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Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя

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Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя

Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя. С таким заявлением выступил генерал Дуглас Симс, отвечающий за военные операции США.


Генерал выступил на очередном брифинге в Белом доме заявив, что ситуацию на Украине смогут изменить танки Abrams, которые в скором времени получит украинская армия. По мнению Симса, контрнаступление идет трудно, потому что ВСУ якобы используют новые методы и вооружения под постоянными обстрелами и бомбардировками. Продвижение идет с "большими затратами сил", но американские танки должны помочь изменить ситуацию не поле боя. Очень "смелое" утверждение американца учитывая, что российские войска уже развенчали один миф о "лучших" в мире танках Leopard, которые прекрасно горят после попаданий. Да и чем могут помочь ВСУ тридцать американских танков, которым требуется специальное обслуживание и топливо.

Проводить это [контрнаступление] - очень и очень сложно. Однако - не невозможно. По моему мнению, то, что мы видим со стороны украинцев, - это действительно можно назвать большим масштабом, это очень обширное поле боя

- заявил Симс.

Ранее в таком же ключе высказался и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, танк Abrams якобы является "самым лучшим" в мире и его появление на поле боя на Украине сможет изменить ситуацию в пользу украинской армии.

Я считаю, что танк M1 Abrams – лучший в мире, есть и некоторые другие хорошие, например, Leopard 2. Когда (на Украину) доставят один танк Abrams, разница будет заметна

- заявил генерал.
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3 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:16
    0
    Тоже самое они и про армию которую они в Афгане подготовили пели, это да, это колоссаль и прочие лестные эпитеты))), а тут как же даже если Абрамсов будет 60 чем они координально помогут? Или американские генералы не могут плохо говорить о американских танках?
  2. HAM
    HAM Сегодня, 10:18
    0
    "Ох,уж эти сказочки!Ох,уж эти сказочники!"(С).
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    0
    Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
    Какие только железки уже не "меняли ситуацию на поле боя" укронацистов? Пальцев на двух руках и ногах не хватит перечислить. laughing Если только будут ещё быстрее гореть чем леопёрды? bully