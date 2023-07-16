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Западная пресса: Украинская армия оказалась не готова вести контрнаступление через минные поля российской армии

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Западная пресса: Украинская армия оказалась не готова вести контрнаступление через минные поля российской армии

Минные поля, установленные российскими войсками перед линией обороны, являются основной проблемой, которую не в силах решить украинская армия. Сразу несколько западных изданий подняли тему минных заграждений в своих публикациях.


По данным американского издания Washington Post, украинская армия не готова вести контрнаступление с преодолением минных полей. К тому же западная бронетехника, на которую в Киеве делали основную ставку, оказалась весьма уязвима. Большое количество немецких танков и американских БМП было потеряно именно на минных полях, подрыв одной машины останавливает всю колонну техники, чем и пользуются российские военные, уничтожая их артиллерией и авиацией.

Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard — которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины

- пишет издание.

А по мнению немцев, минные заграждения российской армии "вызывают страх" у украинских военных. Немецкое издание Der Spiegel называет украинское наступление "мучительным" по причине того, что ВСУ приходится преодолевать минные поля, теряя технику и солдат при попытке их разминировать. К тому же эти усилия, в большинстве случаев, оказываются бесполезными, так как у российских войск имеются средства дистанционного минирования, позволяющие "засеивать" минами уже разминированные участки. Все это давит на украинских солдат, вынужденных наступать по минам.

Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин

- говорится в материале.

Таким образом, украинское контрнаступление идет медленно из-за российских минных полей, резюмируют на Западе. Если Киев найдет способ их нейтрализовать, ВСУ сумеют прорвать оборону российской армии.
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21 комментарий
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:50
    +5
    А армии НАТО прямо мастера через минные поля наступать. Так научите уже наконец шароварников. Только языками трепать. Да и западные средства разминирования как показала практика унылое говнище. Собрать бы всех этих женералей, инструкторов и советников, и загнать их в Запорожскую обл. продемонстрировать класс.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:07
      +5
      Дело даже не в минных полях.Они привыкли сносить авиацией и ракетами оборону и логистику.Потом только пускать бронетехнику.Известно давно уязвимость боевыз машин ,но тут же пропаганда у всук бежала впереди паровоза.А я вот не пойму-почему они не требуют ударные вертолеты?Удары с F16,не входя в зону ПВО?Но для этого надо сотни машин ,что бы чего то добиться
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
      +2

      lukash66 (Алексей)
      Сегодня, 08:50
      НОВЫЙ
      +1
      А армии НАТО прямо мастера через минные поля наступать. Так научите уже наконец шароварников. Только языками трепать. Да и западные средства разминирования как показала практика унылое говнище. Собрать бы всех этих женералей, инструкторов и советников, и загнать их в Запорожскую обл. продемонстрировать класс.
      Согласен. Но, тут или они тупят конкретно, или им вешают совсем другую лапшу)), ту которую они хотят видеть, и слышать.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:18
        +4
        американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard — которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины

        По факту оказалось - железный гроб на гусеницах (колесах).
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:33
          0
          По разному получается.На видео MRAP-наехал на противотанковую.Моторное отделение и подвеска разлетелись-бронекапсула цела.Или Бредятина едет с дыркой в борту(там правда неясно,что с экипажем)Бывает,что и MRAPы разносит на части.
      2. grem
        grem Сегодня, 10:11
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        Согласен. Но, тут или они тупят конкретно, или им вешают совсем другую лапшу)), ту которую они хотят видеть, и слышать.

        ПРИВЕТ ШЕРИФ ! Тут скорее всего ,просто гнали мобиков вперед,авось пронесет ..И скорее всего наша разведка сработала на отлично ,узнав направление удара и заминировав дистанционно ..Молодцы !
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:51
      +1
      ВСУ приходится преодолевать минные поля, теряя технику и солдат при попытке их разминировать. К тому же эти усилия, в большинстве случаев, оказываются бесполезными, так как у российских войск имеются средства дистанционного минирования, позволяющие "засеивать" минами уже разминированные участки. Все это давит на украинских солдат, вынужденных наступать по минам.

      Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин

      А что они думали, летний блицкриг устроить ? Ну-Ну, ещё полтора месяца официального лета есть, пусть пытаются.
      Ну а если получат и решат применить кассетные боеприпасы, думаю получат "ответку" похлеще. Может ещё драпать придётся до самого Куева, чтобы вас ваш пре-зик защитил !
  2. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 08:55
    0
    дело за малым, осталось найти способ нейтрализовать, кстати это будет актуально и для наших если конечно Путин решит освобождать левобережье и киев, про центральную окраину можно уже забыть навсегда
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:58
    +4
    Что то напомнило притчу о плохом и хорошем танцоре. Так и здесь что то видимо наступлению мешает, при чем не со стороны, а то непосредственно прилегает к каклам. И принадлежит им. Надо срочно отрезать.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:05
      -1
      Цитата: nellyjuri
      Что то напомнило притчу о плохом и хорошем танцоре. Так и здесь что то видимо наступлению мешает, при чем не со стороны, а то непосредственно прилегает к каклам. И принадлежит им. Надо срочно отрезать.

      Вы думаете РА будет легче наступать через минные поля ВСУ?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:15
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: nellyjuri
        Что то напомнило притчу о плохом и хорошем танцоре. Так и здесь что то видимо наступлению мешает, при чем не со стороны, а то непосредственно прилегает к каклам. И принадлежит им. Надо срочно отрезать.

        Вы думаете РА будет легче наступать через минные поля ВСУ?

        Конечно не легче. Но, сидеть и ждать когда тебя разнесут высокоточными боеприпасами, над разработкой и выпуском которых трудится весь "цивилизованный" запад, тоже не выход.
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
        +1

        Арон Заави (Арон)
        Сегодня, 09:05
        НОВЫЙ

        -1
        Цитата: nellyjuri
        Что то напомнило притчу о плохом и хорошем танцоре. Так и здесь что то видимо наступлению мешает, при чем не со стороны, а то непосредственно прилегает к каклам. И принадлежит им. Надо срочно отрезать.

        Вы думаете РА будет легче наступать через минные поля ВСУ?
        ты сначала научись писать аббревиатуры ВС РФ, а потом лезь со своими вопросами/советами. Это тебе же не еврейские оборванцы, и оборванки! tongue wassat
      3. СВД68
        СВД68 Сегодня, 10:19
        0
        Цитата: Арон Заави
        Вы думаете РА будет легче наступать через минные поля ВСУ?

        Не надо идеализировать минное оружие. Главное в минной позиции - огневое прикрытие. Без огневого контроля, минная позиция преодолевается за счет некоторого ремонта техники.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
      0
      nellyjuri (Юрий Татаров)
      Сегодня, 08:58
      НОВЫЙ
      0
      Что то напомнило притчу о плохом и хорошем танцоре. Так и здесь что то видимо наступлению мешает, при чем не со стороны, а то непосредственно прилегает к каклам. И принадлежит им. Надо срочно отрезать.
      Мое предложение - лучше сразу за конюшню.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:06
    +1
    По данным американского издания Washington Post, украинская армия не готова вести контрнаступление с преодолением минных полей. К тому же западная бронетехника, на которую в Киеве делали основную ставку, оказалась весьма уязвима.
    укронацики хотели со знаменами на "леопардах" идти до Москвы? laughing
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:07
    +1
    Выход только один у кастрюлеголовых. Закидать наши минные поля кастрюлями! wassat
    1. HAM
      HAM Сегодня, 09:27
      +2
      Вот только они закидывают мирных и не кастрюлями,чисто хохлячая логика--если не получается воевать,бей того кто ответить не может...
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:17
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Дело даже не в минных полях.Они привыкли сносить авиацией и ракетами оборону и логистику.Потом только пускать бронетехнику.Известно давно уязвимость боевыз машин ,но тут же пропаганда у всук бежала впереди паровоза.А я вот не пойму-почему они не требуют ударные вертолеты?Удары с F16,не входя в зону ПВО?Но для этого надо сотни машин ,что бы чего то добиться

    Все правильно: как минимум 200 F-16 и 300 Апачей последней версии. Но их не дадут.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:18
    +1
    А по мнению немцев, минные заграждения российской армии "вызывают страх" у украинских военных.
    belay А у немецких военных есть смелость прогуляться по полям?
    называет украинское наступление "мучительным" по причине того, что ВСУ приходится преодолевать минные поля, теряя технику и солдат при попытке их разминировать.
    recourse Нууу, нам тоже предстоит преодолевать минные поля укропитеков и думаю проблемы тоже возможны. recourse
    Все это давит на украинских солдат, вынужденных наступать по минам.
    А куда деваться? Хозяин сказал: "Фас!" request
  8. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 09:23
    0
    Не классная и полезная штука "Землиделие" подъехал за пару километров к линии популял минами и всё , разминировать бесполезно теряя бойцов и технику , на следующий день новое поле миное будет
  9. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 09:36
    0
    Коварные русские. Защищаться смеют. Мин наставили и не обозначили проходы. Это нарушение правил ведения войны. А ещё самолётами бомбят противника когда у тех нет авиации. Это не по рыцарский. Хотя истинно по лыцарски поступает нато нанося ковровые бомбардировки по мирным жителям, а все международные организации ооны, МАГАТЕ и красные кресты не могут понять откуда снаряд прилетел.