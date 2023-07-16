Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Строительство двух новых вертолётоносцев проекта 23900 идёт по графику

Российский флот получит универсальные десантные корабли проекта 23900 согласно ранее утвержденному графику, работы над вертолетоносцами идут нормально, без срывов. Об этом сообщил гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Заложенные на судостроительном заводе "Залив" два российских вертолетоносца будут переданы флоту согласно контракту, строительство кораблей идет "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет по графику. Первым заказчику будет передан УДК "Иван Рогов", его планируется ввести в состав флота в 2028 году.
Строительство кораблей ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам
- приводит РИА Новости слова Мистахова.
Два новых российских вертолетоносца проекта 23900 заложили в 2020 году на судостроительном заводе "Залив" в Керчи который является филиалом Зеленодольского ССЗ и входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс".
Ранее сообщалось, что новые десантные корабли будут иметь водоизмещение свыше 30 тысяч тонн и нести на своем борту 16 вертолетов и около тысячи морских пехотинцев. Помимо этого, в доковых камерах корабля могут вмещаться до четырех катеров для десантирования морпехов. Также в авиакрыло УДК должны будут войти и беспилотники, предварительно речь шла о С-70 "Охотник", которые должны выполнять ударные функции и разведывательных, способных наводить на цель гиперзвуковые ракеты "Циркон", запускаемые другими кораблями.
Пока принято решение о строительстве только двух вертолетоносцев, возможно, что на этом серия УДК может и закончиться.