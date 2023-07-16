Раскрыто боевое оснащение перспективного польского фрегата Miecznik

Иллюстративное фото

Оснащение прототипа

Серийные корабли без боевых систем

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Фрегаты Miecznik срочно нужны польским войскам, причем будучи полностью вооруженными. Предполагаемые в настоящее время сроки их введения в строй в 2030-2031 годы не являются удовлетворительными с точки зрения возможностей польской обороны на море