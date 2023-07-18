Бронетанковая академия имени Малиновского: славное прошлое и забвение в настоящем

Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковой академии имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора
Люди и танки
В разных источниках год основания Академии бронетанковых войск фиксируется по-разному.
В историческом очерке, изданном в 1980 году, утверждается, что свой боевой путь академия начала в 1930 году с небольшого по своей численности факультета механизации и моторизации при Военно-технической академии РККА имени Дзержинского.
А еще раньше – в 1929 году – здесь же организовали опытное бронетанковое отделение на выпускном курсе артиллерийского факультета.
Чтобы понимать реалии тех лет, приведем несколько примеров. Дипломированные инженеры-танкисты факультета механизации и моторизации появились в октябре 1930 года. Среди них – Борис Вершинин, в будущем начальник Главного автобронетанкового управления и начальник Бронетанковой академии, Михаил Данченко, в перспективе министр материальных резервов СССР, а также Иван Тягунов, будущий начальник Автотракторного управления. Причем, Тягунов, еще будучи слушателем, исполнял обязанности начальника факультета механизации и моторизации.
Наверное, самым знаменитым выпускником факультета в 1932 году стал Жозеф Котин, прославленный конструктор танков и заместитель министра оборонной промышленности СССР.
Рождение учебного заведения, о котором идет речь, связано с приказом Реввоенсовета о создании Военной академии механизации и моторизации РККА № 039 от 13 мая 1932 года. Костяк академии сформировали из преподавателей вышеописанного факультета механизации и моторизации, однако были и пришлые специалисты. В состав военного вуза влились военно-промышленный и военно-конструкторский факультеты Московского автотракторного института. Если датой создания академии считают 13 мая 1932 года, то первые плановые занятия начались 1 октября.
В XIX веке в Екатерининском дворце располагались кадетские корпуса
Правительство сделало военным инженерам от танковых войск роскошный подарок – Екатерининской дворец в Лефортово.
Немного истории.
Императрица в 1773 году распорядилась построить дворец, который впоследствии был назван Екатерининским. Строил здание сначала архитектор Яковлев, затем из столицы прислали Антонио Ринальди, который и создал облик будущего шедевра. С 1778 года главным архитектором стал Карл Бланк, а внутренняя отделка выполнялась Джакомо Кваренги. До ума дворец довели только в 1796 году, когда императрица скончалась.
Павел I превратил Екатерининский дворец в казармы московского гарнизона, и с этого момента история сооружения неразрывно связана в армией. В 1812 году французы сильно разрушили здание, а спустя пару лет его чуть было не передали под Московский университет.
Отстоял дворец граф Аракчеев, после чего здание становится местом дислокации Смоленского Первого кадетского корпуса. В 1849 году сюда же переводят и Второй кадетский корпус. Расширение потребовало пристроить дополнительные площади – так появилась северная часть комплекса. В проектировании и строительстве пристройки участвовал архитектор Тон – автор проекта Большого Кремлевского дворца.
После революции в бывшем Екатерининском дворце размещались военные училища Красной Армии: Военно-химическая школа, Владимирские пехотные курсы и Высшая стрелковая школа «Выстрел». Здание имеет длину около 200 метров, ширину – около 140 метров, а объем – 388 тыс. куб. метров. Как пишут историки академии:
«Являясь одним их превосходнейших образцов русского классицизма конца XVIII века, здание дворца было одним из самых больших в Москве в XVIII–XIX веках. Оно и сейчас поражает своей торжественностью».
Помещения Екатерининского дворца в 2020 году. Источник: dzen.ru/a/YA7h343-ezstUtJd
С самого начала Бронетанковой академии предстояло не просто готовить командный и инженерный состав танковых войск, но выпускать дипломированных инженеров-специалистов по проектированию и производству средств механизации и моторизации. С полным правом академию можно считать крупным инженерным центром военно-промышленного комплекса страны.
Забегая вперед, укажем, что в 1998 году этот центр оказался не нужен – формально академию включили в состав Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковой ордена Жукова академии Вооружённых сил Российской Федерации». По открытой информации, в новом учебном заведении танковая тематика фактически растворена среди других направлений.
Но это сейчас, а на начало 30-х годов XX века академия является ведущей в стране по техническому профилю подготовки. С самого старта созданы четыре факультета – командный, эксплуатационный, конструкторский и промышленный. В дальнейшем шла поисковая работа – факультеты многократно переименовывали, сливали и разъединяли. В частности, во второй половине 30-х годов появился инженерный автотракторный факультет, позволивший разделить профили подготовки инженеров-механиков бронетанковой и автотракторной специальностей.
С развитием отечественного танкостроения соответствующим образом сужались специальности академии – в 1938 году появляется факультет для подготовки специалистов по применению, хранению и транспортировке ГСМ.
Если касаться вопроса материальной базы, критически важной для военных вузов, то на достаточный уровень в академии она вышла только к 1940 году. Появились высококлассные лаборатории – танков, эксплуатации боевых машин, двигателей, восстановления, электрооборудования и другие. К 1936 году появился танкодром, полигон, трассы для вождения бронеавтомобилей и грузовиков.
Фото из архива автора
Наука и конструкторская работа всегда были в числе приоритетов Бронетанковой академии. Гражданские вузы никогда не могли так эффективно соединять обучение, инженерную и исследовательскую деятельность, как военные академии.
Несколько разработок, вышедших из стен Бронетанковой академии.
Сотрудник кафедры танков Александр Благонравов в 30-е годы разрабатывает планетарный механизм поворота танка. Механизм едва не реализовали на шасси Т-34 – опытный образец танка должен был быть построен летом 1941 года.
В академии Жозеф Котин работал над воздушным десантированием Т-37 – танки сбрасывали в воду с тяжелых ТБ-3. Прославленный конструктор в 30-е годы работал начальником КБ научно-исследовательского отдела академии. Единственный в стране стенд с беговыми барабанами стал испытательной базой для всех образцов колесных боевых машин.
Много внимания уделялось исследованию танковых моторов – в конце 30-х годов в лабораториях академии обкатывались двигатели Т-26 и БТ-7. И, конечно, профессора и доценты вуза оказали большое влияние на разработку и постановку в производство легендарного В-2.
На кафедре электрооборудования в предвоенные годы создали подвижную ремонтно-зарядную станцию, а также газотронный выпрямитель для зарядки танковых аккумуляторов.
В годы Великой Отечественной войны академия была эвакуирована под Ташкент в полевой лагерь «Чирчик». На это же место перевели Харьковское танковое училище. Академию вернули в столицу достаточно быстро – к осени 1943 года учебное заведение возобновило работу на прежнем месте.
В непростые военные годы сотрудники академии не оставляли научно-инженерную работу. Упоминаемый выше Александр Благонравов доработал планетарную трансмиссию для тяжелого танка, а инженер-полковник Михаил Лихачев в ноябре 1943 года предложил первый в стране танковый стабилизатор орудия в вертикальной плоскости. В этом же году интересной оказалась идея герметизации танка Т-34 для преодоления водных преград буксировкой по дну.
В дальнейшем инженер-полковник Дмитрий Кустодиев спроектировал опытные образцы оборудования для подводного вождения танков. Разработку сначала апробировали в специальном бассейне в академии, а затем во фронтовых условиях. Кафедра бронеавтомобилей пыталась решить серьезную проблему проходимости отечественной колесной техники.
К слову, окончательно этот вопрос закрыли только после войны. Выдержка из исторической хроники Бронетанковой академии:
«В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших была проблема обеспечения запуска танкового дизеля при низких температурах. Над разрешением этой проблемы успешно работали М. В. Голосов и В. Г. Карпенко. На основании проведенных исследований был разработан специальный танковый подогреватель».
В 1951 году эта методика была удостоена Государственной премии СССР.
В послевоенное время в академии шла работа по форсированию и улучшению работы дизеля В-2, а также обосновывалась концепция короткоходовых дизелей.
В академии исследовали метод быстрого пуска холодного двигателя без предварительного подогрева. Для этого масло предварительно разжижалось топливом. Позднее инженеры академии разработали пародинамический подогреватель, позволяющий в 2–3 раза уменьшить время на запуск танка на морозе.
Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковой академии имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора
С 50-х годов начался истинный расцвет академии бронетанковых войск – среди преподавателей появилась масса фронтовиков, а мощная материальная база позволяла слушателям и преподавателям проводить масштабные исследования.
Работали по широкой номенклатуре – начиная от испытаний первых бронетранспортеров и заканчивая новыми способами металлизации деталей с использованием токов высокой частоты. И это без учета непрекращающихся исследований в области теории боевого применения танков, конструкции боевых машин, эксплуатации и ремонта.
Охраняется государством?
Ключевым достижением академии, безусловно, считаются выпускники и сотрудники, навсегда вписавшие свои имена в славную историю Отечества.
Подполковник, кандидат военных наук Павел Ротмистров ушел на фронт Советско-финской войны в 1940 году с должности доцента кафедры тактики. В 1943 году Ротмистров возглавил танковую армию, а к февралю 1944 года стал одним из первых маршалов бронетанковых войск.
Воспитанник командного факультета Иван Черняховский вырос до генерала армии, командующего фронтом.
Среди выпускников факультета четыре маршала Советского Союза, один главный маршал артиллерии, четыре маршала бронетанковых войск и 26 генералов армии.
Выпускник инженерного факультета Анатолий Колесников работал заместителем Михаила Кошкина и участвовал в разработке Т-34, Т-44 и Т-54. В журнале «Военная мысль» приводятся такие строки:
«Высокий профессионализм выпускников командного факультета академии характеризует следующий факт: к середине 80-х годов прошлого века из четырнадцати высших руководителей Министерства обороны СССР семь были воспитанниками Военной академии бронетанковых войск: Министр обороны Маршал Советского Союза С. Л. Соколов; начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза С. Ф. Ахромеев; начальник Главного военно-политического управления генерал армии А. А. Епишев; главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Е. Ф. Ивановский; главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения главный маршал артиллерии В. Ф. Толубко; начальник тыла Вооруженных Сил Маршал Советского Союза С. К. Куркоткин; начальник Главного управления кадров генерал армии И. И. Шкадов. К 1991 году все перечисленные военачальники от руководства Вооруженными Силами СССР были отстранены».
Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковая академия имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора
Выпускник инженерного факультета Анатолий Колесников работал заместителем Михаила Кошкина и участвовал в разработке Т-34, Т-44 и Т-54. Можно сказать, что факультет стал родоначальником отечественной школы танкостроения. В разные годы его воспитанниками стали конструкторы Леонид Карцев, Валерий Венедиктов, Владимир Поткин и Александр Благонравов.
Для общей информации – действующий главком Сухопутных войск России Олег Салюков, начальник штаба Сухопутных войск Александр Лапин и, наконец, первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов в разное время закончили Бронетанковую академию.
Тем удивительнее современное отношение к зданию прославленного военного вуза. Екатерининский дворец в Лефортово, за сотни лет переживший немало бедствий, постепенно дряхлеет. Это хорошо видно на фотографиях весны 2023 года. Военный вуз перевели в состав Общевойсковой академии в 1998 году и, похоже, никто состоянием здания не озаботился. Мало того, дворец забрали у военных.
Екатерининский дворец в Лефортово – бывшее здание Бронетанковой академии имени Малиновского. Весна 2023 года. Фото автора
Возникает пара вопросов.
Первый – насколько необходимы новомодные парки «Патриот» и пафосные армейские игры, если уникальное наследие военной истории страны приходит в негодность? Откровенно говорят, зрелище в Лефортово удручающее. Особенно для знакомых с историей Бронетанковой академии.
Второй вопрос – может, стоит рассмотреть целесообразность восстановления академии в прежнем здании? Танковые войска, как мы видим на примере спецоперации, совершенно не потеряли актуальности. Лишь немного видоизменился характер работы на поле боя. С учетом расширения Российской армии, неизбежно увеличатся и танковые войска. Возрождение научно-технического и педагогического потенциала академии может стать символическим событием для всех танкистов. В конце концов, на дворе у нас далеко не 1998 год.
P. S.
22 ноября 2022 года Екатерининский дворец вернули в ведение Министерства обороны России, и дальнейшую судьбу уникального памятника архитектуры решит Департамент военного имущества. О решении ничего не известно до сих пор – неясно, принималось ли оно на самом деле. Здание единственной в Москве сохранившейся императорской усадьбы продолжает ветшать.