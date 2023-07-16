Военное обозрение
Войти Регистрация

«Ситуация обострилась»: В Минобороны Украины признали активное продвижение российской армии на Купянском направлении

13
«Ситуация обострилась»: В Минобороны Украины признали активное продвижение российской армии на Купянском направлении

Ситуация в Харьковской области для ВСУ складывается не самым лучшим образом, российские войска перешли в наступление и продвигаются вперед. Это признали даже в Минобороны Украины, правда частично. Как заявила замминистра обороны Анна Маляр, ситуация "несколько обострилась".


Согласно данным, представленным Маляр, последние два дня российские войска активно наступают на Купянском направлении, ВСУ вынуждены перейти к обороне. По ее словам, в ходе ожесточенных боев некоторые позиции переходят из рук в руки по несколько раз в сутки.

(...) враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки

- написала в одной из запрещенных в России соцсетей Маляр.

Зато на Бахмутском направлении ВСУ якобы активно продвигаются вперед, особенно на южном фланге, в районе Клещеевки, где в последние дни идут сильные бои. Впрочем, о "продвижении" украинских войск в районе Бахмута Маляр заявляет ежедневно, при этом взломать оборону российских войск ВСУ так и не удалось.

На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует

- добавила она.

Между тем, российские ресурсы подтверждают продвижение нашей армии. По данным из различных источников, за три дня подразделения российской армии продвинулись на шесть километров в направлении Купянска и Красного Лимана. Кроме того, наши расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:56
    -1
    Отлично, бейте упоротых нациков, парни!!!!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:57
      +10
      Цитата: Buyan
      Отлично, бейте упоротых нациков, парни!!!!

      Задолбали лозунгами с дивана. Может ещё чо посоветуете, а то без вас никто не знает что делать.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 17:18
        -4
        Отлично, мы не видим что есть у нас под носом система предателей и врагов. Государственная система аморфная и неспособна реагировать на враждебную среду. Ингоагенты бесуются и доказывают, что система спит. Ради наших поколений нам нужно пробудиться от сна и реально взяться за построение нашего будущего.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:56
    +1
    И это хорошо,надо еще по Сумам с Черниговым..Там в Полесье еще и вагнеровцы подоспели.Видно,не спроста
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:06
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      вагнеровцы подоспели.Видно,не спроста

      Вангую. Музыкантов снова задействуют очень нескоро как стратегический резерв, Засадный полк. Скорее всего вместе ВС РБ после слаживания.
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 17:18
      +1
      И это хорошо,надо еще по Сумам с Черниговым.


      По Сумам пишут, что эвакуируют население полностью на правый берег. Остается гадать почему. Возможны два варианта. Либо оттуда хо-лы массированно перейдут границу ибо скрыть подготовку легко. Либо наоборот понимают, что оттуда рано или поздно придется уходить и уводят самое ценное- людской ресурс.

      p.s. Сумская область гораздо менее населена, чем Донбасс. Ландшафт лесной. Характер боевых действий будет отличаться от юга. Там исход действительно будет зависеть от профессионализма бойцов.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:34
        0
        Я читал ,что принудительно отселяют в 15 километровой зоне от границы.Впрочем,что там реально происходит пока не ясно
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:59
    +4
    Совсем малярша сбухалась.. Даже маски спермовые не помогают ... рыло как у той хроняры. "Алклголичка"... Пирожкова.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:44
      0
      Кажется она с молодости истрепана.Просто нс фото-минимум штукатурки.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:00
    +2
    «Ситуация обострилась»: В Минобороны Украины признали активное продвижение российской армии на Купянском направлении
    . Не дать противнику закрепиться на удобных рубежа, обложится минами... формула успеха, она в любом деле одна и та же... СИЛА города берет, когда сила реальная, подготовлена, оснащённая всем необходимым.
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 17:06
    +3
    По данным из различных источников, за три дня подразделения российской армии продвинулись на шесть километров в направлении Купянска и Красного Лимана.

    6 км достаточно серьезное продвижение. Первая информация была даже как о прорыве на узком участке на Купянском напр.
  6. Eroma
    Eroma Сегодня, 17:25
    0
    Похоже наши хотят создать 3 полукольцо в добавок к Авдеевке и Марьинке, ещё и Северск. Ещё бы научились клещи замыкать, а то у Базмута так и не получилось, а окружение ВСУ так было близко!
  7. algol-65
    algol-65 Сегодня, 17:36
    0
    "По данным из различных источников, за три дня подразделения российской армии продвинулись на шесть километров в направлении Купянска и Красного Лимана."
    По-моему, еще зимой проскакивали сообщения, что до Купянска - километр-два.