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«Воздушную тревогу объявляли дважды»: В ночное время нанесены удары по военным объектам в Харькове

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«Воздушную тревогу объявляли дважды»: В ночное время нанесены удары по военным объектам в Харькове

Российская армия снова нанесла удары по территории Украины, воздушная тревога была объявлена на востоке и в центральных районах страны. Но прилетело ночью по Харькову, наши ударили по предприятиям оборонного сектора Украины.


Сирены воздушной тревоги сработали накануне в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, но удар был нанесен только по Харькову, там воздушную тревогу объявляли дважды. По имеющимся данным из украинских источников, несколько сильных взрывов прозвучало в Шевченсковском районе города, подтверждают это и власти Харькова, не называя места прилета ракет.

Один - в Шевченковском районе Харькова. Без разрушений. Информации о пострадавших пока нет. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300

- заявил мэр города Игорь Терехов.

Сообщается, что наши атаковали предприятие, где проводился ремонт авиатехники Воздушных сил ВСУ, а также других вооружений. Местные власти заявляют, что разрушений после прилета российских ракет якобы нет, украинская ПВО "посбивала все".

В Генштабе ВСУ признают ночную атаку, но не раскрывают, где именно она произошла. Согласно утренней сводке, российская армия атаковала с помощью дронов-камикадзе типа "Герань", которые в Киеве упорно называют "иранскими", а также ракетами, включая зенитные. Сообщается, что два беспилотника украинская ПВО якобы сбила.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла удар двумя иранскими БПЛА типа "Shahed", двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БПЛА

- заявили в Генштабе ВСУ.
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7 комментариев
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  1. Kusja
    Kusja Сегодня, 09:35
    +1
    Наверняка лупили как раз по эвакуирующимся предприятиям ВПК. А местные жители, конечно, они будут говорить, что без разрушения. И то те, которым это разрешено делать.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:42
    +3
    Вагнеры можно "нанять" аргентинцам для освобождения мальвин? Уолес остатки волос сам съел бы.
    Все мелочимся, хуманитарность соблюдаем.
    А макрон был бы довллен.
    И немцы радовались бы.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:50
      0
      Вагнеры можно "нанять" аргентинцам для освобождения мальвин?
      Нужно только обеспечить их океанским флотом( авианосец очень пригодился бы) и неплохой авиагруппой. И тогда дело считай в шляпе yes .
  3. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 09:45
    +1
    Вынужден констатировать тактика 2 мировой в современных условиях не работает , это глубокий прорыв врага в тыл врага мобильными соиденениями с поддержкой танков , наверное на это повлияло информированость войск на поле боя , более точные и дальнобойное и эффективные системы вооружения , можно сказать сейчас пишется стратегия будущих войн
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:18
      0
      Так ни пробовали нормально ту тактику применять , БТГ святое и начальством возлюбленное ни оборону прорвать ни те прорыв развить.
      Словом можно говорить и обсуждать только толку нет и не предвидится .
      Одно и то и по кругу нет изоляции района БД , мосты , да все что говорят люди все мимо.
  4. grem
    grem Сегодня, 10:06
    0
    В ночное время нанесены удары по военным объектам в Харькове

    Ремонтные заводы накрыли говорят ..Почему раньше ? Возможно ждали когда максимум на ремонт поступит .
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:16
    0
    Прилетело и хорошо. Не надо останавливаться - продолжать утюжить тылы. И главное максимально выбивать живую силу шаровар.