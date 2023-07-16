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Объявивший об уходе из политики Бен Уоллес предсказал Великобритании участие в новых войнах

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Объявивший об уходе из политики Бен Уоллес предсказал Великобритании участие в новых войнах

Великобританию в будущем ожидают новые столкновения, страна может участвовать в трех конфликтах одновременно. С таким прогнозом выступил собравшийся в отставку министр обороны Бен Уоллес.


В интервью одному из британских изданий глава британского военного ведомства заявил, что на сегодняшний день главную угрозу Великобритании, да и всему Западу, представляет Россия. По словам Уоллеса, верящего в победу Украины, неизвестно, что предпримет Владимир Путин, когда российская армия будет разбита украинской.

Также к главным угрозам Великобритании Уоллес отнес Китай, который проводит "агрессивную политику" в отношении Тайваня и распространение терроризма в странах Африки. Как подчеркнул министр, территория в Африке, захваченная террористами "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена в России), уже превышает площадь США.

К концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным, более незащищенным. Думаю, однажды мы окажемся втянуты в конфликт. Будет он холодным или горячим, мы в любом случае окажемся в затруднительном положении

- заявил Уоллес.

Ранее министр обороны Соединенного королевства объявил, что осенью отправится в отставку, не желая больше оставаться в политике. О своем решении он уже уведомил премьер-министра Великобритании Риши Сунака. По мнению аналитиков, Уоллес намеревался продолжить карьеру на посту генсека НАТО и имел для этого все шансы, но против выступили США, предложив свою кандидатуру в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Уоллеса подвела его проукраинская позиция, дальнейшую карьеру он будет строить вне политики.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/BWallaceMP
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:55
    +6
    А сейчас она якобы не участвует??Лицемер наглосакский.Не было бы вас,не было бы и войн.Люди бы миром решали,без поджигателей и провокаторов
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 18:02
      +1
      наивный мальчик ) Отсутствие войн возможно только в глобальном концлагере, когда будет одна верхушка "илит" и все будет под ней. Но это же так скучно, не правда ли?)
      1. Joker62
        Joker62 Сегодня, 18:08
        0
        И как говорил наш Гарант - "Скучно, девочки!" lol
        1. frruc
          frruc Сегодня, 19:04
          +1
          однажды мы окажемся втянуты в конфликт.

          Там, куда Англия сует свое свиное рыло, разгораются войны и межэтнические конфликты.
          Это их фишка- "ловить рыбку в мутной воде".
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:33
      +3
      Уоллеса подвела его проукраинская позиция, дальнейшую карьеру он будет строить вне политики.
      А теперь самое время "на гражданке" получить свой чек за поставленное имущество, а заодно и не быть потом обвиненным в поражении подопечных! Лекции за миллионы, головокружительные гонорары за статьи...
      И не только, ведь теперь любая частная компания может платить уникальному топ-менеджеру в разы лучше, чем государство. Красиво и легально.

      Время выбрано идеально! Пока еще легенда о "гарном контрнаступе" только в реанимации, но скоро начнут искать виноватых. Ну и опять же, после падения режима в Куеве, платить обещанные взятки будет уже некому. Главное - не опоздать. Куй железо, не отходя от кассы! hi
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:07
    +1
    Ой прям и в трёх? Это если папуасов с копьями гонять то может, а папууасов с ак то сильно напрягетесь.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:07
    +2
    Иногда лучше жевать, чем говорить.
    Можно Дюрасел, если нет Орбита.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:09
    +1
    В каких трех конфликтах одновременно? Две драки в ирландских пабах и локальные стычки с африканским племенем? Если только так.
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 18:13
      +2
      Он разве говорил, что руками бритов? Достаточно занести чемодан стерлингов вождю папуасов и хоба- вот уже чужими ручками достаешь каштаны из костра. Вот чему надо было учиться, а не стелиться под "партнеров" , с благоговением смотря им в рот. не стоит недооценивать британцев.
      1. marswell
        marswell Сегодня, 19:20
        -1
        Ну так иди и учись! Нечего тут понты колотить менторским тоном.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:22
    +1
    Уоллеса подвела его проукраинская позиция, дальнейшую карьеру он будет строить вне политики.

    Подвела ли? Просто он лучше всех рассчитал, когда сматываться нужно.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 18:28
    +1
    Насчёт украинской армии, которая разобьёт российскую, всё очень просто. Уоллес говорит то, что от него хотят слышать украинские фашисты. Которые бoлваны по определению.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:29
    0
    Бен намекает Владимиру, что иногда нужно вовремя уйти.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 18:33
      +2
      Бен-болтун,с него взятки-гладки......а Владимир Зе- убийца своего(своего ли?) народа..ему одна дорога....
  8. Иваникус
    Иваникус Сегодня, 19:02
    +1
    В преддверии больших побед в отставку не уходят... чувствует, гад, что жареным пахнет...