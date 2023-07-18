

Карикатура из журнала «Крокодил»

Уничтожение ФРГ

«Европейские политики при принятии решений полностью зависят от указаний, которые получают из США. Если им [европейским политикам] завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства?»

«Это почти 8 % от ВВП Германии. Рост ущерба по сравнению с прошлым годом – более чем в два раза»,

«Если я пообещала людям Укpaины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Укpaины».

Моральное и физическое унижение от американцев

Отсутствие совести

Экономическое приручение населения Германии