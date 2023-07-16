«Воздушную тревогу объявляли дважды»: В ночное время нанесены удары по военным объектам в Харькове

Российская армия снова нанесла удары по территории Украины, воздушная тревога была объявлена на востоке и в центральных районах страны. Но прилетело ночью по Харькову, наши ударили по предприятиям оборонного сектора Украины.
Сирены воздушной тревоги сработали накануне в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, но удар был нанесен только по Харькову, там воздушную тревогу объявляли дважды. По имеющимся данным из украинских источников, несколько сильных взрывов прозвучало в Шевченсковском районе города, подтверждают это и власти Харькова, не называя места прилета ракет.
Один - в Шевченковском районе Харькова. Без разрушений. Информации о пострадавших пока нет. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300
- заявил мэр города Игорь Терехов.
Сообщается, что наши атаковали предприятие, где проводился ремонт авиатехники Воздушных сил ВСУ, а также других вооружений. Местные власти заявляют, что разрушений после прилета российских ракет якобы нет, украинская ПВО "посбивала все".
В Генштабе ВСУ признают ночную атаку, но не раскрывают, где именно она произошла. Согласно утренней сводке, российская армия атаковала с помощью дронов-камикадзе типа "Герань", которые в Киеве упорно называют "иранскими", а также ракетами, включая зенитные. Сообщается, что два беспилотника украинская ПВО якобы сбила.
За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла удар двумя иранскими БПЛА типа "Shahed", двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БПЛА
- заявили в Генштабе ВСУ.