Западная пресса: Украинская армия оказалась не готова вести контрнаступление через минные поля российской армии

Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard — которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины

Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин