Владимир Путин: Россия отставляет за собой право ответить зеркально на применение Украиной кассетных боеприпасов

Россия не применяла кассетные боеприпасы против украинской армии, но оставляет за собой право ответить зеркально на действия Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер ответил на вопрос в отношении возможного применения кассетных боеприпасов в боях на Украине. По его словам, Россия до сих пор не применяла такие боеприпасы, хотя и имела проблемы с поставкой обычных снарядов на первых этапах специальной военной операции. В то же время Москва оставляет за собой право на применение аналогичных снарядов в случае, если их начнет применять Украина.
Путин подчеркнул, что у российской армии имеется значительный арсенал кассетных боеприпасов, не ограничивающийся только артиллерийскими снарядами.
В России достаточный запас различного рода боеприпасов (...) До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени боеприпасов
- заявил президент добавив, что поставку США специальных боеприпасов на Украину необходимо считать преступлением. По его словам, Вашингтон пытается поддерживать Украину на фоне острой нехватки обычных боеприпасов, поэтому отправляет кассетные.
Ранее о возможном применении кассетных боеприпасов заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что у России имеются большие запасы специальных боеприпасов, но их применение зависит от действий Украины.
По словам некоторых военных экспертов, в Киеве рано обрадовались поставкам кассетных боеприпасов, поскольку у России их намного больше и российская армия не зависит от поставок снарядов иностранными спонсорами.