Противник атакует в районе Старомайорского, идут ожесточённые бои

Сообщается о тактическом успехе ВСУ на донецком направлении: украинские военные захватили село Старомайорское (северо-восточнее Урожайного). По моим данным, это не так. Была попытка захвата сегодня ночью, атака отбита, на данный момент, на 12:11 там стоят наши силы

Тяжелые бои в районе Времевского выступа, противник пытается прорвать нашу оборону в районах Старомайорского и Приютного, некоторые украинские ресурсы уже поспешили сообщить о якобы переходе Стромайорского под контроль ВСУ.Подразделения ВСУ атакуют со стороны Макаровки, ожесточенные бои на данном участке идут уже не один день, противник бросает в бой все новые и новые силы, не обращая внимания на потери. Как сообщают российские ресурсы, враг использует тактику накатов, постоянно вводя в бой резервы при поддержке артиллерии. По последним данным, основное продвижение ВСУ идет по лесопосадкам, противник устраивает в них опорники.В последние сутки наиболее сильные атаки противник предпринял в районе Старомайорского, бросив в бой штурмовые отряды при поддержке бронетехники. Активно работает вражеская артиллерия. На украинских ресурсах появилась информация, что Старомайорское якобы уже перешло под контроль ВСУ, но наши эту информацию опровергают. По словам военкора Александра Сладкова, ВСУ действительно попытались войти в село, атаковав наши позиции ночью, но получили отпор и откатились назад с потерями.- пишет военкор в своем ТГ-канале.Между тем, наши вынуждены покидать передовую линию обороны, которую удерживали полтора месяца. Активное применение артиллерии с обеих сторон уничтожило укрепления, сообщается о "перепаханных" позициях российской армии.