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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович предложил вступить в НАТО «частью Украины»

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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович предложил вступить в НАТО «частью Украины»

Экс-советник главы офиса президента Украины предложил рассмотреть вариант вступления Украины в НАТО "по частям". По словам Арестовича, в нынешней ситуации это будет наилучшим вариантом, если Киев все же желает членства в альянсе.


На сегодняшний день Россия контролирует 20% "территории Украины", остальные по прежнему подконтрольны Киеву. При таком раскладе ни о каком членстве в НАТО речи и идти не может, дорога в альянс закрыта для стран, имеющих территориальные проблемы. Но выход есть, уверен Арестович, необходимо эти 20% пока оставить России, прекратить войну и остальными 80% вступить в НАТО. Как говорится, частью Украины.

80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс

- заявил экс-советник Ермака.

По словам Арестовича, в таком случае разделенная Украина может повторить путь Германии, поделенной на ФРГ и ГДР, с будущим воссоединением, естественно.

То есть мы как в формате ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются

- добавил он, назвав предложение "неплохой сделкой".

Также Арестович считает, что лучше освободить территорию Украины невоенным путем, поскольку затеянное Зеленским контрнаступление если и "освободит" подконтрольные России регионы, то ценой гибели 200 тысяч украинских граждан.
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26 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 20:04
    +2
    С Лембергом, в составе Польши. И хватит.
    Ну Закарпатье в составе Венгрии.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:12
      +5
      На сегодняшний день Россия контролирует 20% "территории Украины", остальные по прежнему подконтрольны Киеву. При таком раскладе ни о каком членстве в НАТО речи и идти не может, дорога в альянс закрыта для стран, имеющих территориальные проблемы. Но выход есть, уверен Арестович, необходимо эти 20% пока оставить России, прекратить войну и остальными 80% вступить в НАТО. Как говорится, частью Украины.


      Арестович уже в открытую предлагает дерибан Украины.А ведь он озвучивает хотелки Лондона.Дольку 20 % Польше,дольку Румынии,дольку Венгрии.И Украина в НАТО.По частям.Может и Беларуси 20 % перепадёт. Хоть она и не в НАТО.Мы делили апельсин.Много нас,а он один.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 20:40
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Дольку 20 % Польше,дольку Румынии,дольку Венгрии.И Украина в НАТО.

        Вот Венгрии бы отдала с чистой душой. И Польше отдала бы - пусть решают потом проблемы с украми. Но не 20%, а поменьше. Беларусь - в обязательном порядке, если только захочет взять такой геморрой. А вся оставшаяся часть - России.
        Пы.Сы. А ведь старик Черновол предлагал сделать Федерацию из Украины. Знал, что толку не будет между восточной и западной частью! Да разве ж Киев выпустит власть из рук?! Легче убить. Что и сделали.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 20:56
          0
          Цитата: Егоза
          Но не 20%, а поменьше. Беларусь - в обязательном порядке, если только захочет взять такой геморрой.

          Ну да, часть Украины отдать Белоруссии и батьке кырдык, а вот России большой гемор.
      2. ДМБ 75
        ДМБ 75 Сегодня, 20:41
        +3
        Это называется "хоть тушкой,хоть чучелом".
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 20:54
      -1
      Никакого Лемберга не существует. Есть Львов,основанный русским князем Даниилом. Закарпатье вошло в состав УССР по итогам Второй Мировой. Призываете её итоги пересмотреть? Думаю,Япония вас яростно поддержит. Да и Германия не против Кенигсберга будет.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 20:10
    +5
    А под частью он имеет ввиду самого себя или ещё Зеленского...???
    Украинцы, ни о ком по себе не судите,
    Я знаю, вселился нацизма в вас бес!
    Вы всё, что Россия дала вам, верните
    И с голою ж...(попой) бегите в ЕС!!!
    И с тем, что останется, если так надо,
    И если без этого вам не прожить,
    Ползите потом в долгожданное НАТО,
    Чтоб нам побыстрее его развалить!!!
    P.S. Всё куда вступала когда-то Украина очень быстро разваливалось...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:21
      +2
      Ну не в этом же вся суть.В конце то концов.

    2. m_silenus
      m_silenus Сегодня, 21:09
      0
      С позволением или без, а стишок я все равно украду у себя в Фейсбук. :)
      Чтоб больше болгаров прочитали.
      Мое личное мнение таково - пусть все отделяются, но в границах до 1917-го года. Ели вообще существовали как государства.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:14
    0
    Люся,лично тебя сразу возьмут в НАТО.Не раздумывая.В качестве "средства психологической и сексуальной разгрузки"
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 20:18
    +3
    А почему бы этому
    Эксу

    Не начать самому вступать в нату по
    "по частям"

    например, завтра вступить левой ногой, а на следующей неделе вляпаться правой.
    Был бы умный, уже бы давно перестал сам в сказочки верить и другим рассказывать.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 20:25
    0
    Для осуществления этой мечты надо всего ничего, чтоб РФ остановила СВО. А это произойдет не раньше полной демилитаризации и денацификации 404. Так что единственная часть, которая может быть вступит в НАТО, это Галиция в составе Польши. Пшeки, конечно, имеют виды еще и на Волынь, но на нее же имеет виды и бацька Лукашенко, и не зря туда поехал на гастроли оркестр имени Вагнера.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:55
      +1
      Цитата: Наган
      Для осуществления этой мечты надо всего ничего, чтоб РФ остановила СВО.

      Это главное, о чём он забыл, приводя в пример Германию. Понятное дело - сегодня помнить историю на Украине запрещено.
      СССР СНАЧАЛА победил в войне, а ПОТОМ Германия была поделена на две части. Он нам предлагает делить Украину на части тогда, когда мы дойдём до Польши? Или нам вместе с США сейчас уничтожить нынешний режим на Украине, а потом начать делить её (аж смешно стало от такой безумной мысли)?

      КАК он сейчас собрался нас остановить и начать делить Украину? Что у него в голове творится?
      Вопрос для моего бывшего одноклассника, широко известного в своих кругах врача-психиатра.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 20:56
      0
      Россия давно бы остановила СВО,если бы Запад этого захотел. Чего стоят все эти надувания щек и сказки про "де" недавно показывал сам надуватель,который ясно и с документами показал,что Россия готова договариваться. Но его как всегда обманули
  6. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 20:26
    +1
    Это..., в смысле, Донбасс, без Львова ? wink
  7. Седов
    Седов Сегодня, 20:26
    +1
    уверен Арестович, необходимо эти 20% ПОКА оставить России, прекратить войну и остальными 80% вступить в НАТО. Как говорится, частью Украины.
    Ключевое слово ПОКА 20 оставить России) Арестович фантазер, они видимо на пару с Уоллесом чего-то курят) "Мы вам пока 20 отдадим, войдём в НАТО и отберем у вас эти 20) и Крым отберем, мы ведь уже в НАТО будем) потом Россией займёмся) тоже поделим)"

    Нет голубь, не мечтай) Такую Украину никто делить не будет. Укрорейх должен быть денацифицирован. Пограничья с НАТО нам с чухонцами хватает. Те хоть тихие. Им сказали вступить - они вступили и не рыпаются. Сидят как мыши.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:29
    +1
    А с чего он взял, что нас устроит 20 процентов-то??? what
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 21:00
      0
      Кого вас? С чего вы взяли,что ВАС кто-то будет вообще спрашивать...а Путин наглядно и с документами показал,что Сумы,Чернигов и Киевщина ему не нужны. Да и с правобережной Херсонщиной тоже не все гладко...а если бы эти дурики аммиакопровод открыли,глядишь жовто-блакитный бы уже и над Бердянском реял...

      На дворе вроде не 24.02.22 чтобы в эти сказки продолжать верить...особенно после того,как САМ показал результаты его уступок,по которым как обычно доверчивого дедушку и кинули
  9. Roust
    Roust Сегодня, 20:32
    +2
    Дааа. Так открыто предлагать себя на политической панели может только последняя, грязная и падшая.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 21:01
      0
      А когда Путин предлагал себя НАТе он кем был? Или это другое? laughing
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:33
    +1
    Люська сама додумалась или кто подсказал? Арестович начала свою предвыборную компанию?
  11. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 20:42
    +2
    Кхмм... Автор заметки, "статьи" не указан...
    Хоть заминусуйтесь "турбо-патриоты"!
    Но, лепить такое:"... На сегодняшний день Россия контролирует 20% "территории Украины... ", - это, имхо, - прямое признание оккупации( с чем я не согласен!).
    Если это цитирование слов Арестович, - так оформите, напишите их согласно правил русского языка!...
    И, в конце концов, ( ясное дело, - конца не видать) - " Всё по плану"?
    Граждан в Донецке, Луганске защитили? НАТО поприжалось к Западу? Украинцы осознали свою ошибку?
    ... Судя по обстрелам Признанных российских территорий ( Курская, Белгородская, Брянская...). Про Москву молчу, - может хоть там, между "своими" претензии выразят(в глубинке от этого :всё равно не полегчает...).
    hi
  12. Kusja
    Kusja Сегодня, 20:46
    +3
    Они всё будут пробовать, чтобы вступить в нато. Включая и такие варианты.
  13. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:50
    +2
    Зачем публиковать предложения этого клоуна ? Еще время на это тратить . Он за эти полтора года чего только не говорил . И ничего не сбылось
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 21:05
      -1
      Прям ничего? Может и Херсон кое-кто не сдал согласно плану,но с опережением графика?

      Арестович много лет назад сказал,что грядет русско-украинская война,развязанная Западом. И что по идее русские и украинцы должны вместе этому противостоять...но в Москве такие же прозападные силы,как и на самом Западе,что объединяться не с кем...уже за 1,5 года можно было понять,что он был прав до каждой запятой...но нет,ничего не сбылось...и войны нет,и в Москве одни "патриоты"...
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:00
    0
    Так некоторые почки, печень и сердце уже отдали в НАТО, посмертно. Остальные в очереди, чтобы "частями вступить в НАТО".