Боевые действия на Запорожском направлении перешли в режим затишья, основные бои идут на Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны в новой сводке.
Командование ВСУ продолжает бросать в бой новые силы на Донецком направлении, за минувшие сутки подразделения "Южной" группировки ВС России отразили пятнадцать атак ВСУ. Противник пытался прорвать нашу оборону на флангах Артемовска, особенно с северной стороны, в районах Марьинки и Белогоровки, но безуспешно, потеряв в боях до 270 человек личного состава и пять ББМ. Также наши уничтожили два склада боеприпасов 4-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
Три атаки позиций российских войск предприняли ВСУ на Красно-Лиманском направлении, противник пытался прорвать оборону в районах Нововодяное, Макеевка и Серебрянского лесничества. Прорывов не допущено, ВСУ потеряли порядка ста всушников, две ББМ и пару гаубиц. В районе Новолюбовки уничтожен склад 66-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком наши наносили удары артиллерией и авиацией по сосредоточению противника в районах Приютное и Ровнополь. Об отбитых атаках сведений нет, в районе Новомихайловки нейтрализована ДРГ. На Запорожском такая же ситуация, наши нанесли серию ударов по подразделениям ВСУ в районах Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка, заодно уничтожив два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника за сутки: до 260 всушников, три ББМ и две гаубицы.
На Купянском направлении без изменений, наши ведут активную оборону, противник пытается действовать мелкими группами. По данным военного ведомства, четыре ДРГ нейтрализованы только за последние сутки. Потери противника составляют: более 50-и всушников, три ББМ и гаубица. В районе Молодежное Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады ТРО.