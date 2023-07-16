«Ситуация обострилась»: В Минобороны Украины признали активное продвижение российской армии на Купянском направлении

(...) враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки

На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует

Ситуация в Харьковской области для ВСУ складывается не самым лучшим образом, российские войска перешли в наступление и продвигаются вперед. Это признали даже в Минобороны Украины, правда частично. Как заявила замминистра обороны Анна Маляр, ситуация "несколько обострилась".Согласно данным, представленным Маляр, последние два дня российские войска активно наступают на Купянском направлении, ВСУ вынуждены перейти к обороне. По ее словам, в ходе ожесточенных боев некоторые позиции переходят из рук в руки по несколько раз в сутки.- написала в одной из запрещенных в России соцсетей Маляр.Зато на Бахмутском направлении ВСУ якобы активно продвигаются вперед, особенно на южном фланге, в районе Клещеевки, где в последние дни идут сильные бои. Впрочем, о "продвижении" украинских войск в районе Бахмута Маляр заявляет ежедневно, при этом взломать оборону российских войск ВСУ так и не удалось.- добавила она.Между тем, российские ресурсы подтверждают продвижение нашей армии. По данным из различных источников, за три дня подразделения российской армии продвинулись на шесть километров в направлении Купянска и Красного Лимана. Кроме того, наши расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол.