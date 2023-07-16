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«Моральный авторитет не пострадал»: США не испытывают никаких проблем в связи с передачей Украине кассетных боеприпасов

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«Моральный авторитет не пострадал»: США не испытывают никаких проблем в связи с передачей Украине кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты не намерены восстанавливать запасы кассетных боеприпасов, вместо переданных Украине специальных снарядов Вашингтон планирует закупить обычные 155-мм артиллерийские снаряды. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.


Переданные Украине запасы кассетных боеприпасов не будут восстановлены, так их планов у США нет. Вместо них в Пентагоне планируют закупить обычные артиллерийские снаряды калибра 155 мм, но это потребует большого количества времени. На сегодняшний день у США нет возможности быстро заполнить арсеналы боеприпасами взамен отправленных украинской армии.

Наш текущий план - не восстанавливать этот запас. (...) вместо переданных указанных снарядов США планируют увеличить запасы 155-миллиметровых снарядов, не являющихся кассетными. Но это потребует времени

- заявил Салливан.

Кроме того, США не испытывают никаких проблем в связи с передачей кассетных снарядов Украине, Салливан заявил, что "моральный авторитет" США от этого не пострадал, Байден "полон решимости" продолжать поддерживать Киев поставками вооружений и боевой техники. По словам представителя Белого дома, США усилят экономическое давление на Россию, а военное обеспечит Украина. В администрации Байдена и не скрывают, что с помощью режима марионетки Зеленского намерены нанести как можно больший ущерб России, а сколько при этом погибнет украинских солдат, Вашингтон не волнует.

(...) если Россия решит продолжать сражаться в этой войне, это обойдется России очень дорого. А Украина продолжит добиваться прогресса на поле боя

- добавил Салливан.
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14 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 18:50
    +5
    Совесть надо иметь, чтобы она мучалась. Откуда мучаться если нет не морали не совести.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 18:51
    +3
    "моральный авторитет" США от этого не пострадал

    Это мы давно знаем, им хоть мочись в глаза, у них все равно нет никакой морали.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:52
    -3
    Год тому мо рф зашёл - вышел из рб случайно оставили там "мелочь"?
    Сейчас вагнер получит тяжелое со склада и на луцк. Черновцы? Сбруч - российская река.
    В паре с наступом на харков и заприжье-Днепропетровск
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:54
    +2
    Кааая совесть может быть в нации махинаторов,авантюристов,убийц?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 19:10
      +3
      Американцы не испытывали никогда угрызений совести от убийства гражданских... Дрезден, Хиросима, Нагасаки, Вьетнам, Мосул, Ракка, Эль-Фалуджа...сотни тысяч...миллионы убитых женщин, детей, стариков...теперь этот сатана добрался и до нас.
      Наша историческая задача сломать хребет этому зверю
      Понимает ли ВВП что наступил момент истины...либо Россия либо США ... кто то в этой схватке должен выйти победителем.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 19:17
        0
        у меня вопрос к вам почему РФ не хочет уничтожить режим в украине и поставить своих людей управлять украиной ? я вот не слышал от путина не разу что РФ хочет уничтожить режим в украине и поменять там власть !
  5. seamen2
    seamen2 Сегодня, 18:59
    +2
    *Кроме того, США не испытывают никаких проблем в связи с передачей кассетных снарядов Украине*
    не, ну тут не соврал. со всей ковбойской прямотой.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:59
    0
    Наш текущий план - не восстанавливать этот запас. (...) вместо переданных указанных снарядов США

    Вот теперь РФ ответит "зеркально" и США сразу объявят ее террористом из-за кассетных снарядов. США от них избавились, теперь можно быть белыми и пушистыми.
  7. Uno
    Uno Сегодня, 19:00
    +2
    емае, эту тему уже обсосали со всех сторон, противники и сейчас применяют кассетные боеприпасы и до этого применяли
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:08
    0
    а какая может быть мораль ? сша все делают что бы достичь цели если им надо будет они передадут ядерную бомбу скажут что сша не причем и вашее мы сша не против РФ ! говорят одно делают другое ! у сша есть план они идут по нему ! надеюсь у РФ есть план и РФ идет по этому плану где РФ будет победительницей и напишет историю ! тока победитель напишет историю ! и пора уже РФ если может начать бить и окучивать противников РФ ! а не играть в игру которую подсовывает сша ! ну если конечно РФ не сговоре с сша и европой ))) и вашее войне не когда не было не какой марали а были интересы ! возможно не прав во всем !!!!!!!!!!!
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:11
    +1
    «Применение кассетных боеприпасов - это военное преступление»
    (Пресс-секретарь Байдена Дж.Псаки 28 февраля 2022 года)

    США не испытывают никаких проблем в связи с передачей кассетных снарядов Украине, Салливан заявил, что "моральный авторитет" США от этого не пострадал

    То, что американцы считают весь остальной мир безмозглыми иди0тами, рано или поздно кончится для них полным крахом.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:15
    +1
    (...) если Россия решит продолжать сражаться в этой войне, это обойдется России очень дорого. А Украина продолжит добиваться прогресса на поле боя
    . Два весьма важных аспекта...
    Кто готов заплатить надлежащую цену за то, какие решения принимаются?
    Кто может заплатить надлежащую цену, за те решения решения, которые принимаются?
  11. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:22
    0
    тупая..мерзкая матрасная рожа..которая путает Иран с Ираком и Австралию с Австрией.
  12. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:24
    +1
    Да падать больше некуда.... однополярный мир закончился... вас 1 миллиард... нас 7