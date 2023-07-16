Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович предложил вступить в НАТО «частью Украины»

80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс

То есть мы как в формате ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются

Экс-советник главы офиса президента Украины предложил рассмотреть вариант вступления Украины в НАТО "по частям". По словам Арестовича, в нынешней ситуации это будет наилучшим вариантом, если Киев все же желает членства в альянсе.На сегодняшний день Россия контролирует 20% "территории Украины", остальные по прежнему подконтрольны Киеву. При таком раскладе ни о каком членстве в НАТО речи и идти не может, дорога в альянс закрыта для стран, имеющих территориальные проблемы. Но выход есть, уверен Арестович, необходимо эти 20% пока оставить России, прекратить войну и остальными 80% вступить в НАТО. Как говорится, частью Украины.- заявил экс-советник Ермака.По словам Арестовича, в таком случае разделенная Украина может повторить путь Германии, поделенной на ФРГ и ГДР, с будущим воссоединением, естественно.- добавил он, назвав предложение "неплохой сделкой".Также Арестович считает, что лучше освободить территорию Украины невоенным путем, поскольку затеянное Зеленским контрнаступление если и "освободит" подконтрольные России регионы, то ценой гибели 200 тысяч украинских граждан.