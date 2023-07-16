«Воздушную тревогу объявляли дважды»: В ночное время нанесены удары по военным объектам в Харькове

Один - в Шевченковском районе Харькова. Без разрушений. Информации о пострадавших пока нет. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла удар двумя иранскими БПЛА типа "Shahed", двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БПЛА