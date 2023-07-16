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Противник атакует в районе Старомайорского, идут ожесточённые бои

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Противник атакует в районе Старомайорского, идут ожесточённые бои

Тяжелые бои в районе Времевского выступа, противник пытается прорвать нашу оборону в районах Старомайорского и Приютного, некоторые украинские ресурсы уже поспешили сообщить о якобы переходе Стромайорского под контроль ВСУ.


Подразделения ВСУ атакуют со стороны Макаровки, ожесточенные бои на данном участке идут уже не один день, противник бросает в бой все новые и новые силы, не обращая внимания на потери. Как сообщают российские ресурсы, враг использует тактику накатов, постоянно вводя в бой резервы при поддержке артиллерии. По последним данным, основное продвижение ВСУ идет по лесопосадкам, противник устраивает в них опорники.

В последние сутки наиболее сильные атаки противник предпринял в районе Старомайорского, бросив в бой штурмовые отряды при поддержке бронетехники. Активно работает вражеская артиллерия. На украинских ресурсах появилась информация, что Старомайорское якобы уже перешло под контроль ВСУ, но наши эту информацию опровергают. По словам военкора Александра Сладкова, ВСУ действительно попытались войти в село, атаковав наши позиции ночью, но получили отпор и откатились назад с потерями.

Сообщается о тактическом успехе ВСУ на донецком направлении: украинские военные захватили село Старомайорское (северо-восточнее Урожайного). По моим данным, это не так. Была попытка захвата сегодня ночью, атака отбита, на данный момент, на 12:11 там стоят наши силы

- пишет военкор в своем ТГ-канале.

Между тем, наши вынуждены покидать передовую линию обороны, которую удерживали полтора месяца. Активное применение артиллерии с обеих сторон уничтожило укрепления, сообщается о "перепаханных" позициях российской армии.
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17 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:13
    +4
    сообщается о "перепаханных" позициях российской армии.

    Это и на картинке видно. Жуть уровня Первой Мировой. Общепризнано, что ВФУ имеют преимущество в высокоточной артиллерии. Тем не менее расход снарядов с обеих сторон огромный, как и площадь эллипсов рассеяния. ВПК РФ должен любой ценой наращивать высокоточное оружие чтобы снизить расход БК в 100 раз.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:32
      +2
      Как вариант Т-55 это шустрое, неплохо бронированное, 100мм нарезное орудие, способное поражать все цели в составе ВСУ с закрытой огневой позиции, кроме танков.
      Т-55 имеет в базе боковой уровень и угломер необходимой точности. Причем шкала угломера нанесена на внутреннюю поверхность погона башни. У 100-мм ОФС рассеивание на 4800 метров (дальше данных нет) – 1,2 метра по вертикали, 1,4 по горизонту. Флотские 100-мм снаряды, которых навалом и они особо не нужны. Почти полная неуязвимость перед ответным контрбатарейным огнём, нужно либо прямо под борт снаряд класть, либо прямое попадание, от осколков защищает броня.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 13:55
        +1
        все цели в составе ВСУ с закрытой огневой позиции, кроме танков.

        Какие "закрытые позиции" могут быть если максимальный угол возвышения ствола пушки составляет +18° (https://arsenal-info.ru/b/book/135843252/8). Для стрельбы на максимальную дальность 14 600 м нужно рыть наклонную яму в которую задом загонять танк для получения необходимого угла возвышения. Теоретически конечно можно. Но вот практически - желающим лопату в руки.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:42
      0
      "... противник бросает в бой все новые и новые силы, не обращая внимания на потери. ..."
      ******************************************************************************************Судя по тому, что ведущий клоун шапито на Банковой собрался мобилизовать ещё 200 тыс., на потери они внимание не просто "обращают", но и весьма болезненно (для себя - любимых...) реагируют. И ВЫНУЖДАЮТ их к этому именно ВС России...

      Что касается "наращивания ВТО", то по кому его применять на передовой?.. По киевским бандеро - нацикам, интенсивно тыркающимися в передовые оборонительные порядки ВС России т.н. "малыми группами"?.. И пытающимися укрываться в лесопосадках?..

      Да нет...

      Как раз в этой обстановке, массированное применение по атакующим и сосредотачивающимся для атаки на ЛС силам противника, средств поражения "Второй мировой" есть "самое то"...

      И лучшего, чем выстилание по киевским бандеро - нацикам "бомбовых ковров", или, как их некоего "эквивалента" - кассетных БП, стало бы самым рациональным и эффективным дополнением к тем средствам поражения, что уже в передовых порядках ВС России массировано используются...

      А ВТО ещё весьма пригодится для утилизации того потенциала (и физических субъектов), что у противника находятся на удалении, начиная с оперативно - тактического и "глубже"... При необходимости, вплоть до Данцига и Бреслау. Если из "ляшских краёв" будут подниматься носители средств поражения, наносящие удары по ВС России и её территории...
    3. zxc15682
      zxc15682 Сегодня, 13:55
      -1
      Это походу нары каторые в небо запускают. laughing
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:18
    +2
    Пора начинать использовать Коалицию для контрбатарейной борьбы.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:22
    +4
    Второй этап наступления, похоже Схема, как и в прошлый раз - сначала на Артёмовском направлении обострение, потом на Запорожском.

    Как и в первый раз на Артёмовском - большей частью отбились. На Запорожском тоже эффекта неожиданности не вышло.

    Дай Бог парням выстоять с минимумом потерь!
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:27
    +1
    Есть ли действующий военный спутник разведки, Если да, узнайте точное местоположение/начальные точки откуда противник начинает свои атаки.
    тогда используйте российские кассетные боеприпасы. Тогда вражеских нападений больше не будет надолго! Лучший на всех вражеских стартовых точках. Он должен быть настолько мощным, чтобы украинцы капитулировали.
    Не забывайте, на этой неделе украинцы дважды применили этот кассетный боеприпас.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 14:15
      0
      точное местоположение/начальные точки откуда противник начинает свои атаки.

      Какое может быть точное место, где степь расчерченная лесопосадками. По лесопосадкам передвигаются, с них группами атакуют. Если бить кассетными, то причёсывать все прифронтовые лесополосы. Говорят, что у нас этого добра много.
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 13:33
    +4
    Между тем, наши вынуждены покидать передовую линию обороны, которую удерживали полтора месяца. Активное применение артиллерии с обеих сторон уничтожило укрепления, сообщается о "перепаханных" позициях российской армии.

    И это правильно. Смысл обороны - в преимуществе позиции, которое позволяет брать с наступающих кровью втридорога. Если преимущество (по любым причинам) потеряно, то не следует держаться за позицию. Тем более что за первой линией обороны есть и другие.
    Удачи нашим, возвращайтесь живыми!
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 14:20
      0
      И это правильно. Смысл обороны - в преимуществе позиции, которое позволяет брать с наступающих кровью втридорога. Если преимущество (по любым причинам) потеряно, то не следует держаться за позицию. Тем более что за первой линией обороны есть и другие.

      Да,но о Макаровке уже нет споров чья она- под х-лами. Разбита она втруху, но где-то же они там прячутся. sad
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:37
    +3
    ...противник бросает в бой все новые и новые силы, не обращая внимания на потери... Их там клонируют, что ли? Откуда эти бесконечные пополнения? Или потери бандеровцев ниже, чем нам втемяшивают? Как им удается призывать и держать под ружьем столько людей? Как удается поддерживать их боевой , моральный дух? С вооружением-как рвз все понятно.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 13:44
      -2
      Так думаю много легионеров,особенно польских. Землю ведь надо удобрять,хотя от тех кто ест гамбургеры ,пользы мало,пусть везут их в крематорий.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:45
      0
      Да так же, как и в первую мировую воющим странам, так же как и во вторую мировую Германии - они ведь до самого конца не разбегались...

      А в СВО потери и армии пока ещё далеки от численности оных в мировых войнах
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:15
      0
      Их там клонируют, что ли?

      В отличие от нас у них тотальная мобилизация, а оружие в больших количествах поставляется с Запада.
      Или потери бандеровцев ниже, чем нам втемяшивают?

      В большинстве случаев "озвученные потери противника делить на три". Старая военная мудрость.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    0
    Артиллерия рулит...
    Теперь вопрос... у кого этот ресурс закончится быстрее, вообще.
    Что б там не говорилось, но нам очень помогает то, что наши предки сделали большие значки на будущее!!!
    Хорошо рассуждать о всяком высокоточном, современном, когда оно есть, а так, на поле боя ни один ствол не бывает лишним, пусть ему полсотни лет... если он в хорошем состоянии, боеприпасы к нему есть, то он свое слово скажет, существенное...
    Контр батарейная борьба... методов не один, два, надо использовать все, что есть.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:03
    +2
    Похоже самые ожесточенные бои в этой СВО (Странной военной операции) идут между "Арбатским военным округом" и действующей армией.
    По сообщениям телеграм-каналов очередной боевой генерал отстранен от командования и отправлен в Сирию.
    Генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен от должности командира 106-й гв. воздушно-десантной дивизии ВДВ