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Владимир Путин: Россия отставляет за собой право ответить зеркально на применение Украиной кассетных боеприпасов

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Владимир Путин: Россия отставляет за собой право ответить зеркально на применение Украиной кассетных боеприпасов

Россия не применяла кассетные боеприпасы против украинской армии, но оставляет за собой право ответить зеркально на действия Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин.


Российский лидер ответил на вопрос в отношении возможного применения кассетных боеприпасов в боях на Украине. По его словам, Россия до сих пор не применяла такие боеприпасы, хотя и имела проблемы с поставкой обычных снарядов на первых этапах специальной военной операции. В то же время Москва оставляет за собой право на применение аналогичных снарядов в случае, если их начнет применять Украина.

Путин подчеркнул, что у российской армии имеется значительный арсенал кассетных боеприпасов, не ограничивающийся только артиллерийскими снарядами.

В России достаточный запас различного рода боеприпасов (...) До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени боеприпасов

- заявил президент добавив, что поставку США специальных боеприпасов на Украину необходимо считать преступлением. По его словам, Вашингтон пытается поддерживать Украину на фоне острой нехватки обычных боеприпасов, поэтому отправляет кассетные.

Ранее о возможном применении кассетных боеприпасов заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что у России имеются большие запасы специальных боеприпасов, но их применение зависит от действий Украины.

По словам некоторых военных экспертов, в Киеве рано обрадовались поставкам кассетных боеприпасов, поскольку у России их намного больше и российская армия не зависит от поставок снарядов иностранными спонсорами.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 12:00
    +6
    Против мясных штурмов и легкой бронетехники кассетные снаряды должны работать на ура. По электроподстанциям и жд депо тоже тема. Странно что их не применяют.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:03
    +2
    Так бы за своих стоять, как другим грозить.
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 12:03
    +7
    Кремлевские пугалки уже ни на кого не действуют. Слишком часто слова расходятся с делами. Хорошо хоть про красные линии перестали говорить, а то от них уже смешно становится.
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 12:06
    -4
    Золотой мой, что-что, а право-то Вы имеете. (с)
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:07
    +3
    Применить/не применить... а не пофиг ли теперь.
    Разделение кто за, просто молчит, яростно против, давно уже произошло и от разных "мелочей" уже не зависит.
    Если от чего зависит, так это от того, сколь успешно будут осуществлятся военные действия с той или другой стороны!!!
    Победителей не судят!
    Если такое попытаются сделать, то победителю на это наплевать, у сильного, победителя, будут свои сторонники, помошники, последователи.
    Так всегда было, так и будет в дальнейшем.
  6. pin_code
    pin_code Сегодня, 12:09
    +2
    По названию статьи.. Зеркально по отношению к кому?? Украине, пиндотану и или другим шестёркам вторых??? Вообще, даже сейчас абсолютно все страны наты и не наты, спонсирующие зе режим уже должны за каждого убитого и раненого солдата ВС РФ и всех других формирований. И это не считая моральный ущерб абсолютно всем гражданам РФ.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:10
    +2
    1. Есть сообщения с фронта, что ВФУ уже(!) применяют кассетники, причём не западные, а ещё советские.
    2. Опять Путин хитрит. Он же не сказал, что ВС РФ применят в ответ, а что "оставляют за собой право". Вот и будут ВС РФ и мирные получать от ВФУ обстрелы кассетниками и держать в кармане дулю, простите "право на зеркальный ответ".
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 12:15
      +1
      Вполне возможно! Так и будет... Текст высшего комментария такой короткий, идите...
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 12:17
      +1
      В Щебекино сегодня после артобстрела ВСУ погибла женщина...ну и как отвечать тут зеркально?
      Атрбатареи укронациков уничтожить не можем, так что зеркальный ответ ВВП выглядит слишком сомнительно.
  8. usr01
    usr01 Сегодня, 12:14
    +1
    Ну почему??? более 30..40 лет Россия (СССР) "оставляет за собой право..." "ответить..." ??? и проигрывает... Почему мы живем по меркам, стандартам и законам запада??? А навязать свои правила? свои мерки? ударить первым, на упреждение??? Так и будем - "догнать и перегнать???" а может "притормозить?", чтоб далеко не убегали?
  9. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:14
    0
    Немного не корректное сравнение, но...
    Обе стороны активно применяют РСЗО- тоже "площадное" оружие.
    Кассетные бомбы - ягоды с того же поля.
    Так что изменится то?
    Мы забьём на мирных в населённых пунктах и будем шинковать их в капусту вместе с всу-шниками? А они кстати Точками с кассетной БЧ и раньше не стеснялись стрелять.