Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя

Проводить это [контрнаступление] - очень и очень сложно. Однако - не невозможно. По моему мнению, то, что мы видим со стороны украинцев, - это действительно можно назвать большим масштабом, это очень обширное поле боя

Я считаю, что танк M1 Abrams – лучший в мире, есть и некоторые другие хорошие, например, Leopard 2. Когда (на Украину) доставят один танк Abrams, разница будет заметна