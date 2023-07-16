Объявивший об уходе из политики Бен Уоллес предсказал Великобритании участие в новых войнах

К концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным, более незащищенным. Думаю, однажды мы окажемся втянуты в конфликт. Будет он холодным или горячим, мы в любом случае окажемся в затруднительном положении

Великобританию в будущем ожидают новые столкновения, страна может участвовать в трех конфликтах одновременно. С таким прогнозом выступил собравшийся в отставку министр обороны Бен Уоллес.В интервью одному из британских изданий глава британского военного ведомства заявил, что на сегодняшний день главную угрозу Великобритании, да и всему Западу, представляет Россия. По словам Уоллеса, верящего в победу Украины, неизвестно, что предпримет Владимир Путин, когда российская армия будет разбита украинской.Также к главным угрозам Великобритании Уоллес отнес Китай, который проводит "агрессивную политику" в отношении Тайваня и распространение терроризма в странах Африки. Как подчеркнул министр, территория в Африке, захваченная террористами "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена в России), уже превышает площадь США.- заявил Уоллес.Ранее министр обороны Соединенного королевства объявил, что осенью отправится в отставку, не желая больше оставаться в политике. О своем решении он уже уведомил премьер-министра Великобритании Риши Сунака. По мнению аналитиков, Уоллес намеревался продолжить карьеру на посту генсека НАТО и имел для этого все шансы, но против выступили США, предложив свою кандидатуру в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Уоллеса подвела его проукраинская позиция, дальнейшую карьеру он будет строить вне политики.