому же эти усилия, в большинстве случаев, оказываются бесполезными, так как у российских войск имеются средства дистанционного минирования, позволяющие "засеивать" минами уже разминированные участки. Все это давит на украинских солдат, вынужденных наступать по минам.
Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин
- говорится в материале.
Таким образом, украинское контрнаступление идет медленно из-за российских минных полей, резюмируют на Западе. Если Киев найдет способ их нейтрализовать, ВСУ сумеют прорвать оборону российской армии.