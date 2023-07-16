Кадры обстрела одного из морских беспилотников ВМС Украины в ходе атаки на Севастополь появились в Сети

Министерство обороны подтвердило атаку украинских беспилотников на Севастополь сегодня под утро, уточнив количество воздушных и морских дронов, участвовавших в попытке прорыва к городу. Одновременно в Сети появились кадры обстрела одного из безэкипажных катеров ВМСУ, пытавшегося атаковать корабли Черноморского флота на внешнем рейде.
По данным военного ведомства, Киев атаковал Севастополь сразу с воздуха и моря, всего в атаке участвовало семь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера полупогружного типа. Два беспилотника российская ПВО сбила над морем, еще пять были подавлены средствами РЭБ, они разрушились после падения на землю. Два морских беспилотника были уничтожены экипажами катеров охраны водного района, войти в бухту они так и не смогли.
Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь
- говорится в сообщении Минобороны.
Военные подтвердили, что в результате атаки разрушений на земле нет, корабли не пострадали, люди тоже. Позднее в Сети появились кадры отстрела одного из украинских морских беспилотников, пытающегося прорваться к российским кораблям.
Киев регулярно пытается атаковать Севастополь с помощью беспилотников, воздушные атаки происходят значительно чаще, дронов у ВСУ много. А вот с морскими ситуация немного иная, своих у ВМС Украины нет, поставкой занимается Германия, некоторое количество безэкипажных катеров передали другие западные страны. На сегодняшний день все атаки с моря отбиты без ущерба для кораблей Черноморского флота.