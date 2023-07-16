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ЧВК «Вагнер» войдёт в состав региональной группировки войск Союзного государства с базированием в Белоруссии

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ЧВК «Вагнер» войдёт в состав региональной группировки войск Союзного государства с базированием в Белоруссии

ЧВК "Вагнер" войдет в состав региональной группировки войск Союзного государства с базированием на территории Белоруссии. Об этом сообщают российские и белорусские ресурсы со ссылкой на источники в силовых структурах.


Подразделения ЧВК "Вагнер", переброшенные в Белоруссию, присоединятся к региональной группировке войск Союзного государства с целью ее усиления. Причем финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны, а не белорусского. Предполагается, что это значительно усилит группировку войск на территории Белоруссии. Вот такая информация поступила на сегодняшний день, официального подтверждения от военных не поступало, Москва и Минск никак не комментируют эти данные.

Первые колонны ЧВК "Вагнер" уже выдвинулись в Белоруссию, подразделения "Оркестра" перебрасываются в республику без тяжелого вооружения, которое было возвращено российскому Минобороны. Пока основной личный состав ЧВК перебрасывается, инструкторы компании уже приступили к обучению белорусских военных. 14 июля Минобороны республики официально подтвердило, что специалисты ЧВК под Осиповичами начали работать с военнообязанными, призванными на сборы.

Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер"

- говорится на сейте военного ведомства Белоруссии.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, в Киеве приняли решение перебросить на границу с Белоруссией дополнительные силы, поскольку не исключают, что ЧВК "Вагнер" может ударить на Киев прямо с территории Беларуси.
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28 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:54
    -1
    Может, генералов неугодных тоже в Белоруссию отправить? Пусть с Вагнером пообщаются...
    1. grem
      grem Сегодня, 15:01
      +8
      Музыканты ,рад за вас !!!
      Еще повоюем на благо Русского мира ,против чертей soldier

      Храни Бог Россию и Русские дружины hi
      1. alystan
        alystan Сегодня, 15:13
        +1
        "На бога надейся, а сам не плошай!"

        И чего это у вас орел такого цвета?
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 15:31
          +1
          Как и положено Романовым, то есть наследникам Священной Римской империи

          черные и желтые цвета
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:03
      +10
      Попова, по слухам, командующим в Сирии назначили.
      Судя по сообщениям, там новый замес с US наметился.
      1. grem
        grem Сегодня, 15:15
        +7
        Цитата: Alex777
        Попова, по слухам, командующим в Сирии назначили.
        Судя по сообщениям, там новый замес с US наметился.

        Да там что то намечается ..! И нужны боевые генералы с опытом .

        Ну дай Бог ! hi
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Может, генералов неугодных тоже в Белоруссию отправить?

      По слухам Попова в Сирию отправили. С глаз долой из сердца вон. Информация требует проверки.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 15:17
        +4
        Цитата: Румaтa
        С глаз долой из сердца вон.

        Или, как вариант, открытие там второго фронта US.
        На котором ПВО у вагнеров отзывать уже не будут.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:57
    +5

    А "мятежники" неплохо так устроились, вполне себе на уровне. Любопытно получится ли покраснеть от стыда у тех кто позволял себе неосторожность в высказываниях и репортажах центральных телеканалов и интернет изданий? Полагаю вопрос риторический... good drinks
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:11
      +5
      Любопытно получится ли покраснеть от стыда у тех кто позволял себе неосторожность в высказываниях и репортажах центральных телеканалов

      Если бы "говорящие головы" с российского телевидения могли краснеть за "неосторожность" и другое ̶в̶р̶а̶н̶ь̶ё̶̶ сведения не всегда соответствующие действительности, то морды лица у них давно были бы кумачёвого цвета.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:56
        +1
        Нет у них ни стыда ни совести,можно про низ и не вспоминать..А Оркестр свой концерт еще сыграет.Да еще как!
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: oppozite28
      получится ли покраснеть от стыда у тех кто позволял себе неосторожность в высказываниях и репортажах центральных телеканалов и интернет изданий?

      Высказывания против "Вагнера" ? Дык... фекальный насос пропаганды до сих пар "качает" ! Помните,как "Россия 1" вылила инфу о обыске в "апартаментах" Пригожина ? Что только не предъявили тогда ?! И "горы" золотых слитков, и миллиарды рублей, и фотки отрезанных голов ! Оказалось-дepьмo! Фейк ! Разоблачение сделали другие средства СМИ ! И что же ? "Золотари" с "России-1" "покраснели" ? Куда уж там ! Недавно там вышел "репортаж" о том ,как "Вагнер" сдавал "горы" ,,невостребованных,, тяжёлых вооружений и во время этого были найдены "огромные" запасы припрятанных по приказу Пригожина снарядов в тайниках ! Пройдёт какое-то время и не исключается , что будет выяснено :это -очередной фейк ! Но "мавр " сделает своё дело ! Пришёл...увидел...навалил !
    3. Vasia
      Vasia Сегодня, 15:29
      +1
      Цитата: oppozite28
      А "мятежники" неплохо так устроились, вполне себе на уровне. Любопытно получится ли покраснеть от стыда у тех кто позволял себе неосторожность в высказываниях и репортажах центральных телеканалов и интернет изданий?

      К ВВП обращаетесь? Он первый высказался по центральному телеканалу о мятеже.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:58
    +6
    Разумное, не разумное решение, время покажет.
    На мой взгляд, все может получится как надо.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:26
      +3
      Цитата: rocket757
      На мой взгляд, все может получится как надо.

      Нефть и промышленность Сирии - должны принадлежать Сирии.
      "Yankee - Go Home!" Да и Идлиб пора вернуть в "родную гавань". bully
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:03
    +8
    в Киеве приняли решение перебросить на границу с Белоруссией дополнительные силы, поскольку не исключают, что ЧВК "Вагнер" может ударить на Киев прямо с территории Беларуси.

    Очхор! Вагнер воюет даже не воюя.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:05
    +3
    Мутно всё как-то...
    Союзное государство, оказывается, не имело специалистов по обучению "навыкам перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получаю знаний по инженерной подготовке и тактической медицине". Вот теперь пара десятков ТЫСЯЧ инструкторов (вроде как без вооружения) будут обучать белорусов. По мне так чушь полная. Да, к тому же, за деньги МО РФ.
    Думаю, супостаты тоже ни черта не понимают, что происходит. И это было бы неплохо...
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 15:11
      +3
      Цитата: Fachmann
      . По мне так чушь полная

      Действительно, легенду можно было придумать более достоверную.
    2. AMG
      AMG Сегодня, 15:53
      0
      Под навыками перемещения на поле боя можно подразумевать, грубо говоря, следующее: зайти в первый подъезд многоэтажного дома, а выйти в последний, зачистив при этом от противника весь дом. То есть, штурмовые действия в плотной городской застройке. Что и было сделано в Артемовске. Обычную пехоту сильно этому не учат. Она должна в основном действовать в общевойсковом бою в поле.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 15:11
    -3
    Подразделения ЧВК "Вагнер", переброшенные в Белоруссию, присоединятся к региональной группировке войск Союзного государства с целью ее усиления. Причем финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны, а не белорусского. Предполагается, что это значительно усилит группировку войск на территории Белоруссии. Вот такая информация поступила на сегодняшний день, официального подтверждения от военных не поступало, Москва и Минск никак не комментируют эти данные.

    Если это действительно так, то может ВГК стоит подумать о том, так ли нужны Герасимов с Шойгу?
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 15:24
      +2
      Ему они просто необходимы. Как это вообще пересекается? Вагнеров,от греха,к батьке и система? У него такой вопрос даже не возникнет. Пока НАТа ,всей кодлой не попрет ,даже и не перекрестица. Всё идёт по плану.
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:11
    +1
    Хорошо все, что хорошо кончается. good Особенно когда знаешь детали
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:15
      +2
      По моему, всё только, по новой, в направлении Киева, начинается. От Минска до Киева, по дороге, 564 км.
  8. Седов
    Седов Сегодня, 15:15
    +5
    Дай Бог разрешилось все. Хватило ума у власти обойтись без репрессий и найти разумный компромисс. Так что повоюет ещё Вагнер.
    в Киеве приняли решение перебросить на границу с Белоруссией дополнительные силы, поскольку не исключают, что ЧВК "Вагнер" может ударить на Киев прямо с территории Беларуси.
    А ведь ссыкотно Зеленскому) Помнит он обещание Пригожина "несмотря ни на что в августе вернуться на ЛБС".
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:18
    +3
    Между тем, как сообщают украинские ресурсы, в Киеве приняли решение перебросить на границу с Белоруссией дополнительные силы, поскольку не исключают, что ЧВК "Вагнер" может ударить на Киев прямо с территории Беларуси.

    ЧВК - это же частная военная компания. Так? Значит, кто больше платит, за того и воюют?
    Не совсем так. Вернее совсем не так.
    Сотрудники (раз это коммерческая компания, то называть их сотрудниками корректно) "Вагнера" не из прерий, пустынь, австралийских просторов или техасского "сланцевого" счастья. Они из тех, кто родился на территории уже не существующего СССР. И у них за монетку веру в Родину купить ой как сложно.

    Киевосидельцам бы собрать манатки, опубликовать, что хотели счастья для себя, а получилась бойня и для наших наших, и для украинских наших, да свалить хотя бы из власти и из политики. Пусть даже живут припеваючи где то. Только не мешать всем помнить, что есть славяне, а есть англичане. Вот с англичанами сложнее. Они так и не начали говорить на языке Великой Империи.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 15:33
    +2
    Предполагаю,что всё достаточно прозрачно - и поляки ЭТО уже поняли.....
  11. Evgenuy
    Evgenuy Сегодня, 15:51
    0
    29 Июня 2023 года Путин встречался с командирами Вагнера ,предлогал воевать дальше без особых условий по контакту против ВСУ,на что Пригожин ответил нет!!!!!!!
    Сейчас будут в Белоруссии и Африке отсиживаться,пока армия воюет на Украине.
    Как-то некрасиво получается.
  12. Сочи
    Сочи Сегодня, 16:01
    0
    это , что России предлагает одно лицо содержать их? Но они ЧВК--Частная военная кампания! ЧАСТНАЯ! Они работают ЗА ДЕНЬГИ ТОГО, КТО ПЛАТИТ . Пригласила бел. , пусть бел и платит.. А то получается "я заказал пиццу, а ты заплати за меня".. Дураков ищите в зеркале.