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Кадры обстрела одного из морских беспилотников ВМС Украины в ходе атаки на Севастополь появились в Сети

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Кадры обстрела одного из морских беспилотников ВМС Украины в ходе атаки на Севастополь появились в Сети

Министерство обороны подтвердило атаку украинских беспилотников на Севастополь сегодня под утро, уточнив количество воздушных и морских дронов, участвовавших в попытке прорыва к городу. Одновременно в Сети появились кадры обстрела одного из безэкипажных катеров ВМСУ, пытавшегося атаковать корабли Черноморского флота на внешнем рейде.


По данным военного ведомства, Киев атаковал Севастополь сразу с воздуха и моря, всего в атаке участвовало семь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера полупогружного типа. Два беспилотника российская ПВО сбила над морем, еще пять были подавлены средствами РЭБ, они разрушились после падения на землю. Два морских беспилотника были уничтожены экипажами катеров охраны водного района, войти в бухту они так и не смогли.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь

- говорится в сообщении Минобороны.


Военные подтвердили, что в результате атаки разрушений на земле нет, корабли не пострадали, люди тоже. Позднее в Сети появились кадры отстрела одного из украинских морских беспилотников, пытающегося прорваться к российским кораблям.

Киев регулярно пытается атаковать Севастополь с помощью беспилотников, воздушные атаки происходят значительно чаще, дронов у ВСУ много. А вот с морскими ситуация немного иная, своих у ВМС Украины нет, поставкой занимается Германия, некоторое количество безэкипажных катеров передали другие западные страны. На сегодняшний день все атаки с моря отбиты без ущерба для кораблей Черноморского флота.

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21 комментарий
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 10:56
    0
    нельзя там сетку какую-нибудь натянуть..в самых ответственных местах..или есть уже..
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:13
      +4
      В Севастополе есть боновые заграждения.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 11:17
      +7
      Вообще даже в годы моей молодости гавань и рейды Севастополя закрывались боновыми заграждениями. В темное время суток гарантированно, а в светлое по необходимости. И никакой гражданский даже не смел вякнуть. Плюс еще корабли "дикой" ОВРы и силы ПДСС. Может пора уже военную базу защищать как положено? И плевать на скулеж бизнесменов и чиновников всех мастей? Не успел к закрытию бонов - сиди и жди когда откроют и баста.
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:18
      +1
      ..в самых ответственных местах..или есть уже..
      ...боновые сети на входах бухт Севаса были ещё со времён Кати Великой, но в нынешних условиях властям бы желательно в прибрежье впустить рыболовов, те так сети наставят что не только на винты будет мотать а и на параваны..ну естественно если подконтрольно, то есть маяки где сети установлены с передачей данных в мудрое руководство...вполне решаемая проблема..при чём не требует бюджетных затрат
    4. midivan
      midivan Сегодня, 11:25
      +4
      Цитата: Яро Полк
      нельзя там сетку какую-нибудь натянуть..в самых ответственных местах..или есть уже..

      Если там водомёты а не винты, то сетку поднимать над водой надо, будет видно ее, а может и протаранить, а вот если к сетке с верху верёвок метра по три длиной через метр друг от дружки и маленькие поплавки, чтобы водомёты затянули и намотали на себя то считай приплыли. Ну это так, фантазии на "горьком" опыте с гидроциклами.
    5. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 12:12
      0
      Цитата: Яро Полк
      нельзя там сетку какую-нибудь натянуть..в самых ответственных местах..или есть уже..

      не сетки нужны, необходимо окpaинцам блокировать выход к морю
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 10:56
    0
    Если бы не заграждения, то спокойно прорвался бы, а если такой беспилотник оснастить бронёй, то вообще хрен подстрелишь
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:16
      0
      Вообще то -да.Странное впечатление создается от этих кадров.В белый свет,как в копеечку
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 11:55
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вообще то -да.Странное впечатление создается от этих кадров.В белый свет,как в копеечку

        Трассы с двух сторон...обьект под перекрестным огнем...скорость приличная...сразу не попадешь...слишком мелкая цель к тому полупогруженная в воду...трудноватая для поражения.
  3. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:58
    0
    "Дуэт" или пушка с "Деривации" пригодились бы what
  4. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 10:59
    -3
    Добрый день.

    Зачем размещать старые фото? Так происходит с подбитыми танками, где они в кучке стоят, так и тут с этими лодками- камикадзе!!! Нет актуальных фотографий?
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 11:01
    +6
    Цитата: Николай Дягелев
    а если такой беспилотник оснастить бронёй, то вообще хрен подстрелишь

    Ввиду малых размеров, если ставить серьезную броню, то он превратится в утюг, т.е. в ну очень подводный беспилотник. А легкая броня ни о чем думаю. Но это мое ИМХО.
  6. amr
    amr Сегодня, 11:05
    -1
    ну а кадры то где??? я один картинку не вижу?
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:33
    +3
    надо порты уничтожать одессы и другие и перекрывать море ! и уже начинать применять все что тока можно по врагам РФ ! надо все делать что бы было удобно армии РФ ! и уже прекращать туда стреляем туда нет если для армии РФ это выгодно то должны уничтожать объекты мосты заводы и тп и тд !
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:41
    0
    Противник продолжает наступление на Севастополь, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

    «Буквально 15 минут назад над морем на отдаленном рейде был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы еще один беспилотник, сейчас наш флот продолжает его уничтожать на воде», — сказал он в 11:12 мск.

    По его словам, воздушная обстановка находится под контролем, все экстренные службы готовы.

    Губернатор напомнил, что доверять можно только информации из официальных источников.
  9. grem
    grem Сегодня, 11:43
    +3
    Кадры обстрела одного из морских беспилотников ВМС Украины

    Это не их беспилотники ,а натовские ..Хотел бы подметить !
    И ВМС на усраине уже давно нет так надувные лодки и т.д.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:44
    0
    Боновые заграждения ,дежурные экипажи с пулеметами и т.д это все полумера...
    По хорошему надо вычислять пункты управления, операторов, ретрансляторы и наносить удар по ним.
    Кроме того РЭБ и радиоэлектронная разведка должны вскрывать действия врага еще на этапе подготовки к атаке...связь с надводными беспилотниками осуществляется как я понимаю по радиоканалу значит она должна быть уязвима для воздействия наших средств глушения.
    Нельзя оставлять безнаказанными такие атаки...надо вычислить где готовились, кем готовились и нанести удар в ответку по исполнителям этого действия.
    Негоже ЧФ пассивно сидеть в обороне постоянно ожидая атаки...это заведомо проигрышная ситуация для моряков.
    Интересно болтался ли поблизости какой нибудь американский самолет разведки на этот раз?
  11. V.B.
    V.B. Сегодня, 11:45
    +1
    Эдак рано или поздно они доберутся. А ещё ракетки дальнобойные им подкинут и флот в Новороссийск придётся перебазировать. Что- то 1918г. и Раскольников вспомнился. А не пробовал Путин порты и базы в Одессе и вокруг разнести? Блокировать и завалить минами входы и выходы? А, забыл, завтра, наверняка " непростое решение" и продление зерновой сделки. Гешефтмахеры на первом месте. Народ отдельно. Во время ВОВ страна знала- Сталин в Москве и на посту. А где Верховный некомандующий всё время? Решает очередные вопросы туризма во время войны? У них всё хорошо, у русских война, а у них СВО.
  12. Cronus
    Cronus Сегодня, 11:55
    0
    У Укрвермхта табу на видео,ничего не показывается,а у нас все как на ладони.Зачем показывать работу пво,зениток?
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:00
    +1
    17-го июля выходим из зерновой сделки этого же числа равняем с землёй Николаев и Одессу, всё что там относится к зерну и к войне.
  14. Касатик
    Касатик Сегодня, 12:14
    0
    Я не главком. Я обычный гражданин и военный пенсионер. Но мне совершенно непонятно то, что наносятся удары по нашим стратегическим объектам и эти удары остаются безнаказанными. Давно требуется зубодробительный удар такой силы, чтобы в стране 404 даже не пытались атаковать. Достали уже все эти разговоры про "добрую волю".