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Спикер Воздушных сил Игнат: ВСУ продолжат размещать зенитные системы в городах, чтобы не создавать «пробелов» в обороне

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Спикер Воздушных сил Игнат: ВСУ продолжат размещать зенитные системы в городах, чтобы не создавать «пробелов» в обороне

Киевский режим продолжит размещать зенитные системы рядом с жилыми домами, потому что по-другому Воздушные силы ВСУ не могут сбивать российские беспилотники и ракеты. Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.


Жителям украинских городов еще не раз придется разгребать завалы от падающих зенитных ракет систем ПВО, расположенных между домами, в Генштабе не собираются выводить ЗРК из жилых районов. Поэтому сказки про то, что российская армия якобы наносит удары зенитными ракетами С-300, также будут рассказываться, чтобы прикрыть очередной прокол украинской ПВО.

Как пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат, зенитные системы создают единую линию обороны, а убрать ЗРК из городов - это создать пробелы в обороне для российских ракет и беспилотников. Сейчас ВСУ размещают зенитные комплексы на окраинах городов и такая практика будет продолжена.

Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам

- заявил Игнат.

Ранее в Киеве заявили, что ВСУ требуется как можно больше систем ПВО, чтобы перекрыть всю линию фронта и закрыть основные города. Позднее все тот же Игнат подчеркивал, что ситуацию с ПВО могли бы изменить американские истребители F-16, которые якобы прекрасно справляются с российскими ракетами и беспилотниками. Предполагается, что после поступления самолетов на вооружение, ЗРК будут сосредоточены вокруг крупных городов, а защиту мелких городов будут обеспечивать истребители.
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1 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:57
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    А до этого что,не размещали?Продолжайте косить своих же.Черти бандеровские,чтоб вам земля стекловатой