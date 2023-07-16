Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам

Киевский режим продолжит размещать зенитные системы рядом с жилыми домами, потому что по-другому Воздушные силы ВСУ не могут сбивать российские беспилотники и ракеты. Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.Жителям украинских городов еще не раз придется разгребать завалы от падающих зенитных ракет систем ПВО, расположенных между домами, в Генштабе не собираются выводить ЗРК из жилых районов. Поэтому сказки про то, что российская армия якобы наносит удары зенитными ракетами С-300, также будут рассказываться, чтобы прикрыть очередной прокол украинской ПВО.Как пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат, зенитные системы создают единую линию обороны, а убрать ЗРК из городов - это создать пробелы в обороне для российских ракет и беспилотников. Сейчас ВСУ размещают зенитные комплексы на окраинах городов и такая практика будет продолжена.- заявил Игнат.Ранее в Киеве заявили, что ВСУ требуется как можно больше систем ПВО, чтобы перекрыть всю линию фронта и закрыть основные города. Позднее все тот же Игнат подчеркивал, что ситуацию с ПВО могли бы изменить американские истребители F-16, которые якобы прекрасно справляются с российскими ракетами и беспилотниками. Предполагается, что после поступления самолетов на вооружение, ЗРК будут сосредоточены вокруг крупных городов, а защиту мелких городов будут обеспечивать истребители.