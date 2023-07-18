Удивительная покорность немцев политике санкций против России

Карикатура из журнала «Крокодил»
Уничтожение ФРГ
Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» сказал:
«Европейские политики при принятии решений полностью зависят от указаний, которые получают из США. Если им [европейским политикам] завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства?»
Европе пришлось заплатить семьсот миллиардов за санкции против России. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Это в 10 раз больше, чем поддержка Украине.
Зампред Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратил внимание на убытки Германии, которые та понесла после введения санкций против России. Он привел статистику Института германской экономики, согласно которой к концу 2023 года общий ущерб от последствий кризиса на Украине для экономики ФРГ может достичь 300 млрд долларов.
«Это почти 8 % от ВВП Германии. Рост ущерба по сравнению с прошлым годом – более чем в два раза»,
– резюмировал Д. Медведев. Несмотря на падение уровня жизни в Германии Анналена Бербок, глава МИД ФРГ заявила:
«Если я пообещала людям Укpaины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Укpaины».
Американцы делают вид, что защищают Украину, а на самом деле под благовидным предлогом уничтожают ФРГ. Вашингтон борется против Германии и особенно против возможного союза России и Германии, который во все времена пугал англосаксов.
Федеральный канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц и другие представители абсолютно проамериканской политической верхушки ФРГ вынуждены выполнять решения США и не имеют никаких возможностей для самостоятельных действий.
Моральное и физическое унижение от американцев
После капитуляции Германии в 1945 году немцы испытали моральное и физическое унижение от американцев, англичан и французов, огромное разрушительное давление на свою ментальность. Проводилось моральное порабощение под видом денацификации.
Денацификация – комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии.
Жители ФРГ боялись и боятся сегодня говорить об истории Германии, успехах в развитии науки, технике, искусстве, обсуждать события Второй мировой войны. Сложно говорить немцам, что были Гегель, Бах, Шуман, Ницше – великий германский дух! Они опускают глаза и скромно замолкают. Недаром Черчилль в свое время сказал: «Мы боремся не с Гитлером. Цель – подавить дух Шиллера».
Решение о денацификации Германии главы правительств СССР, США и Великобритании приняли на Крымской конференции в феврале 1945. Принципы и цели политики денацификации были определены в одобренном на Потсдамской конференции в июле 1945 года документе «Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период».
В западной Германии оккупационные власти, поделили население на несколько категорий. Все немцы были обязаны заполнять многостраничные анкеты, на основе которых выносилось решение об их принадлежности к той или другой категории.
Преследовались немцы, получившие выгоды от нацистского режима путем добровольного участия в его создании и функционировании.
Главные преступники – члены высших руководящих органов, могли попасть в тюрьму на срок до 10 лет с полной конфискацией имущества. Второстепенные преступники, которые имели только партийный билет НСДАП, приговаривались к тюремным срокам средней длительности, конфискации имущества, поражению в правах.
В 1946 году весь процесс по денацификации перешел в руки самих немцев. Были созданы специальные трибуналы-тройки: председатель, обвинитель и эксперт. Для создания администрации оккупационные власти вынуждены были опираться на лояльных немцев из прежней управы.
В итоге многие высокопоставленные деятели НСДАП спокойно проходили процедуру денацификации и получали полное право на государственную службу и политическую деятельность, а рядовые партийцы, вся роль которых сводилась к посещению партсобраний, стали главными козлами отпущения.
К 1949 году денацификация была завершена: все виновные в зоне досягаемости получили наказание, либо скрылись и не были найдены. В 1956 году правительство даже разрешило службу в армии бывшим эсэсовцам в чине не выше оберштурмбанфюрера (что соответствовало армейскому званию подполковника). Многие из этих офицеров работали позже в структурах НАТО. Бывший начальник штаба группы армий «Юг» Ханс Шпайдель в 1957–1963 годах занимал пост командующего Объединенными сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе. На посту председателя военного комитета НАТО работал бывший генерал-лейтенант генштаба Адольф Хойзингер.
Отсутствие совести
Крупный психолог Карл Юнг был назначен ответственным за разработку программы денацификации населения Германии, и он определил главную проблему нацистского общества как «отсутствие совести».
Совесть он предписал будить с помощью демонстрации немцам тех ужасов, что совершили их соплеменники во время войны. Пришла пора покаяния для всех немцев. В Германии стали принудительно показывать населению фильмы о концентрационных лагерях и военных преступлениях.
Немцы принудительно сгонялись на перезахоронение жертв нацизма, которых нужно было доставать голыми руками из братских могил.
Принуждали смотреть на выкопанные останки, прогоняя их целыми колоннами мимо груды тел, под присмотром военных США.
Американцы активно инвестировали в культуру, переводя на немецкий язык собственные произведения и спонсируя немецких деятелей либерального толка.
Наиболее сложный механизм денацификации был создан в британской зоне оккупации. Денацификацией занимались как спецотделы британской военной администрации, так и сформированные в январе 1946 года из немцев советы, жюри и комитеты по денацификации.
С октября 1947 года администрация британской зоны передала эту работу земельным парламентам (ландтагам) и правительствам.
Британские власти весьма лояльно относились к бывшим нацистским «фюрерам экономики». Руководителем экономики английской зоны стал текстильный магнат А. Фровейн, приближенный нацистского министра вооружений А. Шпеера. Банкир Г. Абс, приговоренный в 1945 году к 15 годам, просидел в тюрьме всего три месяца и был назначен советником британской оккупационной администрации по финансовой политике.
Общий итог денацификации в британской зоне: 75 % подвергшихся проверке отделались денежными штрафами (в обесцененных марках); 20 % были отстранены со своих постов. И лишь 0,1 % были признаны виновными.
Экономическое приручение населения Германии
После денацификации наступил период экономического приручения населения Германии.
Американские и английские бомбардировщики уничтожили множество промышленных предприятий Германии. Были приведены в негодность транспортные магистрали, разрушены мосты, превращены в развалины дома и важные транспортные узлы. Сотни тысяч жителей остались без крова. У страны, разорённой военными действиями, не было средств на восстановление экономики. В 1945 году Германия лежала в руинах.
Промышленность была уничтожена, продукты выдавались по карточкам. После войны Европа нуждалась в любых товарах. Одна только проблема – покупать их было не на что, национальные валюты обесценивались. Поэтому в 1947 году США оказались на перепутье – либо отказываться от перспективных рынков и замедлить рост собственной экономики, либо оказать Европе материальную поддержку и получить не только «постоянного покупателя и клиента», но еще и союзника. Учитывая ошибки Версальского договора, США поставили на второе и не прогадали.
Победы Советской Армии положили начало антифашистской борьбы народов Европы. Росло влияние на народы Европы коммунистических и рабочих партий, зарождались новые, народно-демократические формы власти на освобождаемых территориях. К 1945 году национальные фронты действовали в целом ряде стран.
Руководящая роль в антифашистском движении Сопротивления принадлежала рабочему классу и его авангарду – коммунистическим партиям.
Коммунисты, находившиеся в авангарде борцов с фашизмом, завоевали своей самоотверженностью глубокое уважение и симпатии масс. Это создавало новые предпосылки для подъема коммунистического движения в Европе. СССР воспринимался народами Европы как супердержава. Это был грандиозный прорыв СССР по сравнению с довоенной эпохой, и он не мог не пугать американскую элиту.
5 июня 1947 года в Гарвардском университете госсекретарь США Джордж Маршалл представил план помощи европейским государствам. Маршалл предложил дать Европе колоссальные по тем временам почти 13 млрд долларов. На эти деньги можно было действительно отстроить несколько стран заново. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. От экономики до политики прямая дорога. Так вышло и в этот раз.
Помощь по плану Маршала предлагалась только странам, которые откажутся от представительства коммунистической партии в правительстве. Американцам нужно было превратить Западную Европу в красивую витрину западного образа жизни для противодействия Советскому Союзу. План Маршалла был выгоден Америке и тем, что предохранял её промышленность от перепроизводства. Позволил без потрясений перевести военное производство на мирные рельсы. Европа стала огромным рынком сбыта американских товаров.
В 1948 были заменены старые деньги на новые. Проект ввода новой валюты создавался под кодовым названием Bird dog. Новые банкноты были напечатаны в США и привезены в Германию в апреле 1948 года. Началось оздоровление экономики. Стали открываться заводы, на полках появились товары, а немецкая марка стала самой желаемой валютой в мире. Кредиты, которые выдавали банки США, тратились на американские экспортные товары.
План Маршалла окончил действие в 1951 году. Вместо него был принят закон «О взаимном обеспечении безопасности», который послужил гарантией взаимодействия в экономической и в военной сферах. Цели программы восстановления были достигнуты. Экономическая помощь превратилась в политический инструмент усиления авторитета США. США выдавали разрешение немцам жить, дышать и работать.
Наступила эра полного подчинения немцев ФРГ идеологии и экономике США. Федеративная Республика Германия – это не суверенное государство, а «союзный» структурный компонент, управляемый из США. Германия вообще довольно молодое по европейским меркам государство – ему всего 152 года, если считать с 1871. Период независимости продлился относительно недолго – 47 лет, вплоть до поражения в Первой мировой войне в 1918 и подписания довольно жесткого Версальского договора в 1919.
Частичным восстановлением суверенитета Германии можно с некоторой натяжкой считать приход к власти в 1933 году гитлеровской национал-социалистической партии (НСДАП). Окончательно история немецкого суверенитета закончилась в мае 1945 года. Тогда Германия была разделена на оккупационные зоны между странами-победителями.
Информация о том, что каждый вступающий на свой пост германский канцлер подписывает тайное соглашение с США, циркулирует достаточно давно в информационном пространстве. Иначе как объяснить странную покорность немцев политике США, нахождение на ее территории армии США и Великобритании после вывода армий СССР из Европы и объединения ГДР с ФРГ.
Из 7 гарнизонов США в Европе 5 находятся в Германии. На базе Бюхель хранятся американские ядерные заряды, а на крупнейшей базе Рамштайн в последнее время собираются министры НАТО для принятия решений о выделении новых вооружений для боевых действий против России на наших юго-западных окраинах. Сегодня англосаксы сознательно топят Евросоюз, натравливая его на Россию в качестве военно-экономического тарана. Топят потому, что хотят избавиться от конкурента, а то и сразу от двух, включая Россию.
Европа понимает своё положение вынужденного подчинённого США, отсюда и действия Берлина себе в ущерб в политических и экономических вопросах. Германия живет по правилам США. Правило США пункт 1: США всегда правы. Поправка к пункту 1: если США не правы, смотри пункт 1. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц помнит канцлера Герхарда Шредера, председателя СДПГ с апреля 1999 года до февраля 2004 года, который в конце своего правления выступал за укрепление партнерства с Россией, создание европейской армии и ослабление влияния Штатов на континенте. Стоило ему осудить вторжение США в Ирак, как практически сразу поднялся бунт внутри собственной партии СДПГ, а еще через год Шредер перестал быть канцлером.
Таким образом, американцы продолжают контролировать все сферы жизни в Германии и не позволят изменить этот статус-кво в ближайшее время. Вот откуда покорность немцев политике санкций против России.