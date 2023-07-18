Бронетанковая академия имени Малиновского: славное прошлое и забвение в настоящем



Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковой академии имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора

Люди и танки







В XIX веке в Екатерининском дворце располагались кадетские корпуса

«Являясь одним их превосходнейших образцов русского классицизма конца XVIII века, здание дворца было одним из самых больших в Москве в XVIII–XIX веках. Оно и сейчас поражает своей торжественностью».



















Помещения Екатерининского дворца в 2020 году. Источник: dzen.ru/a/YA7h343-ezstUtJd























Фото из архива автора

«В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших была проблема обеспечения запуска танкового дизеля при низких температурах. Над разрешением этой проблемы успешно работали М. В. Голосов и В. Г. Карпенко. На основании проведенных исследований был разработан специальный танковый подогреватель».















Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковой академии имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора

Охраняется государством?

«Высокий профессионализм выпускников командного факультета академии характеризует следующий факт: к середине 80-х годов прошлого века из четырнадцати высших руководителей Министерства обороны СССР семь были воспитанниками Военной академии бронетанковых войск: Министр обороны Маршал Советского Союза С. Л. Соколов; начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза С. Ф. Ахромеев; начальник Главного военно-политического управления генерал армии А. А. Епишев; главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Е. Ф. Ивановский; главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения главный маршал артиллерии В. Ф. Толубко; начальник тыла Вооруженных Сил Маршал Советского Союза С. К. Куркоткин; начальник Главного управления кадров генерал армии И. И. Шкадов. К 1991 году все перечисленные военачальники от руководства Вооруженными Силами СССР были отстранены».











Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковая академия имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора























Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковой академии имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора

P. S.