Наш текущий план - не восстанавливать этот запас. (...) вместо переданных указанных снарядов США планируют увеличить запасы 155-миллиметровых снарядов, не являющихся кассетными. Но это потребует времени

(...) если Россия решит продолжать сражаться в этой войне, это обойдется России очень дорого. А Украина продолжит добиваться прогресса на поле боя

Соединенные Штаты не намерены восстанавливать запасы кассетных боеприпасов, вместо переданных Украине специальных снарядов Вашингтон планирует закупить обычные 155-мм артиллерийские снаряды. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.Переданные Украине запасы кассетных боеприпасов не будут восстановлены, так их планов у США нет. Вместо них в Пентагоне планируют закупить обычные артиллерийские снаряды калибра 155 мм, но это потребует большого количества времени. На сегодняшний день у США нет возможности быстро заполнить арсеналы боеприпасами взамен отправленных украинской армии.- заявил Салливан.Кроме того, США не испытывают никаких проблем в связи с передачей кассетных снарядов Украине, Салливан заявил, что "моральный авторитет" США от этого не пострадал, Байден "полон решимости" продолжать поддерживать Киев поставками вооружений и боевой техники. По словам представителя Белого дома, США усилят экономическое давление на Россию, а военное обеспечит Украина. В администрации Байдена и не скрывают, что с помощью режима марионетки Зеленского намерены нанести как можно больший ущерб России, а сколько при этом погибнет украинских солдат, Вашингтон не волнует.- добавил Салливан.